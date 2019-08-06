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«Ужас просто!»: из крана боровчан 10 лет течёт ржавая вода

06.08.2019 09:44 9 678 Елена Французова, Фото: Ольга ЛУЧКОВА.
«Ужас просто!»: из крана боровчан 10 лет течёт ржавая вода

Жители улицы Московской, 32, в Боровске жалуются в соцсетях на грязную воду.

- Все приготовления на кипячёной воде. Вода отстаивается, и всё равно осадок жёлтых хлопьев. Идёт порча сантехники. Заказали новую ванную, и эта ненадолго будет. В туалете бачок забивается масляной чернотой. Раковины не отмыть от такого налёта, - возмущаются жители в Facebook. - Колонок и колодцев в радиусе 2 километров нет. Где брать воду для питья? И это безобразие длится с 2008 года.

- Дом на улице Московской имеет отдельную систему водоснабжения в виде скважины и водонапорной башни, которая не связана с городской системой. Осадок с примесью железа наблюдается по причине отсутствия системы очистки, - сообщили 5 августа в боровском участке ГП «Калугаоблводоканал». - Решение данного вопроса возможно с помощью переподключения дома на городскую систему водоснабжения и установки дополнительной насосной системы, поднимающей давление воды. На сегодняшний день определяется стоимость установки данного оборудования, источник финансирования и возможность выполнения работ в следующем году.

Уважаемые читатели! А где ещё творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Ольга ЛУЧКОВА.
Тэги: жкх коммуналка
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