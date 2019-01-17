Мусорный скандал в Товарково: под грунтом в грузовиках нашли отходы

Как мы уже писали, жители Товарково задержали мусоровозы с калужскими номерами поверх московских. Они полагают, что на полигон регулярно свозится столичный мусор. Как оказалось, маскировали не только номера, но и содержимое груза. Об этом сообщила полиция.
- В дежурную часть поступила информация от граждан, что на территории закрытого полигона ТБО возможен несанкционированный сброс бытовых отходов. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые задержали два большегрузных транспортных средства, перевозивших грунт, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. - При визуальном осмотре содержимого автомобилей под грунтом были обнаружены элементы бытовых отходов... Автомобили доставлены в территориальный орган внутренних дел для установления их принадлежности физическому или юридическому лицу.
В отношении водителей составлены административные материалы.
На место происшествия вызваны представители Роспотребнадзора, которым предстоит определить содержимое груза и класс его опасности.
Проводится полицейская проверка. Мы продолжим следить за развитием ситуации.
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