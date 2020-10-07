В Калуге разрыли тротуар

Во вторник, 6 октября, в переулке Чичерина в Калуге разрыли несколько десятков метров тротуара. По развороченной дорожке теперь не пройти. В «Народных новостях» на нашем сайте об этом сообщал пользователь zvu4ok.

- При проведении работ дорожным службами по данному адресу была повреждена сеть водоснабжения, - рассказали KP40 в «Калугаоблводоканале». - Аварийная ситуация на водопроводе была ликвидирована сегодня ночью сотрудниками водоканала.

В последнее время с водоканалом связано несколько неприятных и даже трагических историй. На Терепце прорвало трубу, в результате в реку Терепец текли канализационные воды. Неделю назад множество улиц Калуги остались без воды из-за аварии. А на выходных двоих работников водоканала насмерть засыпало землёй на Грабцевском шоссе.