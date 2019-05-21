Полный график: когда и где в Калуге отключат горячую воду

Годы бегут, инновации внедряются, даже местами дороги ремонтируются, но одно остаётся в Калуге постоянным - летнее отключение горячей воды в многоквартирных домах для профилактических работ на котельных. В понедельник, 20 мая, городская управа опубликовала список домов с указанием дат. Мы отсортировали его по алфавиту для удобства читателей. Быстро найти нужный адрес можно, используя поиск по странице в вашем браузере.
Отключение горячей воды в Калуге в 2019 году:
|
65 лет Победы ул, № 8 д/сад Планета
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 17
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 20
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 25
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 27
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 29
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 31
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 31, корпус 1
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 35
|
26.06-10.07
|
65 лет Победы ул, № 41
|
28.05-11.06
|
65 лет Победы ул, № 41, Корпус 1
|
28.05-11.06
|
65 лет Победы ул, № 41, Корпус 2
|
28.05-11.06
|
65 лет Победы ул, № 43
|
28.05-11.06
|
65 лет Победы ул, № 45
|
28.05-11.06
|
65 лет Победы ул, №12 д/сад Мозайка
|
26.06-10.07
|
Академика Королева ул, № 14
|
30.07-13.08
|
Академика Королева ул, № 22
|
30.07-13.08
|
Академика Королева ул, № 27
|
30.07-13.08
|
Академика Королева ул, № 29
|
30.07-13.08
|
Академика Королева ул, № 49
|
30.07-13.08
|
Академика Королева ул, № 51
|
30.07-13.08
|
Академика Королева ул, № 6
|
30.07-13.08
|
Анненки ул, № 18
|
14.05-27.05
|
Аэропортовская ул, № 13
|
28.05-10.06.
|
Аэропортовская ул, № 14
|
28.05-10.06.
|
Байконур б-р, № 1
|
13.06-27.06
|
Байконур б-р, № 3
|
13.06-27.06
|
Байконур б-р, № 5
|
13.06-27.06
|
Баррикад ул, № 10
|
30.07-13.08
|
Баррикад ул, № 12
|
30.07-13.08
|
Баррикад ул, № 124
|
16.07-.29.07
|
Баррикад ул, № 126
|
16.07-.29.07
|
Баррикад ул, № 126, Корпус 1
|
16.07-.29.07
|
Баррикад ул, № 136
|
16.07-.29.07
|
Баррикад ул, № 139
|
18.06-01.07
|
Баррикад ул, № 140
|
18.06-01.07
|
Баррикад ул, № 142
|
18.06-01.07
|
Баррикад ул, № 144
|
18.06-01.07
|
Баррикад ул, № 2
|
30.07-13.08
|
Баррикад ул, № 8
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, № 12/17
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, № 30, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, № 4
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, № 5, Корпус 1-я очередь
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, №29
|
30.07-13.08
|
Баумана ул, №30
|
30.07-13.08
|
Белинского ул, № 3
|
28.05-10.06
|
Белинского ул, № 6
|
28.05-10.06
|
Белинского ул, № 9
|
28.05-10.06
|
Билибина ул, № 10
|
16.07.-29.07
|
Билибина ул, № 2
|
16.07.-29.07
|
Билибина ул, № 4
|
16.07.-29.07
|
Билибина ул, № 48, Корпус 1
|
18.06-01.07
|
Билибина ул, № 8
|
16.07.-29.07
|
Болдина ул, № 24, Корпус 1
|
09.07-22.07
|
Большевиков ул, № 1
|
30.07-13.08
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 1
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 1-й подъезд
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 2-8 й подъезды
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 12а
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 12а
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 3
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 4
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 5
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 6
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 7
|
30.05-13.06
|
Бульвар Моторостроителей ул, № 9
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 1
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 11
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 13а
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 15
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 17
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 2
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 4
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 5
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 6
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 7
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 8
|
30.05-13.06
|
Бульвар Энтузиастов ул, № 9
|
30.05-13.06
|
В.Андриановой ул, № 5
|
18.06-01.07
|
Вагонный пер, № 15
|
05.08-19.08
|
Веры Андриановой,3 (школа №21)
|
18.06-01.07
|
Взлетная ул, № 40
|
07.05-20.05
|
Вишневского ул, № 14
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 15
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 16
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 17
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 18
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 19, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 23
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 23, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 25
