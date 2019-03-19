В Товарково вновь возникли проблемы с вывозом мусора

На выходных в Товарково стояла невероятная вонь из-за того, что мусорные контейнеры оказались переполненными. Фотографии происходящего прислали читатели в нашу редакцию.

Журналистам и жителям не удалось дозвониться ни по одному из телефонов Калужского регионального экологического оператора, который с января занимается вывозом бытовых отходов.

- Беспредел. Ещё за это и платим! Давайте коллективный иск подадим на бездействие власти и этого оператора, – негодовали жители посёлка в соцсетях.

В администрации поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» нас заверили, что во вторник, 19 марта, весь мусор был вывезен. Кроме того, администрация регулярно обращается с претензиями к региональному оператору, высылает фотографии переполненных контейнеров.

Напомним, что в начале января в посёлке произошёл настоящий мусорный коллапс. Три недели не вывозился мусор. Тогда специалисты ГП «КРЭО» уверяли, что приняты меры по недопущению подобной ситуации.

Уважаемые читатели! А как вывозят мусор у вас? Расскажите в комментариях!