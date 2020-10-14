Жители 37 калужских домов отказались включать отопление

Заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан МАИЛОВ в среду, 14 октября, провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Речь шла, в основном, о начале отопительного сезона.

Руслан Маилов рассказал о том, что решение о начале отопительного сезона принимается, исходя из погодных условий. В этом году отопительный сезон начался в сентябре в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Тем не менее, жители 37 домов пока отказались от включения отопления.

- В середине сентября пуск тепла начался в лечебные и детские учреждения, а также в учреждения социальной направленности с круглосуточным пребыванием. Одновременно было подано тепло в ряд жилых домов. Учитывая ситуацию с ростом заболеваемости ОРВИ, в конце сентября муниципалитетам было рекомендовано начать отопительный сезон у себя на территории. Ночами происходит остывание жилого фонда, и это может привести к ухудшению состояния здоровья жителей. Остается 37 домов, жители которых приняли решение не начинать у себя в домах отопительный сезон, пока окружающая температура достаточно комфортна. Но, по прогнозам, через пару дней похолодает, и мы планируем на 100% начать отопительный период на всей территории области.

Уважаемые читатели, а у вас дома работает отопление? Расскажите в комментариях!