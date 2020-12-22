В домах на 16 улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

Ранее мы сообщали об отключении электричества на пяти улицах Калуги в среду, 23 декабря. Вечером во вторник городская управа дополнила список домов, которые попадут в зону отключения. Всего в списке на 23 декабря теперь 16 улиц.

Света не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.

Отключение электричества в Калуге 23 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Светлая 13-23, 16, 18,24-48,27,56;

ул. Остроленская 1, 2, 4, 9;

ул. Мстихинская 9, 11;

пер. 1-ый Мстихинский 4, 6, 12, 16;

пер. 2-ой Мстихинский 8, 9, 12, 13;

пер. Мстихинский 12;

Лесная 5-17, 26;

ул. Советская 20 в;

ул. Дальняя 29 (общ-е);

ул. Центральная 4;

ул. Московская 345, 349;

ул. Садовая;

ул. Весенняя;

ул. Комсомольская 7, 11, 13, 15, 10, 12;

пер. Комсомольский 1, 2, 4, 6;

ул. Майская 9.

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