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 3
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 31
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 33
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, № 9
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, №21 (д/сад)
|
14.05-27.05
|
Вишневского ул, №5 (школа)
|
14.05-27.05
|
Вооруженного Восстания ул, № 1
|
30.07-13.08
|
Вооруженного Восстания ул, № 2
|
30.07-13.08
|
Вооруженногого Восстания, №5
|
30.07-13.08
|
Воробьевский пер, № 5а
|
06.08-19.08
|
Воронина ул, № 11
|
30.07-13.08
|
Воронина ул, №30
|
30.07-13.08
|
Воскресенский пер, № 29, Корпус 1
|
06.08-19.08
|
Врубовая ул, № 45
|
05.08-19.08
|
Врубовой пер, № 4
|
05.08-19.08
|
Гагарина ул, № 11
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 13
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 13, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 35
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 4
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 6
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 6а/47
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 8
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 8а
|
30.07-13.08
|
Гагарина ул, № 9
|
30.07-13.08
|
Гвардейская ул, № 10
|
02.07-15.07
|
Гвардейская ул, № 17
|
02.07-15.07
|
Гвардейская ул, № 5
|
02.07-15.07
|
Гвардейская ул, № 9
|
02.07-15.07
|
Генерала Попова ул, № 10
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 10, Корпус 1
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 10, Корпус 2
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 16
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 18
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 18, Корпус 1
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 18, Корпус 2
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 18, Корпус 3
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/2
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 20
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 22
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 24
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 28
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 4
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 5
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 7
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 8
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, № 9
|
26.06-10.07
|
Генерала Попова ул, 330 д/сад Улыбка
|
26.06-10.07
|
Георгиевская ул, № 3
|
30.07-13.08
|
Георгиевская ул, № 5
|
30.07-13.08
|
Георгия Димитрова ул, № 10
|
26.06-10.07
|
Георгия Димитрова ул, № 22
|
26.06-10.07
|
Георгия Димитрова ул, № 24
|
26.06-10.07
|
Георгия Димитрова ул, № 4
|
26.06-10.07
|
Георгия Димитрова ул, № 8
|
26.06-10.07
|
Георгия Димитрова ул, №14 д\сад Бережок
|
26.06-10.07
|
Герцена ул, № 17
|
30.07-13.08
|
Герцена ул, № 17, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Герцена ул, № 19а
|
30.07-13.08
|
Герцена ул, № 2, Корпус 8
|
30.07-13.08
|
Герцена ул, № 3
|
30.07-13.08
|
Герцена ул, № 4
|
30.07-13.08
|
Герцена ул, № 6
|
30.07-13.08
|
Герцена ул, №16
|
30.07-13.08
|
Гоголя ул,№1
|
30.07-13.08
|
Гоголя ул,№2
|
30.07-13.08
|
гос. Конюшня
|
02.07-15.07
|
Грабцевское шоссе ул, № 32а
|
18.06-01.07
|
Грабцевское шоссе ул, № 50
|
18.06-01.07
|
Григоров пер, № 10
|
06.08-19.08
|
Григоров пер, № 11
|
06.08-19.08
|
Григоров пер, № 12, Корпус 1
|
06.08-19.08
|
Григоров пер, № 14
|
06.08-19.08
|
Григоров пер, № 9
|
06.08-19.08
|
Гурьянова ул, № 18, Корпус 1
|
13.05-27.05
|
Гурьянова ул, № 18, Корпус 2
|
13.05-27.05
|
Гурьянова ул, № 24
|
13.05-27.05
|
Гурьянова ул, № 26
|
13.05-27.05
|
Гурьянова ул, № 59
|
01.07-15.07
|
Гурьянова ул, № 59, Корпус 3
|
01.07-15.07
|
Гурьянова ул, № 67, Корпус 2
|
01.07-15.07
|
Гурьянова ул, № 67, Корпус 3
|
01.07-15.07
|
Гурьянова ул, № 71
|
01.07-15.07
|
Гурьянова ул, № 73
|
01.07-15.07
|
Дальняя ул, № 21
|
30.05-13.06
|
Дальняя ул, № 25
|
30.05-13.06
|
Дальняя ул, № 27
|
30.05-13.06
|
Дальняя ул, № 29
|
30.05-13.06
|
Декабристов ул, № 16
|
06.08-19.08
|
детский сад №8
|
14.05-27.05
|
Дзержинского ул, № 1/46
|
30.07-13.08
|
Дзержинского ул, № 2
|
30.07-13.08
|
Дзержинского ул, № 69
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 71
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 78
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 90
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 92
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 92, Корпус 2
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 92а
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 92б, Корпус 1
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 93
|
21.05-03.06
|
Дзержинского ул, № 95
|
21.05-03.06
|
Добровольского ул, № 31
|
30.07-13.08
|
Дорожная ул, № 15
|
30.05-13.06
|
Дорожная ул, № 31
|
30.05-13.06
|
Дорожная ул, № 33
|
30.05-13.06
|
Дорожная ул, № 34
|
30.05-13.06
|
Дорожный пер, № 8
|
08.07-22.07
|
Достоевского ул, № 35
|
30.07-13.08
|
Дружбы ул, № 10
|
08.07-22.07
|
Дружбы ул, № 12
|
08.07-22.07
|
Дружбы ул, № 18
