В Калужской области восстановили электричество в четырех пострадавших районах

Вечером в понедельник, 1 декабря, в Калужской области восстановлено электроснабжение в Юхновском, Дзержинском, Мещовском и Думиничском районах. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Все повреждения, зафиксированные в электросетях 6-10 кВ, устранены, - отмечают спасатели. - В случае поступления заявок потребителей по сети 0,4 кВ специалисты будут отрабатывать их в оперативном порядке. Также технические службы продолжат проверку надёжности работы оборудования.

Перебои электроснабжения были вызваны прохождением по территории Калужской области мощного атмосферного фронта.

- Сильный мокрый снег, налипающий на провода, и порывистый ветер повлекли за собой локальные отключения электроэнергии, - пояснили в МЧС.

Над восстановлением подачи электричества работали 39 бригад из 149 человек и 52 единицы техники.

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