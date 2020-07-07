На трёх улицах Калуги отключат электричество

В четверг, 9 июля, в Калуге отключат электричество в домах на трёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает во вторник «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 9 июля 2020 года:

ул. Тульская, д. 74/45, 80а, 84, 88/36,

ул. Горького, д. 51, 59,

ул. Пестеля, д. 62.

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