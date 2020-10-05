В Калуге назвали причины смертельного ДТП на улице Зерновой

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 3 октября, на улице Зерновой в Калуге произошло смертельное ДТП. В управлении ГИБДД по Калужской области назвали предварительные причины происшествия.

По данным полиции, 40-летний водитель «Мицубиси» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

В результате аварии погибли водитель «Мицубиси» и его 39-летний пассажир.

Различные травмы получили 36-летний водитель «Рено» и ещё один 39-летний пассажир «Мицубиси».

ДТП произошло у заправки около 21:00.

Точные обстоятельства ДТП выясняет следствие.

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