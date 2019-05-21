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Полный график: когда и где в Калуге отключат горячую воду

21.05.2019 16:49 3 955 Дмитрий Ивьев, Фото: pxhere.com.
Полный график: когда и где в Калуге отключат горячую воду

Годы бегут, инновации внедряются, даже местами дороги ремонтируются, но одно остаётся в Калуге постоянным - летнее отключение горячей воды в многоквартирных домах для профилактических работ на котельных. В понедельник, 20 мая, городская управа опубликовала список домов с указанием дат. Мы отсортировали его по алфавиту для удобства читателей. Быстро найти нужный адрес можно, используя поиск по странице в вашем браузере.

Отключение горячей воды в Калуге в 2019 году:

65 лет Победы ул, № 8 д/сад Планета

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 17

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 20

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 25

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 27

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 29

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 31

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 31, корпус 1

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 35

26.06-10.07

65 лет Победы ул,  № 41

28.05-11.06

65 лет Победы ул,  № 41, Корпус 1

28.05-11.06

65 лет Победы ул,  № 41, Корпус 2

28.05-11.06

65 лет Победы ул,  № 43

28.05-11.06

65 лет Победы ул,  № 45

28.05-11.06

65 лет Победы ул, №12 д/сад Мозайка

26.06-10.07

Академика Королева ул,  № 14

30.07-13.08

Академика Королева ул,  № 22

30.07-13.08

Академика Королева ул,  № 27

30.07-13.08

Академика Королева ул,  № 29

30.07-13.08

Академика Королева ул,  № 49

30.07-13.08

Академика Королева ул,  № 51

30.07-13.08

Академика Королева ул,  № 6

30.07-13.08

Анненки ул,  № 18

14.05-27.05

Аэропортовская ул,  № 13

28.05-10.06.

Аэропортовская ул,  № 14

28.05-10.06.

Байконур б-р,  № 1

13.06-27.06

Байконур б-р,  № 3

13.06-27.06

Байконур б-р,  № 5

13.06-27.06

Баррикад ул,  № 10

30.07-13.08

Баррикад ул,  № 12

30.07-13.08

Баррикад ул,  № 124

16.07-.29.07

Баррикад ул,  № 126

16.07-.29.07

Баррикад ул,  № 126, Корпус 1

16.07-.29.07

Баррикад ул,  № 136

16.07-.29.07

Баррикад ул,  № 139

18.06-01.07

Баррикад ул,  № 140

18.06-01.07

Баррикад ул,  № 142

18.06-01.07

Баррикад ул,  № 144

18.06-01.07

Баррикад ул,  № 2

30.07-13.08

Баррикад ул,  № 8

30.07-13.08

Баумана ул,  № 12/17

30.07-13.08

Баумана ул,  № 3, Корпус 1 очередь

30.07-13.08

Баумана ул,  № 3, Корпус 2 очередь

30.07-13.08

Баумана ул,  № 30, Корпус 1

30.07-13.08

Баумана ул,  № 4

30.07-13.08

Баумана ул,  № 5, Корпус 1-я очередь

30.07-13.08

Баумана ул,  № 5, Корпус 2-я очередь

30.07-13.08

Баумана ул, №29

30.07-13.08

Баумана ул, №30

30.07-13.08

Белинского ул,  № 3

28.05-10.06

Белинского ул,  № 6

28.05-10.06

Белинского ул,  № 9

28.05-10.06

Билибина ул,  № 10

16.07.-29.07

Билибина ул,  № 2

16.07.-29.07

Билибина ул,  № 4

16.07.-29.07

Билибина ул,  № 48, Корпус 1

18.06-01.07

Билибина ул,  № 8

16.07.-29.07

Болдина ул,  № 24, Корпус 1

09.07-22.07

Большевиков ул,  № 1

30.07-13.08

Бульвар Моторостроителей ул,  № 1

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 12, Корпус 1-й подъезд

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 12, Корпус 2-8 й подъезды

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 12а

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 12а

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 3

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 4

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 5

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 6

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 7

30.05-13.06

Бульвар Моторостроителей ул,  № 9

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 1

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 11

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 13а

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 15

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 17

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 2

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 4

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 5

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 6

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 7

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 8

30.05-13.06

Бульвар Энтузиастов ул,  № 9

30.05-13.06

В.Андриановой ул,  № 5

18.06-01.07

Вагонный пер,  № 15

05.08-19.08

Веры Андриановой,3 (школа №21)

18.06-01.07

Взлетная ул,  № 40

07.05-20.05

Вишневского ул,  № 14

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 15

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 16

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 17

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 18

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 19, Корпус 1

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 23

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 23, Корпус 1

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 25

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 3

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 31

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 33

14.05-27.05

Вишневского ул,  № 9

14.05-27.05

Вишневского ул, №21 (д/сад)

14.05-27.05

Вишневского ул, №5 (школа)

