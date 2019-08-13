«Вопрос несложный»: 11 лет масляная, вонючая вода течёт в Боровске

Как мы рассказывали, в Боровске в доме № 32 по улице Московской 11 лет из-под крана течёт масляная, вонючая вода.
- Невозможно каждый день терпеть вонючую, масляную, грязную воду и на краны вешать по несколько раз за день вату, - жалуется в соцсетях Ольга ЛУЧКОВА. - Фильтры не выдерживают. Подаваемые услуги не соответствуют качеству и гробят наше здоровье.
Эту проблему обсудили в понедельник, 12 августа, на заседании областного правительства.
- Водоканал занимался, вопрос, в принципе, несложный, - прокомментировал ситуацию региональный министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ. - Дом двухэтажный, небольшой... Сейчас есть два варианта решения. Водоканал, я думаю, в ближайшее время этот вопрос снимет. Либо фильтры установим. Там ещё и по канализации нашли проблему. На контроль взяли. Решим.
Уважаемые читатели! А где ещё творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Ужас просто!»: из крана боровчан 10 лет течёт ржавая вода 06.08.2019 09:44
Опубликован новый рейтинг управляющих компаний 11.07.2019 14:34
Калужане перестанут получать двойные квитанции за ТКО 11.07.2019 09:27
В районе строящегося Дворца спорта пропала вода 09.07.2019 15:17
Лжекоммунальщики атакуют калужан 09.07.2019 15:11
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: