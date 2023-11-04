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Самые богатые районы назвали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.11.2023 10:10 1 1143
Самые богатые районы назвали в Калужской области

Калугастат опубликовал список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в августе 2023 года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга опустилась на пятое место.

Самые низкие доходы в Юхновском, Думиничском и Жиздринском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  • Обнинск 83 227 рублей,
  • Боровский район 82 225 рублей,
  • Жуковский район 71 033 рубля,
  • Малоярославецкий район 64 077 рублей,
  • Калуга 60 979 рублей,
  • Бабынинский район 56 620 рублей,
  • Барятинский район 56 149 рублей,
  • Ферзиковский район 54 047 рублей,
  • Дзержинский район 53 830 рублей,
  • Тарусский район 48 350 рублей,
  • Людиновский район 46 919 рублей,
  • Кировский район 45 559 рублей,
  • Козельский район 43 697 рублей,
  • Перемышльский район 43 087 рублей,
  • Куйбышевский район 42 901 рубль,
  • Сухиничский район 42 303 рубля,
  • Ульяновский район 41 591 рубль,
  • Медынский район 41 305 рублей,
  • Спас-Деменский район 38 271 рубль,
  • Износковский район 37 585 рублей,
  • Хвастовичский район 36 293 рубля,
  • Мосальский район 36 218 рублей,
  • Мещовский район 36 125 рублей,
  • Юхновский район 35 246 рублей,
  • Думиничский район 34 555 рублей,
  • Жиздринский район 30 202 рубля.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.11.2023 10:10 1 1143
Тэги: зарплата общество
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