14.05-27.05

Вооруженного Восстания ул,  № 1

30.07-13.08

Вооруженного Восстания ул,  № 2

30.07-13.08

Вооруженногого Восстания, №5

30.07-13.08

Воробьевский пер,  № 5а

06.08-19.08

Воронина ул,  № 11

30.07-13.08

Воронина ул, №30

30.07-13.08

Воскресенский пер,  № 29, Корпус 1

06.08-19.08

Врубовая ул,  № 45

05.08-19.08

Врубовой пер,  № 4

05.08-19.08

Гагарина ул,  № 11

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 13

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 13, Корпус 1

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 35

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 4

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 6

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 6а/47

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 8

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 8а

30.07-13.08

Гагарина ул,  № 9

30.07-13.08

Гвардейская ул,  № 10

02.07-15.07

Гвардейская ул,  № 17

02.07-15.07

Гвардейская ул,  № 5

02.07-15.07

Гвардейская ул,  № 9

02.07-15.07

Генерала Попова ул,  № 10

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 10, Корпус 1

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 10, Корпус 2

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 14, Корпус 1

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 16

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 18

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 18, Корпус 1

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 18, Корпус 2

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 18, Корпус 3

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 2, Корпус 1/2

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 20

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 22

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 24

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 28

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 4

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 5

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 7

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 8

26.06-10.07

Генерала Попова ул,  № 9

26.06-10.07

Генерала Попова ул, 330 д/сад Улыбка

26.06-10.07

Георгиевская ул,  № 3

30.07-13.08

Георгиевская ул,  № 5

30.07-13.08

Георгия Димитрова ул,  № 10

26.06-10.07

Георгия Димитрова ул,  № 22

26.06-10.07

Георгия Димитрова ул,  № 24

26.06-10.07

Георгия Димитрова ул,  № 4

26.06-10.07

Георгия Димитрова ул,  № 8

26.06-10.07

Георгия Димитрова ул, №14 д\сад Бережок

26.06-10.07

Герцена ул,  № 17

30.07-13.08

Герцена ул,  № 17, Корпус 1

30.07-13.08

Герцена ул,  № 19а

30.07-13.08

Герцена ул,  № 2, Корпус 8

30.07-13.08

Герцена ул,  № 3

30.07-13.08

Герцена ул,  № 4

30.07-13.08

Герцена ул,  № 6

30.07-13.08

Герцена ул, №16

30.07-13.08

Гоголя ул,№1

30.07-13.08

Гоголя ул,№2

30.07-13.08

гос. Конюшня

02.07-15.07

Грабцевское шоссе ул,  № 32а

18.06-01.07

Грабцевское шоссе ул,  № 50

18.06-01.07

Григоров пер,  № 10

06.08-19.08

Григоров пер,  № 11

06.08-19.08

Григоров пер,  № 12, Корпус 1

06.08-19.08

Григоров пер,  № 14

06.08-19.08

Григоров пер,  № 9

06.08-19.08

Гурьянова ул,  № 18, Корпус 1

13.05-27.05

Гурьянова ул,  № 18, Корпус 2

13.05-27.05

Гурьянова ул,  № 24

13.05-27.05

Гурьянова ул,  № 26

13.05-27.05

Гурьянова ул,  № 59

01.07-15.07

Гурьянова ул,  № 59, Корпус 3

01.07-15.07

Гурьянова ул,  № 67, Корпус 2

01.07-15.07

Гурьянова ул,  № 67, Корпус 3

01.07-15.07

Гурьянова ул,  № 71

01.07-15.07

Гурьянова ул,  № 73

01.07-15.07

Дальняя ул,  № 21

30.05-13.06

Дальняя ул,  № 25

30.05-13.06

Дальняя ул,  № 27

30.05-13.06

Дальняя ул,  № 29

30.05-13.06

Декабристов ул,  № 16

06.08-19.08

детский сад №8

14.05-27.05

Дзержинского ул,  № 1/46

30.07-13.08

Дзержинского ул,  № 2

30.07-13.08

Дзержинского ул,  № 69

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 71

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 78

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 90

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 92

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 92, Корпус 2

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 92а

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 92б, Корпус 1

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 93

21.05-03.06

Дзержинского ул,  № 95

21.05-03.06

Добровольского ул,  № 31

30.07-13.08

Дорожная ул,  № 15

30.05-13.06

Дорожная ул,  № 31

30.05-13.06

Дорожная ул,  № 33

30.05-13.06

Дорожная ул,  № 34

30.05-13.06

Дорожный пер,  № 8

08.07-22.07

Достоевского ул,  № 35

30.07-13.08

Дружбы ул,  № 10

08.07-22.07

Дружбы ул,  № 12

08.07-22.07

Дружбы ул,  № 18

08.07-22.07

Дружбы ул,  № 19

08.07-22.07

Дружбы ул,  № 5

08.07-22.07

Дружбы ул,  № 6/2

08.07-22.07

Дружбы ул,  № 8

08.07-22.07

Дубрава ул,  № 12

09.07-22.07

Забойная ул,  № 3

05.08-19.08

Заречная ул, №3 72 шк №50

26.06-10.07

Звездная ул,  № 1

13.06-27.06

Звездная ул,  № 11

13.06-27.06

Звездная ул,  № 12

13.06-27.06

Звездная ул,  № 13

13.06-27.06

Звездная ул,  № 14

13.06-27.06

Звездная ул,  № 15

13.06-27.06

Звездная ул,  № 18а

13.06-27.06

Звездная ул,  № 19

13.06-27.06

Звездная ул,  № 19а

13.06-27.06

Звездная ул,  № 2

13.06-27.06

Звездная ул,  № 20

13.06-27.06

Звездная ул,  № 21

13.06-27.06

Звездная ул,  № 22

13.06-27.06

Звездная ул,  № 28

13.06-27.06

Звездная ул,  № 29

13.06-27.06

Звездная ул,  № 3

13.06-27.06

Звездная ул,  № 4

13.06-27.06

Звездная ул,  № 5

13.06-27.06

Звездная ул,  № 6

13.06-27.06

Зеленый Крупец ул,  № 3

14.05-27.05

Знаменская ул,  № 4, Корпус 1

14.05-27.05

Знаменская ул,  № 4, Корпус 2

14.05-27.05

Интернациональный 2-й пер,  № 10

30.07-13.08

Ипподромная ул,  № 11

02.07-15.07

Ипподромная ул,  № 8

02.07-15.07

К.Либкнехта ул,  № 14, Корпус 1

16.07-.29.07

К.Либкнехта ул,  № 14а

16.07-.29.07

Калинина пер,  № 2

02.07.-15.07

Калинина пер,  № 9

02.07.-15.07

Калинина ул,  № 15

02.07.-15.07

Калинина ул,  № 4

02.07.-15.07

Калуга, г. тер. Областной больницы (д/сад Здравушка)