|
08.07-22.07
|
Дружбы ул, № 19
|
08.07-22.07
|
Дружбы ул, № 5
|
08.07-22.07
|
Дружбы ул, № 6/2
|
08.07-22.07
|
Дружбы ул, № 8
|
08.07-22.07
|
Дубрава ул, № 12
|
09.07-22.07
|
Забойная ул, № 3
|
05.08-19.08
|
Заречная ул, №3 72 шк №50
|
26.06-10.07
|
Звездная ул, № 1
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 11
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 12
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 13
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 14
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 15
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 18а
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 19
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 19а
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 2
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 20
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 21
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 22
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 28
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 29
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 3
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 4
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 5
|
13.06-27.06
|
Звездная ул, № 6
|
13.06-27.06
|
Зеленый Крупец ул, № 3
|
14.05-27.05
|
Знаменская ул, № 4, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Знаменская ул, № 4, Корпус 2
|
14.05-27.05
|
Интернациональный 2-й пер, № 10
|
30.07-13.08
|
Ипподромная ул, № 11
|
02.07-15.07
|
Ипподромная ул, № 8
|
02.07-15.07
|
К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1
|
16.07-.29.07
|
К.Либкнехта ул, № 14а
|
16.07-.29.07
|
Калинина пер, № 2
|
02.07.-15.07
|
Калинина пер, № 9
|
02.07.-15.07
|
Калинина ул, № 15
|
02.07.-15.07
|
Калинина ул, № 4
|
02.07.-15.07
|
Калуга, г. тер. Областной больницы (д/сад Здравушка)
|
14.05-27.05
|
Калуга-Бор ул, № 25а
|
14.05-27.05
|
Калуга-Бор ул, № 3 дача 30
|
14.05-27.05
|
Калуга-Бор ул, № 3 дача 30а
|
14.05-27.05
|
Калужская ул, № 33
|
18.06-01.07
|
Калужского Ополчения ул, № 3
|
30.05-13.06
|
Калужского Ополчения ул, № 5
|
30.05-13.06
|
Калужского Ополчения ул, № 7
|
30.05-13.06
|
Калужского Ополчения ул, № 9
|
30.05-13.06
|
Карачевская ул, № 19, Корпус 1
|
01.07-15.07
|
Карачевская ул, № 19, Корпус 2
|
01.07-15.07
|
Кибальчича ул, № 1
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 11
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 13
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 15
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 18
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 20
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 22
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 24
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 26
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 3
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 4
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 5
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 7
|
08.07-22.07
|
Кибальчича ул, № 9
|
08.07-22.07
|
Кирова ул, № 1
|
30.07-13.08
|
Кирова ул, № 16
|
30.07-13.08
|
Кирова ул, № 44а
|
06.08-19.08
|
Кирова ул, № 47
|
14.05-27.05
|
Кирова ул, № 59
|
14.05-27.05
|
Кирова ул, № 67
|
14.05-27.05
|
Кирова ул, № 70
|
21.05-03.06
|
Кирова ул, № 74
|
21.05-03.06
|
Кирова ул, № 76
|
21.05-03.06
|
Кирова ул, № 78
|
21.05-03.06
|
Кирова ул, № 80
|
21.05-03.06
|
Клюквина ул, № 3
|
18.06-01.07
|
Колззный проезд, №10
|
30.07-13.08
|
Колззный проезд, №10
|
30.07-13.08
|
Комарова ул, №4
|
30.07-13.08
|
Комсомольская ул, № 5
|
30.05-13.06
|
Константиновых ул, № 2
|
18.06-01.07
|
Константиновых ул, № 4
|
18.06-01.07
|
Константиновых ул, № 6
|
18.06-01.07
|
Кооперативная ул, № 1, Корпус 2
|
16.07.-29.07
|
Кооперативная ул, № 3
|
16.07.-29.07
|
Кооперативная ул, № 8
|
16.07.-29.07
|
Космонавта Комарова ул, № 30
|
30.07-13.08
|
Космонавта Комарова ул, № 33
|
30.07-13.08
|
Космонавта Комарова ул, № 35
|
30.07-13.08
|
Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Космонавта Комарова ул, №24/50
|
30.07-13.08
|
Красноармейский 2-й пер, № 12, Корпус 37
|
06.08-19.08
|
Кубяка ул, № 17
|
29.07-12.08
|
Курсантов ул, № 1
|
06.08-19.08
|
Кутузова ул, № 10
|
06.08-19.08
|
Кутузова ул, № 14
|
06.08-19.08
|
Кутузова ул, № 31, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Кутузова ул, № 31, Корпус 2
|
14.05-27.05
|
Ленина ул, № 58
|
16.07-.29.07
|
Ленина ул, № 61/5
|
16.07-.29.07
|
Ленина ул, № 65
|
18.06-01.07
|
Ленина ул, № 66/3
|
16.07-.29.07
|
Ленина ул, № 68/8
|
16.07-.29.07
|
Ленина ул, № 69
|
14.05-27.05
|
Ленина ул. №45 д/сад №7
|
18.06-01.07
|
Лесная ул, № 24
|
14.05-27.05
|
Лесная ул, № 24, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Лесная ул, № 26
|
14.05-27.05
|
Лесная ул, № 27
|
14.05-27.05
|
Лесная ул, № 27, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Ломоносова ул, № 1
|
30.07-13.08
|
Луначарского ул, № 40
|
14.05-27.05
|
Луначарского ул, № 45
|
14.05-27.05
|
Луначарского ул, № 51
|
14.05-27.05
|
Луначарского ул, № 62
|
06.08-19.08
|
