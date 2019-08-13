«Вопрос несложный»: 11 лет масляная, вонючая вода течёт в Боровске

Как мы рассказывали, в Боровске в доме № 32 по улице Московской 11 лет из-под крана течёт масляная, вонючая вода.

- Невозможно каждый день терпеть вонючую, масляную, грязную воду и на краны вешать по несколько раз за день вату, - жалуется в соцсетях Ольга ЛУЧКОВА. - Фильтры не выдерживают. Подаваемые услуги не соответствуют качеству и гробят наше здоровье.

Эту проблему обсудили в понедельник, 12 августа, на заседании областного правительства.

- Водоканал занимался, вопрос, в принципе, несложный, - прокомментировал ситуацию региональный министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ. - Дом двухэтажный, небольшой... Сейчас есть два варианта решения. Водоканал, я думаю, в ближайшее время этот вопрос снимет. Либо фильтры установим. Там ещё и по канализации нашли проблему. На контроль взяли. Решим.

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