14.05-27.05

Калуга-Бор ул,  № 25а

14.05-27.05

Калуга-Бор ул,  № 3 дача 30

14.05-27.05

Калуга-Бор ул,  № 3 дача 30а

14.05-27.05

Калужская ул,  № 33

18.06-01.07

Калужского Ополчения ул,  № 3

30.05-13.06

Калужского Ополчения ул,  № 5

30.05-13.06

Калужского Ополчения ул,  № 7

30.05-13.06

Калужского Ополчения ул,  № 9

30.05-13.06

Карачевская ул,  № 19, Корпус 1

01.07-15.07

Карачевская ул,  № 19, Корпус 2

01.07-15.07

Кибальчича ул,  № 1

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 11

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 13

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 15

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 18

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 20

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 22

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 24

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 26

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 3

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 4

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 5

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 7

08.07-22.07

Кибальчича ул,  № 9

08.07-22.07

Кирова ул,  № 1

30.07-13.08

Кирова ул,  № 16

30.07-13.08

Кирова ул,  № 44а

06.08-19.08

Кирова ул,  № 47

14.05-27.05

Кирова ул,  № 59

14.05-27.05

Кирова ул,  № 67

14.05-27.05

Кирова ул,  № 70

21.05-03.06

Кирова ул,  № 74

21.05-03.06

Кирова ул,  № 76

21.05-03.06

Кирова ул,  № 78

21.05-03.06

Кирова ул,  № 80

21.05-03.06

Клюквина ул,  № 3

18.06-01.07

Колззный проезд, №10

30.07-13.08

Колззный проезд, №10

30.07-13.08

Комарова ул, №4

30.07-13.08

Комсомольская ул,  № 5

30.05-13.06

Константиновых ул,  № 2

18.06-01.07

Константиновых ул,  № 4

18.06-01.07

Константиновых ул,  № 6

18.06-01.07

Кооперативная ул,  № 1, Корпус 2

16.07.-29.07

Кооперативная ул,  № 3

16.07.-29.07

Кооперативная ул,  № 8

16.07.-29.07

Космонавта Комарова ул,  № 30

30.07-13.08

Космонавта Комарова ул,  № 33

30.07-13.08

Космонавта Комарова ул,  № 35

30.07-13.08

Космонавта Комарова ул,  № 45, Корпус 1

30.07-13.08

Космонавта Комарова ул, №24/50

30.07-13.08

Красноармейский 2-й пер,  № 12, Корпус 37

06.08-19.08

Кубяка ул,  № 17

29.07-12.08

Курсантов ул,  № 1

06.08-19.08

Кутузова ул,  № 10

06.08-19.08

Кутузова ул,  № 14

06.08-19.08

Кутузова ул,  № 31, Корпус 1

14.05-27.05

Кутузова ул,  № 31, Корпус 2

14.05-27.05

Ленина ул,  № 58

16.07-.29.07

Ленина ул,  № 61/5

16.07-.29.07

Ленина ул,  № 65

18.06-01.07

Ленина ул,  № 66/3

16.07-.29.07

Ленина ул,  № 68/8

16.07-.29.07

Ленина ул,  № 69

14.05-27.05

Ленина ул. №45 д/сад №7

18.06-01.07

Лесная ул,  № 24

14.05-27.05

Лесная ул,  № 24, Корпус 1

14.05-27.05

Лесная ул,  № 26

14.05-27.05

Лесная ул,  № 27

14.05-27.05

Лесная ул,  № 27, Корпус 1

14.05-27.05

Ломоносова ул,  № 1

30.07-13.08

Луначарского ул,  № 40

14.05-27.05

Луначарского ул,  № 45

14.05-27.05

Луначарского ул,  № 51