Майская ул, № 15
|
30.05-13.06
|
Майская ул, № 3
|
30.05-13.06
|
Майская ул, № 32
|
30.05-13.06
|
Майская ул, № 34
|
30.05-13.06
|
Майская ул, № 36
|
30.05-13.06
|
Максима Горького ул, № 10
|
13.08.-26.08
|
Максима Горького ул, № 3
|
18.06-01.07
|
Максима Горького ул, № 6
|
13.08.-26.08
|
Максима Горького ул, № 7, Корпус 1
|
18.06-01.07
|
Максима Горького, ул. №7 (д/сад)
|
18.06-01.07
|
Малоярославецкая ул, № 1
|
29.07-12.08
|
Малоярославецкая ул, № 10
|
08.07-22.07
|
Малоярославецкая ул, № 12
|
08.07-22.07
|
Малоярославецкая ул, № 14
|
08.07-22.07
|
Малоярославецкая ул, № 16
|
08.07-22.07
|
Малоярославецкая ул, № 2
|
29.07-12.08
|
Малоярославецкая ул, № 3
|
29.07-12.08
|
Малоярославецкая ул, № 4
|
29.07-12.08
|
Малоярославецкая ул, № 5
|
29.07-12.08
|
Малоярославецкая ул, № 6
|
29.07-12.08
|
Малоярославецкая ул, № 8
|
29.07-12.08
|
Малый пер, № 1
|
28.05-10.06
|
Малый пер, № 2
|
28.05-10.06
|
Малый пер, № 3
|
28.05-10.06
|
Маршала Жукова ул, № 18
|
02.07-15.07
|
Маршала Жукова ул, № 22
|
02.07-15.07
|
Маршала Жукова ул, № 26
|
02.07-15.07
|
Маршала Жукова ул, № 28
|
02.07-15.07
|
Маршала Жукова ул, № 3
|
13.08.-26.08
|
Маршала Жукова ул, № 3, Корпус 1
|
13.08.-26.08
|
Маршала Жукова ул, № 30
|
02.07-15.07
|
Маршала Жукова ул, № 30а
|
02.07-15.07
|
Маршала Жукова ул, № 5
|
13.08.- 26.08
|
Маршала Жукова ул, № 52
|
09.07-22.07
|
Маршала Жукова,16 ул. (д/сад №70)
|
02.07-15.07
|
Маяковского ул, № 39
|
14.05-27.05
|
Маяковского ул, № 41
|
14.05-27.05
|
Механизаторов, №21
|
13.05-26.05
|
Мира пл, № 2
|
30.07-13.08
|
Мира пл, № 3
|
30.07-13.08
|
Мира пл, № 4, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Мичурина ул, № 12
|
06.08-19.08
|
Молодежная ул, № 11
|
18.06-01.07
|
Молодежная ул, № 11, Корпус 1
|
18.06-01.07
|
Молодежная ул, № 19, Корпус 14
|
18.06-01.07
|
Московская ул, № 120
|
06.08-19.08
|
Московская ул, № 193, Корпус 1
|
18.06-01.07
|
Московская ул, № 193, Корпус 2
|
18.06-01.07
|
Московская ул, № 309, Корпус 1
|
13.05-27.05
|
Московская ул, № 313
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 313а
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 315
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 315, Корпус 1
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 315, Корпус 2
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 315, Корпус 3
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 315, Корпус 4
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 315, Корпус 5
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 315, Корпус 6
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 317
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 319
|
29.07-12.08
|
Московская ул, № 345
|
30.05-13.06
|
Московская ул, № 65/1,
|
16.07-.29.07
|
Московская ул, № 71
|
16.07-.29.07
|
Московская ул, № 84
|
06.08-19.08
|
Мстихино д, Мстихинская ул, № 2
|
14.05-27.05
|
Мстихино д, Мстихинская ул, № 4
|
14.05-27.05
|
Мстихино д, Мстихинская ул, № 6
|
14.05-27.05
|
Мстихино д, Мстихинская ул, № 8
|
14.05-27.05
|
Мстихино д, Радужная ул, № 11
|
14.05-27.05
|
Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 2
|
14.05-27.05
|
Мстихино д, Радужная ул, №5 д/с Ромашка
|
14.05-27.05
|
Н. Козинского,25 (КГУ)
|
|
Никитина ул, № 10
|
14.05-27.05
|
Никитина ул, № 100
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 104
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 106
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 108
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 123
|
14.05-27.05
|
Никитина ул, № 125 б
|
14.05-27.05
|
Никитина ул, № 125 в
|
14.05-27.05
|
Никитина ул, № 133, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Никитина ул, № 133, Корпус 2
|
14.05-27.05
|
Никитина ул, № 32
|
09.07-22.07
|
Никитина ул, № 34
|
09.07-22.07
|
Никитина ул, № 36
|
09.07-22.07
|
Никитина ул, № 72, Корпус Общежитие
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 76
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 82
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 83
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 85, Корпус 2
|
28.05-10.06
|
Никитина ул, № 87
|
28.05-10.06
|
Николо-Козинская ул, № 22
|
21.05-03.06
|
Николо-Козинская ул, № 29
|
06.08-19.08
|
Николо-Козинская ул, № 55
|
06.08-19.08
|
Николо-Козинская ул, № 61
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 65
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 67
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 69
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 73
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 75
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 77
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 79
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь
|
09.07-22.07
|
Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 2-я очередь
|
09.07-22.07
|
Новаторская ул, № 32
|
14.05-27.05
|
Новаторская ул, № 6
|
18.06-01.07
|
Новослободская ул, № 20
|
13.05-27.05
|
Огарева ул, № 11, Корпус 8
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 20
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 22
