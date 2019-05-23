Мусороперерабатывающий завод в посёлке Куровской строить не будут

В четверг, 23 мая, на пресс-конференции в Калуге журналисты поинтересовались планами властей по строительству мусороперерабатывающего завода возле посёлка Куровской. Эта тема обсуждалась в конце 2018 – начале 2019 годов. Местные жители активно выступали против своего соседства с МПЗ.
- Данный объект был включён в прошлом году в территориальную схему, - прокомментировал заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан МАИЛОВ. – Но в ходе работы изменились нормы законодательства в части особо охраняемых территорий. В виду отсутствия установленных норм по утверждению этих охранных территорий мы приняли решение об исключении данного объекта из территориальной схемы.
Что касается проекта по созданию экокластера в районе деревни Михали Износковского района, то на прошлой неделе организация-застройщик получила разрешение на его строительство. Ожидается, что объект начнёт функционировать уже в этом году.
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