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Калужское правительство объяснило, что такое режим самоизоляции

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2020 16:46 0 2714
Калужское правительство объяснило, что такое режим самоизоляции

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 27 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №234, согласно которому вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это требование будет действовать до особого распоряжения.

Министерство здравоохранения и министерство труда и социальной политики Калужской области опубликовали пояснения к этому постановлению.  

Что такое режим самоизоляции?

Вы находитесь дома, не посещаете массовые мероприятия. Аптеки и продуктовые магазины -  только по необходимости. Также Вы можете обратиться на федеральную и региональную «горячие линии» наших волонтеров и социальных служб (центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов), которые помогут с приобретением товаров первой необходимости, оплатой услуг ЖКХ, безрецептурных препаратов и лекарств по выписанным рецептам.

Телефон «горячей линии» - 88002003411 (федеральный номер), «горячая линия» в Калуге и Калужской области – телефон 200165.

Исключение составляют руководители и сотрудники предприятий, организаций, учреждений органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения.

Что можно делать в этот период, что нельзя?

Это домашний режим по месту проживания гражданина, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, который ограничивает встречи, контакты с другими людьми.

Посещение массовых мероприятий запрещено.

Если пожилой человек записан на следующей неделе на прием к врачу, он состоится или отменяется?

Все плановые консультации отменены. Если Вам нужна помощь, Вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства (*040 с сотового телефона или 880045003003). При острых состояниях вызвать скорую помощь.

Плановая госпитализация пациентов в медицинские организации стационарного типа, а также плановые посещения пациентами амбулаторных организаций отменены в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 27.03.2020 № 6.

Какие меры будут применяться к нарушителям самоизоляции?

В настоящее время наказания предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.

Проходит обсуждение законопроект об обеспечении режима самоизоляции по внесению дополнений в меры ответственности за нарушение карантинных мероприятий и ограничений.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2020 16:46 0 2714
Тэги: область коронавирус
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