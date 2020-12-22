В домах на пяти улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

В среду, 23 декабря, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества из-за проведения ремонтных работ, сообщают энергетики. Не будет света в домах на пяти улицах в поселке Мстихино.

Отключение электричества в Калуге 23 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Светлая 13-23, 16, 18, 24-48, 27, 56;

ул. Остроленская 1, 2, 4, 9;

ул. Мстихинская 9, 11;

пер. 1-ый Мстихинский 4, 6, 12, 16;

пер. 2-ой Мстихинский 8, 9, 12, 13.

UPD. Городская управа обновила список адресов. Электричества 23 декабря не будет на 16 улицах.

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