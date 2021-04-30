В Калуге отопительный сезон закончится 4 мая

В Калуге отопительный период завершится 4 мая в связи с потеплением. Об этом сообщает городская управа в пятницу, 30 апреля.

Как обещают синоптики, в городе установится среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов в течение 5 суток подряд.

- До 14 мая объекты социального, бытового и культурного назначения, жилые дома будут отключены от магистральных сетей центрального отопления, - говорится в сообщении горуправы. - Также с 15 мая МУП «Калугатеплосеть», предприятия и организации, обеспечивающие теплоснабжение, управляющие компании должны приступить к ремонту внутренних систем теплоснабжения и подготовке котельных и тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Напомним, ранее в Обнинске приняли такое же решение.