14.05-27.05

Луначарского ул,  № 62

06.08-19.08

Майская ул,  № 15

30.05-13.06

Майская ул,  № 3

30.05-13.06

Майская ул,  № 32

30.05-13.06

Майская ул,  № 34

30.05-13.06

Майская ул,  № 36

30.05-13.06

Максима Горького ул,  № 10

13.08.-26.08

Максима Горького ул,  № 3

18.06-01.07

Максима Горького ул,  № 6

13.08.-26.08

Максима Горького ул,  № 7, Корпус 1

18.06-01.07

Максима Горького, ул. №7  (д/сад)

18.06-01.07

Малоярославецкая ул,  № 1

29.07-12.08

Малоярославецкая ул,  № 10

08.07-22.07

Малоярославецкая ул,  № 12

08.07-22.07

Малоярославецкая ул,  № 14

08.07-22.07

Малоярославецкая ул,  № 16

08.07-22.07

Малоярославецкая ул,  № 2

29.07-12.08

Малоярославецкая ул,  № 3

29.07-12.08

Малоярославецкая ул,  № 4

29.07-12.08

Малоярославецкая ул,  № 5

29.07-12.08

Малоярославецкая ул,  № 6

29.07-12.08

Малоярославецкая ул,  № 8

29.07-12.08

Малый пер,  № 1

28.05-10.06

Малый пер,  № 2

28.05-10.06

Малый пер,  № 3

28.05-10.06

Маршала Жукова ул,  № 18

02.07-15.07

Маршала Жукова ул,  № 22

02.07-15.07

Маршала Жукова ул,  № 26

02.07-15.07

Маршала Жукова ул,  № 28

02.07-15.07

Маршала Жукова ул,  № 3

13.08.-26.08

Маршала Жукова ул,  № 3, Корпус 1

13.08.-26.08

Маршала Жукова ул,  № 30

02.07-15.07

Маршала Жукова ул,  № 30а

02.07-15.07

Маршала Жукова ул,  № 5

13.08.- 26.08

Маршала Жукова ул,  № 52

09.07-22.07

Маршала Жукова,16  ул. (д/сад №70)

02.07-15.07

Маяковского ул,  № 39

14.05-27.05

Маяковского ул,  № 41

14.05-27.05

Механизаторов, №21

13.05-26.05

Мира пл,  № 2

30.07-13.08

Мира пл,  № 3

30.07-13.08

Мира пл,  № 4, Корпус 1

30.07-13.08

Мичурина ул,  № 12

06.08-19.08

Молодежная ул,  № 11

18.06-01.07

Молодежная ул,  № 11, Корпус 1

18.06-01.07

Молодежная ул,  № 19, Корпус 14

18.06-01.07

Московская ул,  № 120

06.08-19.08

Московская ул,  № 193, Корпус 1

18.06-01.07

Московская ул,  № 193, Корпус 2

18.06-01.07

Московская ул,  № 309, Корпус 1

13.05-27.05

Московская ул,  № 313

29.07-12.08

Московская ул,  № 313а

29.07-12.08

Московская ул,  № 315

29.07-12.08

Московская ул,  № 315, Корпус 1

29.07-12.08

Московская ул,  № 315, Корпус 2

29.07-12.08

Московская ул,  № 315, Корпус 3

29.07-12.08

Московская ул,  № 315, Корпус 4

29.07-12.08

Московская ул,  № 315, Корпус 5

29.07-12.08

Московская ул,  № 315, Корпус 6

29.07-12.08

Московская ул,  № 317

29.07-12.08

Московская ул,  № 319

29.07-12.08

Московская ул,  № 345

30.05-13.06

Московская ул,  № 65/1,

16.07-.29.07

Московская ул,  № 71

16.07-.29.07

Московская ул,  № 84

06.08-19.08

Мстихино д, Мстихинская ул,  № 2

14.05-27.05

Мстихино д, Мстихинская ул,  № 4

14.05-27.05

Мстихино д, Мстихинская ул,  № 6

14.05-27.05

Мстихино д, Мстихинская ул,  № 8

14.05-27.05

Мстихино д, Радужная ул,  № 11

14.05-27.05

Мстихино д, Радужная ул,  № 7, Корпус 1

14.05-27.05

Мстихино д, Радужная ул,  № 7, Корпус 2

14.05-27.05

Мстихино д, Радужная ул, №5 д/с Ромашка

14.05-27.05

Н. Козинского,25 (КГУ)

