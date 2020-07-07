На трёх улицах Калуги отключат электричество

В четверг, 9 июля, в Калуге отключат электричество в домах на трёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает во вторник «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 9 июля 2020 года:
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В Калуге улицу Луначарского перекроют на 11 ночей. Подробности.
Ещё один перекрёсток в Калуге оборудуют светофорами. Также появились новости по разметке. Подробности.
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