В домах на 16 улицах Калуги отключат электричество 23 декабря
Ранее мы сообщали об отключении электричества на пяти улицах Калуги в среду, 23 декабря. Вечером во вторник городская управа дополнила список домов, которые попадут в зону отключения. Всего в списке на 23 декабря теперь 16 улиц.
Света не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.
Отключение электричества в Калуге 23 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Светлая 13-23, 16, 18,24-48,27,56;
- ул. Остроленская 1, 2, 4, 9;
- ул. Мстихинская 9, 11;
- пер. 1-ый Мстихинский 4, 6, 12, 16;
- пер. 2-ой Мстихинский 8, 9, 12, 13;
- пер. Мстихинский 12;
- Лесная 5-17, 26;
- ул. Советская 20 в;
- ул. Дальняя 29 (общ-е);
- ул. Центральная 4;
- ул. Московская 345, 349;
- ул. Садовая;
- ул. Весенняя;
- ул. Комсомольская 7, 11, 13, 15, 10, 12;
- пер. Комсомольский 1, 2, 4, 6;
- ул. Майская 9.
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