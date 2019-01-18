Мусорный скандал: стало известно, кто привёз отходы в Товарково и почему посёлок загажен

Страсти в Товарково не утихают уже несколько дней. Как мы писали, неравнодушные жители посёлка задержали два мусоровоза, которые, как полагают люди, сгружали на закрытый полигон отходы из столицы. Дабы проехать незамеченными, водители грузовиков поверх московских номеров нацепили калужские и даже замаскировали мусор – он прятался под снегом.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители Роспотребнадзора. Последним предстоит определить содержимое груза и класс его опасности. Но уже сейчас известно, что признаков повышенной опасности не обнаружено.

Полицейские составили несколько административных протоколов - у водителей отсутствовали документы на перевозимый груз.

Стражам порядка удалось выяснить, кто привёз столичный мусор в Товарково. Владельцем машин оказался московский предприниматель. Жители Товарково обнаружили в интернете объявление, в котором он предлагает свои услуги. Они выяснили, что мужчине принадлежит три автомобиля. По их словам, он профессионально занимается вывозом мусора, а также доставкой бетона, щебня, грунта. Основные маршруты его водителей проходят по Калужскому шоссе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Автомобили изъяты.

Не дожидаясь результата проверок, товарковские активисты сходили на личный приём к главе администрации посёлка Николаю Дроздову. Напомним, что на место происшествия выезжал его заместитель Роман ФРОЛИКОВ. Вот, что он рассказал нашему изданию:

- Когда я подъехал на место, два самосвала стояли в метрах 500-600 от полигона, в сторону населённого пункта Рудня, - рассказал заместитель Главы Поселковой Управы ГП «Поселок Товарково» Роман ФРОЛИКОВ. – В одной машине был снег с какими-то ветками, вторая – пустая. Охранник полигона пояснил, что машины на свалку подъезжали, но он им объяснил, что полигон не работает, и они поехали дальше. Когда я спросил у жителей, кто-нибудь видел своими глазами, как эти машины выезжали со свалки, все промолчали. Я попросил сотрудников полиции допросить всех свидетелей происшествия.

Более свежих комментариев от властей Товаркова нам получить не удалось. Связаться с администрацией с тех пор не получается. Два дня чиновники просто не отвечают на наши звонки, и мы отправили им по электронной почте официальный редакционный запрос.

Но всё-таки позиция товарковского руководства нам известна. Активисты передали редакции содержание их разговора с главой. Он рассказал свою версию произошедшего.

По словам Николая Дроздова, закрытый полигон давно горит. 28 декабря на свалке даже были обнаружены следы предполагаемого поджигателя. Сейчас на полигон регулярно заезжают машины, которые тушат тлеющий мусор.

- Дроздов нам рассказал, что с этими машиннами и заехали мусоровозы. Машина мусора проезжала мимо и с теми машинами, которые завозят на полигон грунт для пересыпки, заехала и выгрузилась. Мол, это отвественность сторожа и его руководителя., - рассказывает подробности местный житель Александр. - А в то время, когда они выезжали, подъехали и местные жители.

У самих же водителей московских мусоровозов иная версия произошедшего, - продолжает рассказ Александр. - Они говорят, что по дороге машины сломались. Они встали у обочины, тут же каким-то чудесным образом валялись калужские номера. Поняв, что им придётся заночевать здесь, опасаясь, что ночью местные жители снимут аккумуляторы, один из них поставил калужские номера.

Вместе с Александром мы побывали на скандальном полигоне.

Сейчас здесь тишина и покой. Ворота на замке. Даже сторожа не видно.

От ворот полигона тянется колея.

- На полигоне ведётся видеонаблюдение, мы об этом рассказали полиции, - поясняет Александр. – При желании можно посмотреть записи и выяснить детали.

Полученные официальные комментарии местных жителей не успокаивают. Они уверены, что мусор на закрытый полигон ввозился регулярно, и как-только утихнет шумиха, отходы повезут сюда вновь.

- Мы создали в соцсетях свою закрытую группу, в которой рассказываем о существующих проблемах посёлка, приходим друг другу на выручку, - говорит Александр. - Теперь и за полигоном будем следить. Ведь у нас в посёлке настоящий мусорный коллапс. Официально полигон закрыт, но мусор на него каким-то невероятным образом сгрузили. Несколько месяцев эта свалка горела. Дышать в посёлке можно лишь последние несколько дней. До этого даже окна не открывали. Вонь стояла невыносимая. И далеко не гари, а каких-то химических примесей.

Кроме того, как оказалось, в Товарково случился настоящий мусорный коллапс. С января из посёлка не вывозится мусор. Все контейнеры переполнены.

- Сначала нам это объясняли новогодними праздниками, теперь праздники прошли, а проблема осталась, - возмущаются жители.

Действительно, проехавшись по Товарково 17 января, мы не увидели ни одной убранной мусорной площадки.

Контейнеры переполнены, мусорные мешки рвут собаки и кошки, фантики, пластик, пищевые отходы они растаскивают по всему посёлку. Один из таких контейнеров находится недалеко от администрации посёлка.

- Это ответственность регионального оператора [с января всем мусором в области занимается региональный экологический оператор - прим.ред.], - объяснял причины коллапса Николай Дроздов во время встречи с местными жителями. - Мы тоже жалуемся, обращаем внимание. Система пока настроена таким образом, что, видимо, они не могут определить тот порядок и те объёмы, которые необходимо вывозить в том или ином населённом пункте... Везде есть проблемы такого характера. Я уверен, что всё устаканится. И всё будет нормально, будут вывозить вовремя.

- Получается, что к нам свозят московский мусор, а наш собственный валяется по всем улицам, - возмущается местный житель Александр.

Мы продолжим следить за этой темой и уже отправили запрос ГП КРЭО Калужский региональный экологический оператор, с просьбой пояснить, почему в посёлке Товарково не вывозится мусор.

Как только мы получим ответы на запросы, обязательно расскажем их содержание на страницах нашего сайта.