 

Никитина ул,  № 10

14.05-27.05

Никитина ул,  № 100

28.05-10.06

Никитина ул,  № 104

28.05-10.06

Никитина ул,  № 106

28.05-10.06

Никитина ул,  № 108

28.05-10.06

Никитина ул,  № 123

14.05-27.05

Никитина ул,  № 125 б

14.05-27.05

Никитина ул,  № 125 в

14.05-27.05

Никитина ул,  № 133, Корпус 1

14.05-27.05

Никитина ул,  № 133, Корпус 2

14.05-27.05

Никитина ул,  № 32

09.07-22.07

Никитина ул,  № 34

09.07-22.07

Никитина ул,  № 36

09.07-22.07

Никитина ул,  № 72, Корпус Общежитие

28.05-10.06

Никитина ул,  № 76

28.05-10.06

Никитина ул,  № 82

28.05-10.06

Никитина ул,  № 83

28.05-10.06

Никитина ул,  № 85, Корпус 2

28.05-10.06

Никитина ул,  № 87

28.05-10.06

Николо-Козинская ул,  № 22

21.05-03.06

Николо-Козинская ул,  № 29

06.08-19.08

Николо-Козинская ул,  № 55

06.08-19.08

Николо-Козинская ул,  № 61

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 65

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 67

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 69

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 73

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 75

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 77

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 79

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 92, Корпус 1-я очередь

09.07-22.07

Николо-Козинская ул,  № 92, Корпус 2-я очередь

09.07-22.07

Новаторская ул,  № 32

14.05-27.05

Новаторская ул,  № 6

18.06-01.07

Новослободская ул,  № 20

13.05-27.05

Огарева ул,  № 11, Корпус 8

30.07-13.08

Огарева ул,  № 20

30.07-13.08

Огарева ул,  № 22

30.07-13.08

Огарева ул,  № 3

30.07-13.08

Огарева ул,  № 40, Корпус 1

30.07-13.08

Огарева ул,  № 40, Корпус 2

30.07-13.08

Огарева ул,  № 42

30.07-13.08

Огарева ул,  № 44

30.07-13.08

Огарева ул,  № 6

30.07-13.08

Огарева ул,  № 9, Корпус 7

30.07-13.08

Огарева ул, №15

30.07-13.08

Окружная ул,  № 2

16.07.-29.07

Окружная ул,  № 4

16.07.-29.07

Окружная ул,  № 4, Корпус 1

16.07.-29.07

Окружная ул,  № 4, Корпус 2

16.07.-29.07

Окружная ул,  № 7

16.07.-29.07

Октябрьская ул,  № 11

30.07-13.08

Октябрьская ул,  № 21/22

30.07-13.08

Октябрьская ул,  № 3

30.07-13.08

Октябрьская ул,  № 48а

30.07-13.08

Ольговская ул,  № 10, Корпус 1

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 12, Корпус 1

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 13

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 14

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 15

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 16

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 17

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 19

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 3

08.07-22.07

Ольговская ул,  № 5

08.07-22.07

Отбойная ул,  № 18, Корпус 2

05.08-19.08

Парижской Коммуны ул,  № 1а

30.07-13.08

Парижской Коммуны ул,  № 24

30.07-13.08

Парижской Коммуны ул,  № 26

30.07-13.08

Парижской Коммуны ул,  № 28

30.07-13.08

Парижской Коммуны ул,  № 30

30.07-13.08

Парижской Комунны ул, 32

30.07-12.08

Паровозный пер,  № 4

18.06-01.07

Паровозный пер,  № 4а

18.06-01.07

Первомайская ул,  № 12

14.05-27.05

Первомайская ул,  № 27

14.05-27.05

Первомайская ул,  № 30

14.05-27.05

Первых Коммунаров ул,  № 11

02.07-15.07

Первых Коммунаров ул,  № 12

02.07-15.07

Первых Коммунаров ул,  № 14

02.07-15.07

Первых Коммунаров ул,  № 16

02.07-15.07

Первых Коммунаров ул,  № 19А (д/сад)

