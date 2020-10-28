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Жители готовы линчевать подрядчика: что творится с капремонтом в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.10.2020 14:37 9 1281
Жители готовы линчевать подрядчика: что творится с капремонтом в Калуге

Завершить работы по капитальному ремонту домов в Калуге должны до 15 ноября. В среду, 28 октября, на заседании городской думы об этом заявил директор регионального Фонда капремонта Василий ПОЛЕЖАЕВ.

При этом прокурор Калуги Максим ЯКОВЕНКО потребовал от руководства фонда приложить максимум усилий и завершить работы до 31 октября.

Всего в 2020 году в Калуге было запланировано 154 вида строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в 96 домах на общую сумму 576 миллионов рублей.

- Серьёзной проблемой в текущем году стал дефицит рабочей силы в связи с пандемией, также остро ощущалась нехватка строительных материалов, - рассказали в гордуме. - Недобросовестно отнеслись к исполнению контрактов подрядные организации из Брянска, Ростова и Уфы. Компании «Хеопс» и «Стройтек» исключены из реестра квалифицированных подрядчиков, к ним применены штрафные санкции.

- В домах № 31 по улице Московской и № 13 по площади Победы халатность подрядчиков привела к печальным последствиям, залито много квартир, жители этих домов готовы были линчевать руководство подрядной организации, – сообщил заместитель председателя городской думы Александр ИВАНОВ. – В доме № 80 по улице Ленина и № 11/2 по площади Победы кровли до сих пор раскрыты, работы не завершены».

По словам директора фонда Василия Полежаева, по всем залитым квартирам составлены акты, до тех пор, пока жильцам не будет компенсирован ущерб, работы не будут приняты и оплачены.

В настоящее время не завершены работы по ремонту кровли на 11 домах.

Ранее мы рассказывали, что дом на улице Ленина затопило во время капремонта.

А с крыши соседней многоэтажки упал и разбился насмерть рабочий.

Тем временем

Стало известно, когда в Калуге откроется новая поликлиника на улице Кибальчича. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.10.2020 14:37 9 1281
Тэги: жкх коммуналка недвижимость капремонт василий полежаев максим яковенко александр иванов
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