В Обнинске отопительный сезон продлили до 4 мая. Утром в среду, 28 апреля, об этом сообщила глава администрации наукограда Татьяна ЛЕОНОВА.

- В связи с обращениями жителей отключение отопления в Обнинске переносится на 4 мая, - пояснила она.

Пока также нет планов по отключению отопления и в Калуге.

Ближайшая неделя в Калужской области обещает быть прохладной и дождливой. Днем будет около +10, по ночам – до нуля.

По нормативам, для отключения отопления нужны пять подряд дней со средней температурой выше +8 градусов.