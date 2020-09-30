Авария оставила большую часть Калуги без воды

По сообщению городской управы, в четверг, 1 октября, на улице Московской в районе дома №293 будут проводиться аварийно-ремонтные работы.

В связи с этим с 9:00 до 22:00 будет прекращено водоснабжение жилых домов и организаций по адресам:

мкр. Малинники,

мкр. Ольговка,

мкр. Терепец,

ул. Московская, д. 291, 291 к 1, 291 к 2, 291 к 3, 293, 295, 295 к 1,

ул. Параллельная,

ул. Терепецкая,

ул. 1-я Загородная,

ул. 2-я Загородная,

1-й Загородный проезд,

2-ой Загородный проезд,

ул. Крайний проезд,

ул. Азаровская,

ул. Карьерная,

1-й пер. Карьерный,

2-й пер. Карьерный,

ул. Станционная,

пер. Станционный,

ул. Прирельсовая,

Терепецкий проезд,

Азаровский проезд.

Под отключение также попадают:

детский сад №63 по ул. Радищева, 2,

детский сад №72 по ул. Радищева, д. 4,

детский сад № 94 по ул. Луговая, д. 41,

городская поликлиника по ул. Шахтёров, д. 11 ,

детская городская больница по ул. Радищева, д. 6,

городская поликлиника по ул. Радищева, д. 8,

средняя школа № 25 по ул. Тарутинская, д.70,

средняя школа № 1 по ул. Луговая, д. 43,

средняя школа № 16 по пер. Дорожный, 5,

детский сад «Лесная сказка» по адресу Бульвар Энтузиастов, д. 13 а,

детский сад № 108 по пер. Ольговский, д. 7,

Калужский технический колледж по адресу ул. Новослободская, д. 31

котельная по ул. Новослободская, д. 25,

котельная по адресу ул. Тарутинская, д.171,

котельная по ул. Шахтёров, д. 3,

котельная Ремпутьмаш,

поликлиника № 10 по адресу б-р Энтузиастов, д. 1,

лицей № 48 по адресу б-р Моторостроителей, д. 16,

котельная по адресу б-р Энтузиастов, д. 6 б,

средняя школа № 27 по адресу ул. Карьерная, 2 а,

котельная по ул. Азаровская, 15

Кстати, калужане уже жалуются нам на плохое качество воды из крана. Практически наверняка это связано с аварией.