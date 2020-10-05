В Калуге двоих работников водоканала насмерть засыпало землёй

Днём в воскресенье, 4 октября, трагедия произошла на Грабцевском шоссе в Калуге. При проведении земляных работ погибли два работника областного водоканала – мужчины 38 и 48 лет, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- На данном участке проводились работы по прокладке канализации, - отмечают В СК. - На месте была выкопана траншея глубиной три метра без каких-либо укреплений. Около 15 часов на одном из участков траншеи произошло обрушение ее стенок, обвал грунта, которым засыпало двух мужчин, находившихся на дне траншеи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, а также лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и норм безопасности на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается, - подчёркивают в Следственном комитете.

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