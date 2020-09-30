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Авария оставила большую часть Калуги без воды

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 30.09.2020 10:48 5 2695
Авария оставила большую часть Калуги без воды

По сообщению городской управы, в четверг, 1 октября, на улице Московской в районе дома №293 будут проводиться аварийно-ремонтные работы.

В связи с этим с 9:00 до 22:00 будет прекращено водоснабжение жилых домов и организаций по адресам:

  • мкр. Малинники,
  • мкр. Ольговка,
  • мкр. Терепец,
  • ул. Московская, д. 291, 291 к 1, 291 к 2, 291 к 3, 293, 295, 295 к 1,
  • ул. Параллельная,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. 1-я Загородная,
  • ул. 2-я Загородная,
  • 1-й Загородный проезд,
  • 2-ой Загородный проезд,
  • ул. Крайний проезд,
  • ул. Азаровская,
  • ул. Карьерная,
  • 1-й пер. Карьерный,
  • 2-й пер. Карьерный,
  • ул. Станционная,
  • пер. Станционный,
  • ул. Прирельсовая,
  • Терепецкий проезд,
  • Азаровский проезд.

Под отключение также попадают:

  • детский сад №63 по ул. Радищева, 2,
  • детский сад №72 по ул. Радищева, д. 4,
  • детский сад № 94 по ул. Луговая, д. 41,
  • городская поликлиника по ул. Шахтёров, д. 11 ,
  • детская городская больница по ул. Радищева, д. 6,
  • городская поликлиника по ул. Радищева, д. 8,
  • средняя школа № 25 по ул. Тарутинская, д.70,
  • средняя школа № 1 по ул. Луговая, д. 43,
  • средняя школа № 16 по пер. Дорожный, 5,
  • детский сад «Лесная сказка» по адресу Бульвар Энтузиастов, д. 13 а,
  • детский сад № 108 по пер. Ольговский, д. 7,
  • Калужский технический колледж по адресу ул. Новослободская, д. 31
  • котельная по ул. Новослободская, д. 25,
  • котельная по адресу ул. Тарутинская, д.171,
  • котельная по ул. Шахтёров, д. 3,
  • котельная Ремпутьмаш,
  • поликлиника № 10 по адресу б-р Энтузиастов, д. 1,
  • лицей № 48 по адресу б-р Моторостроителей, д. 16,
  • котельная по адресу б-р Энтузиастов, д. 6 б,
  • средняя школа № 27 по адресу ул. Карьерная, 2 а,
  • котельная по ул. Азаровская, 15

Кстати, калужане уже жалуются нам на плохое качество воды из крана. Практически наверняка это связано с аварией.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 30.09.2020 10:48 5 2695
Тэги: коммуналка ЖКХ
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