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 3
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 40, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 40, Корпус 2
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 42
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 44
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 6
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, № 9, Корпус 7
|
30.07-13.08
|
Огарева ул, №15
|
30.07-13.08
|
Окружная ул, № 2
|
16.07.-29.07
|
Окружная ул, № 4
|
16.07.-29.07
|
Окружная ул, № 4, Корпус 1
|
16.07.-29.07
|
Окружная ул, № 4, Корпус 2
|
16.07.-29.07
|
Окружная ул, № 7
|
16.07.-29.07
|
Октябрьская ул, № 11
|
30.07-13.08
|
Октябрьская ул, № 21/22
|
30.07-13.08
|
Октябрьская ул, № 3
|
30.07-13.08
|
Октябрьская ул, № 48а
|
30.07-13.08
|
Ольговская ул, № 10, Корпус 1
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 12, Корпус 1
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 13
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 14
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 15
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 16
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 17
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 19
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 3
|
08.07-22.07
|
Ольговская ул, № 5
|
08.07-22.07
|
Отбойная ул, № 18, Корпус 2
|
05.08-19.08
|
Парижской Коммуны ул, № 1а
|
30.07-13.08
|
Парижской Коммуны ул, № 24
|
30.07-13.08
|
Парижской Коммуны ул, № 26
|
30.07-13.08
|
Парижской Коммуны ул, № 28
|
30.07-13.08
|
Парижской Коммуны ул, № 30
|
30.07-13.08
|
Парижской Комунны ул, 32
|
30.07-12.08
|
Паровозный пер, № 4
|
18.06-01.07
|
Паровозный пер, № 4а
|
18.06-01.07
|
Первомайская ул, № 12
|
14.05-27.05
|
Первомайская ул, № 27
|
14.05-27.05
|
Первомайская ул, № 30
|
14.05-27.05
|
Первых Коммунаров ул, № 11
|
02.07-15.07
|
Первых Коммунаров ул, № 12
|
02.07-15.07
|
Первых Коммунаров ул, № 14
|
02.07-15.07
|
Первых Коммунаров ул, № 16
|
02.07-15.07
|
Первых Коммунаров ул, № 19А (д/сад)
|
02.07-15.07
|
Первых Космонавтов пл, № 6
|
13.06-27.06
|
Пестеля 1-й пер, № 19
|
28.05-10.06
|
Пестеля 1-й пер, № 19а
|
28.05-10.06
|
Пестеля 1-й пер, № 26
|
28.05-10.06
|
Пестеля 1-й пер, № 28
|
28.05-10.06
|
Пестеля 1-й пер, № 30
|
28.05-10.06
|
Пестеля 1-й пер, № 30, Корпус 1
|
28.05-10.06
|
Пестеля 1-й пер, № 50
|
28.05-10.06
|
Пестеля 1-й пер, № 90
|
06.08-19.08
|
Пестеля ул, № 13
|
28.05-10.06
|
Пестеля ул, № 15а
|
28.05-10.06
|
Пестеля ул, № 8
|
02.07-15.07
|
Пионерская ул, № 2
|
02.07.-15.07
|
Пионерская ул, № 9
|
02.07.-15.07
|
Плеханова ул, № 11
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 12
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 18
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 2, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 2, Корпус 2
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 20
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 21
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 3
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 4
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 41
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 43
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 46
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 48
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 4а
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 5, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Плеханова ул, № 96
|
30.07-13.08
|
Победы пл, № 10
|
06.08-19.08
|
Поле Свободы ул, № 33
|
16.07.-29.07
|
Постовалова ул, № 10
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 2
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 21
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 23
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 25
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 4
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 6
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 7
|
28.05-10.06
|
Постовалова ул, № 8
|
28.05-10.06
|
Пригородная ул, № 11
|
18.06-01.07
|
Пригородная ул, № 13
|
18.06-01.07
|
Проезжая ул, № 16
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 110
|
16.07-.29.07
|
Пролетарская ул, № 111 (общежитие ФГБУ Калужской области)
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 112
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 112, Корпус 1
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 116
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 118
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 133
|
16.07-.29.07
|
Пролетарская ул, № 135
|
16.07-.29.07
|
Пролетарская ул, № 139
|
16.07-.29.07
|
Пролетарская ул, № 155
|
16.07-.29.07
|
Пролетарская ул, № 159
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 161
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 163
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 165
|
18.06-01.07
|
Пролетарская ул, № 21
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 23