02.07-15.07

Первых Космонавтов пл,  № 6

13.06-27.06

Пестеля 1-й пер,  № 19

28.05-10.06

Пестеля 1-й пер,  № 19а

28.05-10.06

Пестеля 1-й пер,  № 26

28.05-10.06

Пестеля 1-й пер,  № 28

28.05-10.06

Пестеля 1-й пер,  № 30

28.05-10.06

Пестеля 1-й пер,  № 30, Корпус 1

28.05-10.06

Пестеля 1-й пер,  № 50

28.05-10.06

Пестеля 1-й пер,  № 90

06.08-19.08

Пестеля ул,  № 13

28.05-10.06

Пестеля ул,  № 15а

28.05-10.06

Пестеля ул,  № 8

02.07-15.07

Пионерская ул,  № 2

02.07.-15.07

Пионерская ул,  № 9

02.07.-15.07

Плеханова ул,  № 11

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 12

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 18

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 2, Корпус 1

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 2, Корпус 2

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 20

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 21

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 3

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 4

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 41

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 43

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 46

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 48

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 4а

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 5, Корпус 1

30.07-13.08

Плеханова ул,  № 96

30.07-13.08

Победы пл,  № 10

06.08-19.08

Поле Свободы ул,  № 33

16.07.-29.07

Постовалова ул,  № 10

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 2

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 21

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 23

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 25

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 4

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 6

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 7

28.05-10.06

Постовалова ул,  № 8

28.05-10.06

Пригородная ул,  № 11

18.06-01.07

Пригородная ул,  № 13

18.06-01.07

Проезжая ул,  № 16

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 110

16.07-.29.07

Пролетарская ул,  № 111 (общежитие ФГБУ Калужской области)

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 112

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 112, Корпус 1

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 116

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 118

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 133

16.07-.29.07

Пролетарская ул,  № 135

16.07-.29.07

Пролетарская ул,  № 139

16.07-.29.07

Пролетарская ул,  № 155

16.07-.29.07

Пролетарская ул,  № 159

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 161

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 163

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 165

18.06-01.07

Пролетарская ул,  № 21

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 23

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 39

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 40

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 41

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 44

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 47

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 51

30.07-13.08

Пролетарская ул,  № 90

30.07-13.08

Пролетарская ул, №100

30.07-13.08

Промежуточная ул,  № 10

02.07-15.07

Промежуточная ул,  № 9

02.07-15.07

Промышленная ул,  № 23

13.05-27.05

Промышленная ул,  № 36

13.05-27.05

Психбольницы тер,  № 23

11.06-24.06

Психбольницы тер,  № 24

11.06-24.06

Психбольницы тер,  № 25

11.06-24.06

Пухова ул,  № 46, Корпус 1

16.07.-29.07

Пушкина пер,  № 2

30.07-13.08

Пушкина пер,  № 3

30.07-13.08

Резвань п, Школьная ул,  № 1

13.06.-26.06

Резвань п, Школьная ул,  № 2

13.06.-26.06

Резвань п, Школьная ул,  № 3

13.06.-26.06

Росва с, Зеленая ул,  № 2

16.07-29.07

Росва с, Зеленая ул,  № 4

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 10

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 11

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 12

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 13

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 14

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 2

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 3

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 4

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 5

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 6

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 7

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 8а

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 8б

16.07-29.07

Росва с, Мира ул,  № 9

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 1

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 10

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 11

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 12

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 13

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 15

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 16

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 17

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 18

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 19

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 2

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 26

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 3

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 4

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 5

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 6

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 7

16.07-29.07

Росва с, Молодежная ул,  № 9

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 10

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 11

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 12

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 5

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 5а

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 5б

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 7

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 8

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 8б

16.07-29.07

Росва с, Московская ул,  № 9

16.07-29.07

Росва с, Московская ул, № 6 Б Школа №43

16.07-29.07

Росва с, Пролетарская ул,  № 1

16.07-29.07

Росва с, Пролетарская ул,  № 2

16.07-29.07

Росва с, Пролетарская ул,  № 3

16.07-29.07

Росва с, Пролетарская ул,  № 5

16.07-29.07

Росва с, Пролетарская ул,  № 6

16.07-29.07

Рылеева ул,  № 1, Корпус 12

30.07-13.08

Рылеева ул,  № 3

30.07-13.08

Рылеева ул,  № 4

30.07-13.08

Рылеева ул,  № 6

30.07-13.08

Рылеева ул, №18

30.07-13.08

Рылеева ул, №5

30.07-13.08

Салтыкова-Щедрина ул,  № 14

14.05-27.05

Салтыкова-Щедрина ул,  № 23

14.05-27.05

Светлая ул,  № 12

30.05-13.06

Светлая ул,  № 6

30.05-13.06

Светлая ул,  № 8

30.05-13.06

Серафима Туликова ул,  № 2

26.06-10.07

Сиреневый б-р,  № 18

26.06-10.07

Сиреневый б-р,  № 4

26.06-10.07

Сиреневый б-р,  № 6, Корпус 1

26.06-10.07

Сиреневый б-р,  № 8

26.06-10.07

Советская ул,  № 18, Корпус 1

06.08-19.08

Советская ул,  № 34

06.08-19.08

Советский пер,  № 2

06.08-19.08

Советский пер,  № 4

06.08-19.08

Советский пер,  № 6

06.08-19.08

Социалистическая ул,  № 12

02.07.-15.07

Социалистическая ул,  № 6

02.07.-15.07

Социалистическая ул,  № 6, Корпус 1

02.07.-15.07

Спартака ул,  № 15

26.06-10.07

Спартака ул,  № 3

26.06-10.07

Спартака ул,  № 5

26.06-10.07

Спартака ул,  № 9

26.06-10.07

Ст. Разина,85 (д/сад №44)

