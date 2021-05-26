На четырех улицах Калуги отключат электричество из-за обрезки деревьев 27 мая

В четверг, 27 мая, в Калуге отключат электричество в домах на четырех улицах. Это связано с работами по обрезке деревьев, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.

Отключение электричества в Калуге 27 мая 2021 года с 9:00 до 16:00:

ул. Пролетарская, 76-102, 75-103,

ул. Воронина, 6-20, 1-11,

ул. Баррикад, 92-112, 91-109,

ул. Московская, 64-68.

Напомним, 27 мая в Калуге не будет холодной воды в северной части города, а горячей – на Правом берегу.