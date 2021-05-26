В Калуге в жилых домах Правобережья отключили горячую воду до вечера 27 мая

В Калуге жители части Правобережья остались без горячей воды. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

- По информации МУП «Калугатеплосеть», после проведения плановых работ по опрессовке котельной по адресу 1-й Академический проезд, 29 обнаружена утечка на трубопроводе диаметром 500 мм, - пояснили в ЕДДС.

Без горячей воды остались 59 жилых домов, четыре детских сада и одна школа.

Восстановить работу котельной планируется до 18:00 27 мая.