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 39
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 40
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 41
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 44
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 47
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 51
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, № 90
|
30.07-13.08
|
Пролетарская ул, №100
|
30.07-13.08
|
Промежуточная ул, № 10
|
02.07-15.07
|
Промежуточная ул, № 9
|
02.07-15.07
|
Промышленная ул, № 23
|
13.05-27.05
|
Промышленная ул, № 36
|
13.05-27.05
|
Психбольницы тер, № 23
|
11.06-24.06
|
Психбольницы тер, № 24
|
11.06-24.06
|
Психбольницы тер, № 25
|
11.06-24.06
|
Пухова ул, № 46, Корпус 1
|
16.07.-29.07
|
Пушкина пер, № 2
|
30.07-13.08
|
Пушкина пер, № 3
|
30.07-13.08
|
Резвань п, Школьная ул, № 1
|
13.06.-26.06
|
Резвань п, Школьная ул, № 2
|
13.06.-26.06
|
Резвань п, Школьная ул, № 3
|
13.06.-26.06
|
Росва с, Зеленая ул, № 2
|
16.07-29.07
|
Росва с, Зеленая ул, № 4
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 10
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 11
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 12
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 13
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 14
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 2
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 3
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 4
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 5
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 6
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 7
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 8а
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 8б
|
16.07-29.07
|
Росва с, Мира ул, № 9
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 1
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 10
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 11
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 12
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 13
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 15
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 16
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 17
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 18
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 19
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 2
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 26
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 3
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 4
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 5
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 6
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 7
|
16.07-29.07
|
Росва с, Молодежная ул, № 9
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 10
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 11
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 12
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 5
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 5а
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 5б
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 7
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 8
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 8б
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 9
|
16.07-29.07
|
Росва с, Московская ул, № 6 Б Школа №43
|
16.07-29.07
|
Росва с, Пролетарская ул, № 1
|
16.07-29.07
|
Росва с, Пролетарская ул, № 2
|
16.07-29.07
|
Росва с, Пролетарская ул, № 3
|
16.07-29.07
|
Росва с, Пролетарская ул, № 5
|
16.07-29.07
|
Росва с, Пролетарская ул, № 6
|
16.07-29.07
|
Рылеева ул, № 1, Корпус 12
|
30.07-13.08
|
Рылеева ул, № 3
|
30.07-13.08
|
Рылеева ул, № 4
|
30.07-13.08
|
Рылеева ул, № 6
|
30.07-13.08
|
Рылеева ул, №18
|
30.07-13.08
|
Рылеева ул, №5
|
30.07-13.08
|
Салтыкова-Щедрина ул, № 14
|
14.05-27.05
|
Салтыкова-Щедрина ул, № 23
|
14.05-27.05
|
Светлая ул, № 12
|
30.05-13.06
|
Светлая ул, № 6
|
30.05-13.06
|
Светлая ул, № 8
|
30.05-13.06
|
Серафима Туликова ул, № 2
|
26.06-10.07
|
Сиреневый б-р, № 18
|
26.06-10.07
|
Сиреневый б-р, № 4
|
26.06-10.07
|
Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1
|
26.06-10.07
|
Сиреневый б-р, № 8
|
26.06-10.07
|
Советская ул, № 18, Корпус 1
|
06.08-19.08
|
Советская ул, № 34
|
06.08-19.08
|
Советский пер, № 2
|
06.08-19.08
|
Советский пер, № 4
|
06.08-19.08
|
Советский пер, № 6
|
06.08-19.08
|
Социалистическая ул, № 12
|
02.07.-15.07
|
Социалистическая ул, № 6
|
02.07.-15.07
|
Социалистическая ул, № 6, Корпус 1
|
02.07.-15.07
|
Спартака ул, № 15
|
26.06-10.07
|
Спартака ул, № 3
|
26.06-10.07
|
Спартака ул, № 5
|
26.06-10.07
|
Спартака ул, № 9
|
26.06-10.07
|
Ст. Разина,85 (д/сад №44)
|
|
Ст. Сад,№5 школа -интернат
|
02.07-15.07
|
Стеклянников Сад ул, № 3
|
02.07-15.07
|
Стеклянников Сад ул, № 4
|
02.07-15.07
|
Стекольная ул, № 2
|
09.07-22.07
|
Стекольная ул, № 26
|
09.07-22.07
|
Стекольная ул, № 4
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 28
|
06.08-19.08
|
Степана Разина ул, № 38
