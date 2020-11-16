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В Калуге микрорайон «Веснушки» остался без электричества и отопления из-за аварии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2020 20:03 0 190
В Калуге микрорайон «Веснушки» остался без электричества и отопления из-за аварии

В понедельник, 16 ноября, часть микрорайона «Веснушки» на Правобережье Калуги осталась без электричества и отопления, сообщает прокуратура Калужской области.

В зону отключения попали девять жилых многоквартирных домов и котельная. Причиной этого стало повреждение электрического кабеля.

- По поручению прокурора области Константина Жилякова прокуратурой города Калуги координируется работа специальных служб на месте повреждения электрокабеля в микрорайоне «Веснушки» на Правобережье, - говорится в сообщении прокуратуры. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Восстановление энергоснабжения находится на контроле прокуратуры

Местные жители сообщают, что электричество пропало около 14:00.

- Половина района «Веснушки» сидит без электричества и тепла с 14:00, - написал в чамтности в правобережной группе Игорь Сальников. - Дорогие наши слуги народа, примите, пожалуйста, меры, чтобы впредь этого не повторялось, сил больше нет, то котельную отключат, то электричество, сколько можно, готовим покушать маленьким детям на газовых горелках, сколько можно это терпеть!

Месяц назад, напомним, часть Правого берега Калуги продолжительное время оставалась без газа из-за аварии на газопроводе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2020 20:03 0 190
Тэги: недвижимость жкх коммуналка электричество
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