В Товарково вновь возникли проблемы с вывозом мусора

На выходных в Товарково стояла невероятная вонь из-за того, что мусорные контейнеры оказались переполненными. Фотографии происходящего прислали читатели в нашу редакцию.
Журналистам и жителям не удалось дозвониться ни по одному из телефонов Калужского регионального экологического оператора, который с января занимается вывозом бытовых отходов.
- Беспредел. Ещё за это и платим! Давайте коллективный иск подадим на бездействие власти и этого оператора, – негодовали жители посёлка в соцсетях.
В администрации поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» нас заверили, что во вторник, 19 марта, весь мусор был вывезен. Кроме того, администрация регулярно обращается с претензиями к региональному оператору, высылает фотографии переполненных контейнеров.
Напомним, что в начале января в посёлке произошёл настоящий мусорный коллапс. Три недели не вывозился мусор. Тогда специалисты ГП «КРЭО» уверяли, что приняты меры по недопущению подобной ситуации.
Уважаемые читатели! А как вывозят мусор у вас? Расскажите в комментариях!
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