|
06.08-19.08
|
Степана Разина ул, № 40
|
06.08-19.08
|
Степана Разина ул, № 42/38
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 44
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 46
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 48
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 5
|
06.08-19.08
|
Степана Разина ул, № 50
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 52
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 54
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 56
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 58
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 60
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 64
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 7
|
06.08-19.08
|
Степана Разина ул, № 7
|
06.08-19.08
|
Степана Разина ул, № 95, Корпус 1
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 95, Корпус 2
|
09.07-22.07
|
Степана Разина ул, № 97, Корпус 2
|
09.07-22.07
|
Суворова пер, № 5
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 111/21
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 123/50
|
02.07-15.07
|
Суворова ул, № 147
|
14.05-27.05
|
Суворова ул, № 147, Корпус 1
|
14.05-27.05
|
Суворова ул, № 151
|
14.05-27.05
|
Суворова ул, № 158
|
14.05-27.05
|
Суворова ул, № 160
|
14.05-27.05
|
Суворова ул, № 179
|
13.08.-26.08
|
Суворова ул, № 183
|
13.08.-26.08
|
Суворова ул, № 188
|
13.08.-26.08
|
Суворова ул, № 21
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 25
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 31
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 38
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 44
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 46
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 54
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 60
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 63, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 65
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 67
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 69
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 7, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 71а
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, № 71б
|
30.07-13.08
|
Суворова ул, №77
|
30.07-13.08
|
Тарутинская ул, № 184
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 186
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 186, Корпус 1
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 188
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 192, Корпус 1
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 194, Корпус 1
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 200, Корпус 1
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 202
|
08.07-22.07
|
Тарутинская ул, № 231, Корпус 5
|
24.06-08.07
|
Тарутинская ул, № 231, Корпус 6
|
24.06-08.07
|
Тарутинская ул, № 231, Корпус 7
|
24.06-08.07
|
Тарутинская ул, № 231, Корпус 8
|
24.06-08.07
|
Тарутинская ул, № 231, Корпус 9
|
24.06-08.07
|
Тарутинская ул, № 243
|
24.06-08.07
|
Тарутинская ул, № 243
|
24.06-08.07
|
Театральная ул, № 6
|
06.08-19.08
|
Телевизионная ул, № 2, Корпус 1
|
07.05-20.05
|
Телевизионная ул, № 2а
|
07.05-20.05
|
Телевизионная ул, № 43
|
06.08-19.08
|
Телевизионная ул, № 47
|
06.08-19.08
|
Тельмана ул, № 35
|
16.07.-29.07
|
Тепличная ул, № 5
|
03.06-17.06
|
Тепличная ул, № 7
|
03.06-17.06
|
Тепличная ул, № 8
|
03.06-17.06
|
Теренинский пер, № 1
|
18.06-01.07
|
Теренинский пер, № 2
|
18.06-01.07
|
Теренинский пер, № 4
|
18.06-01.07
|
Теренинский пер, № 6а
|
14.05-27.05
|
Теренинский пер, № 8
|
14.05-27.05
|
Терепецкая ул, № 11, Корпус 2
|
03.06.-16.06
|
Терепецкая ул, № 12
|
03.06.-16.06
|
Терепецкая ул, № 9
|
03.06.-16.06
|
Тракторная, №49
|
13.05-26.05
|
Тракторная, №52
|
13.05-26.05
|
Труда ул, № 10
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 14, Корпус 2
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 16
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 18, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 22
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 24
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 26
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 28
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 30
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 32
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 4, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 4, Корпус 2
|
30.07-13.08
|
Труда ул, № 6, Корпус 1
|
30.07-13.08
|
Тульская ул, № 100
|
28.05-10.06
|
Тульская ул, № 103
|
02.07-15.07
|
Тульская ул, № 119
|
02.07-15.07
|
Тульская ул, № 121
|
02.07-15.07
|
Тульская ул, № 13 б
|
21.05-03.06
|
Тульская ул, № 139
|
02.07-15.07
|
Тульская ул, № 141
|
02.07-15.07
|
Тульская ул, № 15
|
21.05-03.06
|
Тульская ул, № 21
|
21.05-03.06
|
Тульская ул, № 23
|
21.05-03.06
|
Тульская ул, № 56
|
06.08-19.08
|
Тульская ул, № 69
|
06.08-19.08
|
Тульская ул, № 80 а
|
06.08-19.08
|
Тульская,131 ул. (д/сад №84)
|
02.07-15.07
|
Тульский пер, № 8
