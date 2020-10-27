Владислав Шапша рассказал о сроках открытия новой поликлиники в Калуге

Новая поликлиника на улице Кибальчича в Калуге должна начать принимать пациентов в начале 2021 года. Во вторник. 27 октября, об этом заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША, побывавший на стройплощадке.

- Жители микрорайона, а это около 18 000 человек, ждут этого события. Тем более сейчас, в период пандемии. Медицинская помощь станет для них ближе, доступнее, качественнее, - уверен глава региона. - Сегодня проверил, как идут работы на объекте. В помещениях на первом этаже многоквартирного дома, где разместится поликлиника, продолжаются отделочные работы. Отставаний от графиков нет, рабочей силы хватает. К концу года помещения должны быть полностью готовы. Параллельно закупается оборудование. Попросил подрядчиков не забывать про благоустройство и озеленение территории около будущей поликлиники.

Тем временем

В Калуге до середины ноября ограничили движение по скверу Мира и улице Циолковского. Подробности.