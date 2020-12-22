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В домах на 16 улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2020 17:00 0 362
В домах на 16 улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

Ранее мы сообщали об отключении электричества на пяти улицах Калуги в среду, 23 декабря. Вечером во вторник городская управа дополнила список домов, которые попадут в зону отключения. Всего в списке на 23 декабря теперь 16 улиц.

Света не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.

Отключение электричества в Калуге 23 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:

  • ул. Светлая 13-23, 16, 18,24-48,27,56;
  • ул. Остроленская 1, 2, 4, 9;
  • ул. Мстихинская 9, 11;
  • пер. 1-ый Мстихинский 4, 6, 12, 16;
  • пер. 2-ой Мстихинский 8, 9, 12, 13;
  • пер. Мстихинский 12;
  • Лесная 5-17, 26;
  • ул. Советская 20 в;
  • ул. Дальняя 29 (общ-е);
  • ул. Центральная 4;
  • ул. Московская 345, 349;
  • ул. Садовая;
  • ул. Весенняя;
  • ул. Комсомольская 7, 11, 13, 15, 10, 12;
  • пер. Комсомольский 1, 2, 4, 6;
  • ул. Майская 9.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2020 17:00 0 362
Тэги: жкх недвижимость электричество коммуналка
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