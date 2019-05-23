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Дачники, подрядчики и юрлица – чиновники объяснили, почему ухудшилось качество вывоза мусора

23.05.2019 16:37 0 606 Оксана КОЛОСОВА, Фото из архива kp40.ru.
Дачники, подрядчики и юрлица – чиновники объяснили, почему ухудшилось качество вывоза мусора

В четверг, 23 мая, в Калуге состоялся брифинг, на котором были подведены итоги реализации в регионе так называемой «мусорной» реформы за I квартал 2019 года.

- Как дела? Как настроение? – поинтересовался у журналистов в начале встречи заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан МАИЛОВ.  

- Всё отлично, - ответили представители СМИ. – А когда начнут исправно вывозить мусор, станет ещё лучше.

Именно эта тема: низкое качество вывоза отходов – стала на брифинге заглавной. Чиновники признали: проблема действительно существует, причины выявлены и проанализированы. В сложившейся ситуации виноваты, во-первых, некоторые подрядчики, которые не соблюдают график вывоза ТКО. Среди виновных также были названы юридические лица, которые, желая сократить расходы на оплату данной услуги, свозят свой мусор на муниципальные контейнерные площадки.

- Подрядчики, которые занимаются вывозом ТКО, реально констатируют сокращение вывезенных отходов от юрлиц и увеличение объёма, вывозимого с муниципальных площадок, - рассказал на брифинге Руслан Маилов. – При этом общий объём отходов, поступающих на полигон, у нас не меняется. Как с этим бороться, мы знаем. Мы выявляем такие юрлица и передаём их министерству экологии и природных ресурсов и Росприроднадзору, которые с ними уже работают. Штрафные санкции за незаключение договора с Региональным экологическим оператором значительные – от 200 тыс. рублей.

- Кстати, одной из причин переполнения контейнеров является также наступление дачного сезона, - добавил и.о. директора КРЭО Вадим ДАВЛЕТШИН. – Особенно пиковые – выходные дни. Машина по графику приехала, забрала. К вечеру или к утру дачники собираются, уезжают, весь мусор складируют на площадку. Вроде бы, вывоз и сделан, но за ночь или вечером сделано новое накопление. Сейчас регулировать ситуацию приходится в ручном режиме. Я напрямую раздал телефоны и в муниципалитеты, и ответственным гражданам. Мне скидывают фотографии, у меня есть сотрудники, которые контролируют данный невывоз. Соответственно, выезжаем, смотрим, фиксируем.

В ответ на жалобы жителей области, что по телефонам, указанным на сайте КРЭО, дозвониться невозможно, Вадим Давлетшин ответил:

- Наш call-центр работает в автоматическом режиме. Звонки принимают 4-5 сотрудников. Поскольку звонят со всего региона, 5 человек не могут отработать всю Калужскую область. Программа, с которой мы работаем, начинает поточечно переключать звонок в поисках свободного оператора. Поскольку таких точек 4-5, возникает впечатление, что трубку не берут. Мы ищем пути технического решения, как увеличить пропускную способность.

По словам начальника экологического Регоператора, самый простой вариант сообщить о проблеме, воспользоваться электронной почтой предприятия: gpkreo@yandex.ru.

- Каждую жалобу мы отрабатываем, устанавливаем причину и ищем пути её решения, - заверил нас Вадим Давлетшин.

О том, какое количество денежных средств собирает ежемесячно Калужский региональный экологический оператор за вывоз отходов, на что они тратятся и как скоро в регионе появится раздельный сбор ТКО, читайте в новостях на нашем сайте, а также в ближайшем номере «Калужского перекрёстка» в среду, 29 мая.


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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото из архива kp40.ru.
Тэги: жкх коммуналка вывоз мусора руслан маилов вадим давлетшин
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