 

Ст. Сад,№5 школа -интернат

02.07-15.07

Стеклянников Сад ул,  № 3

02.07-15.07

Стеклянников Сад ул,  № 4

02.07-15.07

Стекольная ул,  № 2

09.07-22.07

Стекольная ул,  № 26

09.07-22.07

Стекольная ул,  № 4

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 28

06.08-19.08

Степана Разина ул,  № 38

06.08-19.08

Степана Разина ул,  № 40

06.08-19.08

Степана Разина ул,  № 42/38

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 44

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 46

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 48

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 5

06.08-19.08

Степана Разина ул,  № 50

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 52

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 54

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 56

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 58

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 60

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 64

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 7

06.08-19.08

Степана Разина ул,  № 7

06.08-19.08

Степана Разина ул,  № 95, Корпус 1

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 95, Корпус 2

09.07-22.07

Степана Разина ул,  № 97, Корпус 2

09.07-22.07

Суворова пер,  № 5

30.07-13.08

Суворова ул,  № 111/21

30.07-13.08

Суворова ул,  № 123/50

02.07-15.07

Суворова ул,  № 147

14.05-27.05

Суворова ул,  № 147, Корпус 1

14.05-27.05

Суворова ул,  № 151

14.05-27.05

Суворова ул,  № 158

14.05-27.05

Суворова ул,  № 160

14.05-27.05

Суворова ул,  № 179

13.08.-26.08

Суворова ул,  № 183

13.08.-26.08

Суворова ул,  № 188

13.08.-26.08

Суворова ул,  № 21

30.07-13.08

Суворова ул,  № 25

30.07-13.08

Суворова ул,  № 31

30.07-13.08

Суворова ул,  № 38

30.07-13.08

Суворова ул,  № 44

30.07-13.08

Суворова ул,  № 46

30.07-13.08

Суворова ул,  № 54

30.07-13.08

Суворова ул,  № 60

30.07-13.08

Суворова ул,  № 63, Корпус 1

30.07-13.08

Суворова ул,  № 65

30.07-13.08

Суворова ул,  № 67

30.07-13.08

Суворова ул,  № 69

30.07-13.08

Суворова ул,  № 7, Корпус 1

30.07-13.08

Суворова ул,  № 71а

30.07-13.08

Суворова ул,  № 71б

30.07-13.08

Суворова ул, №77

30.07-13.08

Тарутинская ул,  № 184

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 186

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 186, Корпус 1

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 188

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 192, Корпус 1

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 194, Корпус 1

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 200, Корпус 1

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 202

08.07-22.07

Тарутинская ул,  № 231, Корпус 5

24.06-08.07

Тарутинская ул,  № 231, Корпус 6

24.06-08.07

Тарутинская ул,  № 231, Корпус 7

24.06-08.07

Тарутинская ул,  № 231, Корпус 8

24.06-08.07

Тарутинская ул,  № 231, Корпус 9

24.06-08.07

Тарутинская ул,  № 243

24.06-08.07

Тарутинская ул,  № 243

24.06-08.07

Театральная ул,  № 6

06.08-19.08

Телевизионная ул,  № 2, Корпус 1

07.05-20.05

Телевизионная ул,  № 2а

07.05-20.05

Телевизионная ул,  № 43

06.08-19.08

Телевизионная ул,  № 47

06.08-19.08

Тельмана ул,  № 35

16.07.-29.07

Тепличная ул,  № 5

03.06-17.06

Тепличная ул,  № 7

03.06-17.06

Тепличная ул,  № 8

03.06-17.06

Теренинский пер,  № 1

18.06-01.07

Теренинский пер,  № 2

18.06-01.07

Теренинский пер,  № 4

18.06-01.07

Теренинский пер,  № 6а

14.05-27.05

Теренинский пер,  № 8

14.05-27.05

Терепецкая ул,  № 11, Корпус 2

03.06.-16.06

Терепецкая ул,  № 12

03.06.-16.06

Терепецкая ул,  № 9

03.06.-16.06

Тракторная, №49

13.05-26.05

Тракторная, №52

13.05-26.05

Труда ул,  № 10

30.07-13.08

Труда ул,  № 14, Корпус 2

30.07-13.08

Труда ул,  № 16

30.07-13.08

Труда ул,  № 18, Корпус 1

30.07-13.08

Труда ул,  № 22

30.07-13.08

Труда ул,  № 24

30.07-13.08

Труда ул,  № 26

30.07-13.08

Труда ул,  № 28

30.07-13.08

Труда ул,  № 30

30.07-13.08

Труда ул,  № 32

30.07-13.08

Труда ул,  № 4, Корпус 1

30.07-13.08

Труда ул,  № 4, Корпус 2

30.07-13.08

Труда ул,  № 6, Корпус 1

30.07-13.08

Тульская ул,  № 100

28.05-10.06

Тульская ул,  № 103

02.07-15.07

Тульская ул,  № 119

02.07-15.07

Тульская ул,  № 121

02.07-15.07

Тульская ул,  № 13 б

21.05-03.06

Тульская ул,  № 139

02.07-15.07

Тульская ул,  № 141

02.07-15.07

Тульская ул,  № 15

21.05-03.06

Тульская ул,  № 21

21.05-03.06

Тульская ул,  № 23

21.05-03.06

Тульская ул,  № 56

06.08-19.08

Тульская ул,  № 69

06.08-19.08

Тульская ул,  № 80 а

06.08-19.08

Тульская,131 ул. (д/сад №84)

02.07-15.07

Тульский пер,  № 8

06.08-19.08

Турынинская ул,  № 11

06.08-19.08

Турынинская ул,  № 12

06.08-19.08

Турынинская ул,  № 13

06.08-19.08

Турынинская ул,  № 14

06.08-19.08

Турынинская ул,  № 15

06.08-19.08

Турынинская ул,  № 16

06.08-19.08

Турынинская ул,  № 17

06.08-19.08

Турынинская ул.№ 15 (д/сад)

06.08-19.08

ул Космонавта Комарова ул, №37

30.07-13.08

Учхоз ул,  № 32

13.05-27.05

Фомушина ул,  № 10

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 10, корпус 1

