Рабочие в Калуге погибли на стройке детского сада

Как мы уже рассказывали, днём 4 октября на Грабцевском шоссе в Калуге произошла трагедия. В траншее глубиной три метра засыпало землёй двоих рабочих областного водоканала.

Одному из мужчин было 48 лет, второму – 38, сообщает правительство Калужской области.

В «Калугаоблводоканале» назвали имена погибших.

- Выражаем глубокие соболезнования семьям трагически погибших сотрудников водоканала, - говорится в сообщении предприятия. - Это тяжелая утрата и большая скорбь для всех нас. Игорь Быков и Игорь Мамоченко были нашими коллегами и профессионалами своего дела. Они навсегда останутся в наших сердцах молодыми, крепкими, умными и сильными людьми. Скорбим.

Как отмечают в водоканале, работы по строительству сетей водоотведения для строящегося детского сада ЖК «Дубрава» велись со 2 октября.

В водоканале подчёркивают, что к трагическому исходу привело внезапное обрушение грунта при проведении подготовительных работ по укреплению откосов траншеи.

Напомним, калужское региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ведётся следствие.