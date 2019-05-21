Полный график: когда и где в Калуге отключат горячую воду

Годы бегут, инновации внедряются, даже местами дороги ремонтируются, но одно остаётся в Калуге постоянным - летнее отключение горячей воды в многоквартирных домах для профилактических работ на котельных. В понедельник, 20 мая, городская управа опубликовала список домов с указанием дат. Мы отсортировали его по алфавиту для удобства читателей. Быстро найти нужный адрес можно, используя поиск по странице в вашем браузере.

Отключение горячей воды в Калуге в 2019 году: