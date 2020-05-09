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Коронавирус в Калуге перенёс отключение горячей воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.05.2020 09:25 0 559
Коронавирус в Калуге перенёс отключение горячей воды

Из-за эпидемии коронавируса и продления режима самоизоляции в Калужской области до 31 мая в Калуге в последний месяц весны не будут отключать горячую воду.

- Перенос отключений связан с тем, что из-за введения режима карантина, изоляции граждан в домашних условиях, удаленных форм обучения и других обстоятельств значительное число граждан остаются дома, - говорится в сообщении городской управы.

Новый график остановки котельных пока не опубликован.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.05.2020 09:25 0 559
Тэги: жкх коммуналка коронавирус
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