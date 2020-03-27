В период самоизоляции калужан не будут штрафовать за несвоевременную оплату услуг ЖКХ

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 27 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №234, согласно которому вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это требование будет действовать до особого распоряжения.

Министерство здравоохранения и министерство труда и социальной политики Калужской области ранее опубликовали пояснения к этому постановлению. В частности, там разъясняется, что такое режим самоизоляции? Что можно делать в этот период, что нельзя? Если пожилой человек записан на следующей неделе на прием к врачу, он состоится или отменяется? Какие меры будут применяться к нарушителям самоизоляции?

А министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ обратился в соответствующие организации с напоминанием о том, что в период самоизоляции к гражданам нельзя применять никакие штрафные санкции по оплате услуг.

- Учитывая принимаемые меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, обращаю ваше внимание на недопустимость применения штрафных санкций (пени) в случае несвоевременной оплаты услуг по содержанию жилого помещения, коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт, - говорится в документе, подписанном Вирковым.

По ссылке можно найти полный текст постановления правительства Калужской области №234 от 26.03.2020. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями действует в нашем регионе с 27 марта. Документ принят для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.