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 10а

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 10б

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 2

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 31

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 6

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 8

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 8

26.06-10.07

Фомушина ул,  № 8, корпус 1

26.06-10.07

Фомушина ул, №26

26.06-10.07

Фомушина ул, №29

26.06-10.07

Фридриха Энгельса ул,  № 17

13.08.-26.08

Фридриха Энгельса ул,  № 19

06.08-19.08

Фридриха Энгельса ул,  № 21

06.08-19.08

Фридриха Энгельса ул,  № 23

06.08-19.08

Фридриха Энгельса ул,  № 27

06.08-19.08

Фридриха Энгельса ул,  № 64

06.08-19.08

Фридриха Энгельса ул,  № 7/20

18.06-01.07

Фридриха Энгельса, ул. № 12 (школа)

18.06-01.07

Хорошая ул, №4

26.06-10.07

Хорошая ул, №6

26.06-10.07

Хрустальная ул,  № 1

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 10

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 27

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 33

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 35

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 44, Корпус 2

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 44, Корпус 3

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 44, Корпус 4

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 44, Корпус 5

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 44, Корпус 6

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 5

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 50

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 52

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 54

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 56

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 58

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 60

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 62

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 64

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 66

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 68

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 7

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 70

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 72

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 74

16.07-29.07

Хрустальная ул,  № 8

09.07-22.07

Хрустальная ул,  № 9

09.07-22.07

Хрустальный пер,  № 1

09.07-22.07

Хрустальный пер,  № 11

09.07-22.07

Хрустальный пер,  № 3

09.07-22.07

Хрустальный пер,  № 7

09.07-22.07

Хрустальный пер,  № 9

09.07-22.07

Циолковского ул,  № 3

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 33

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 41

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 44

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 47

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 5

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 58

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 60

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 62

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 67/1

30.07-13.08

Циолковского ул,  № 7

30.07-13.08

Циолкоыского ул, №67/1

30.07-13.08

Чехова ул,  № 11

09.07-22.07

Чехова ул,  № 15

09.07-22.07

Чижевского ул,  № 11

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 13

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 14

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 18

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 21

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 23

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 25

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 4

16.07-.29.07

Чижевского ул,  № 7

18.06-01.07

Чижевского ул,  № 9

18.06-01.07

Чичерина ул,  № 12, Корпус 1

02.07.-15.07

Чичерина ул,  № 18, Корпус 1

16.07.-29.07

Шахтеров ул,  № 13

05.08-19.08

Шахтеров ул,  № 5

05.08-19.08

Энергетиков ул,  № 35

26.06-10.07

 


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: pxhere.com.
Тэги: жкх коммуналка отключение воды
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пт 24 мая, 19:00
Юрий Шатунов «Не молчи»
Филармония
вс 26 мая, 17:00
Отчетный концерт "Dance rush"
Арена КТЗ, ДК
вс 26 мая, 19:00
Ledstar, хиты мирового рока
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Кино

Маугли дикой планеты
Покемон. Детектив Пикачу
Мстители: Финал
Отпетые мошенницы
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

«Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

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АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
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ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
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Отель Амбассадор Калуга
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Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

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