Речку Терепец залили фекалиями

В реку Терепец в Калуге попали канализационные стоки, сообщил в среду, 30 сентября, градоначальник Дмитрий Денисов на своей страничке в социальной сети.
- С сожалением вынужден сообщить, что в Калуге случилось загрязнение реки Терепец. 25 сентября в дежурную службу центра управления кризисными ситуациями по Калужской области поступило сообщение о том, что около усадьбы Яновских в реку Терепец предположительно попадают канализационные стоки, - пишет Денисов.
Как оказалось, в 30 метрах от реки Терепец произошёл порыв канализационной трубы, отчего грязная вода попадала в реку. На данный момент бригада «Калугаоблводоканала» устранила аварию.
По словам Дмитрия Денисова, сегодня экологическая ситуация уже улучшилась. Согласно готовым результатам анализов, вода стала чище.
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