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул, № 11
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул, № 12
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул, № 13
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул, № 14
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул, № 15
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул, № 16
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул, № 17
|
06.08-19.08
|
Турынинская ул.№ 15 (д/сад)
|
06.08-19.08
|
ул Космонавта Комарова ул, №37
|
30.07-13.08
|
Учхоз ул, № 32
|
13.05-27.05
|
Фомушина ул, № 10
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 10, корпус 1
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 10а
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 10б
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 2
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 31
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 6
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 8
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 8
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, № 8, корпус 1
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, №26
|
26.06-10.07
|
Фомушина ул, №29
|
26.06-10.07
|
Фридриха Энгельса ул, № 17
|
13.08.-26.08
|
Фридриха Энгельса ул, № 19
|
06.08-19.08
|
Фридриха Энгельса ул, № 21
|
06.08-19.08
|
Фридриха Энгельса ул, № 23
|
06.08-19.08
|
Фридриха Энгельса ул, № 27
|
06.08-19.08
|
Фридриха Энгельса ул, № 64
|
06.08-19.08
|
Фридриха Энгельса ул, № 7/20
|
18.06-01.07
|
Фридриха Энгельса, ул. № 12 (школа)
|
18.06-01.07
|
Хорошая ул, №4
|
26.06-10.07
|
Хорошая ул, №6
|
26.06-10.07
|
Хрустальная ул, № 1
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 10
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 27
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 33
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 35
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 44, Корпус 2
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 44, Корпус 3
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 44, Корпус 4
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 44, Корпус 5
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 44, Корпус 6
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 5
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 50
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 52
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 54
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 56
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 58
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 60
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 62
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 64
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 66
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 68
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 7
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 70
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 72
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 74
|
16.07-29.07
|
Хрустальная ул, № 8
|
09.07-22.07
|
Хрустальная ул, № 9
|
09.07-22.07
|
Хрустальный пер, № 1
|
09.07-22.07
|
Хрустальный пер, № 11
|
09.07-22.07
|
Хрустальный пер, № 3
|
09.07-22.07
|
Хрустальный пер, № 7
|
09.07-22.07
|
Хрустальный пер, № 9
|
09.07-22.07
|
Циолковского ул, № 3
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 33
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 41
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 44
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 47
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 5
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 58
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 60
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 62
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 67/1
|
30.07-13.08
|
Циолковского ул, № 7
|
30.07-13.08
|
Циолкоыского ул, №67/1
|
30.07-13.08
|
Чехова ул, № 11
|
09.07-22.07
|
Чехова ул, № 15
|
09.07-22.07
|
Чижевского ул, № 11
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 13
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 14
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 18
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 21
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 23
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 25
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 4
|
16.07-.29.07
|
Чижевского ул, № 7
|
18.06-01.07
|
Чижевского ул, № 9
|
18.06-01.07
|
Чичерина ул, № 12, Корпус 1
|
02.07.-15.07
|
Чичерина ул, № 18, Корпус 1
|
16.07.-29.07
|
Шахтеров ул, № 13
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05.08-19.08
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Шахтеров ул, № 5
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05.08-19.08
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Энергетиков ул, № 35
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26.06-10.07
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