Коронавирус в Калуге перенёс отключение горячей воды

Из-за эпидемии коронавируса и продления режима самоизоляции в Калужской области до 31 мая в Калуге в последний месяц весны не будут отключать горячую воду.

- Перенос отключений связан с тем, что из-за введения режима карантина, изоляции граждан в домашних условиях, удаленных форм обучения и других обстоятельств значительное число граждан остаются дома, - говорится в сообщении городской управы.

Новый график остановки котельных пока не опубликован.