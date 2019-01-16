Поймали с поличным: жители Товарково задержали мусоровозы с калужскими номерами поверх московских

В среду, 16 января, в Товарково у полигона местные жители задержали два подозрительных грузовика.

- На этих машинах из Москвы к нам свозят мусор! – возмущаются люди.

- Мы обратили внимание на то, что в последнее время на полигон ежедневно что-то привозят. К тому же помойка недавно горела. Вонь стоит жутка. Есть мнение, что ночью туда привозят какую-то химию и сливают. Куда мы только по этому поводу не звонили, но все лишь отмахиваются от нас, - рассказывает местный житель. - Да нас тут реально травят!

В итоге жители решили устроить у полигона облаву. И сегодня им удалось задержать два грузовика.



- Когда мы подошли, одна машина уже была пустая. Водителям сторож дал отмашку: «Уезжайте!» И те вниз, в противоположную сторону от того места, куда им нужно мусор выгружать, двинулись. Но уехать не успели. Наши ребята их перекрыли, стали задавать вопросы. Водители то одно мелят, то другое, ничего не понятно, - рассказывает очевидец.

В подтверждении своих слов он предоставил нам видео. На нём видно две грузовые машины с необычными номерами: сверху номера калужские, под ними – московские.

- Номера подставляют и вывозят мусор к нам, - возмущаются жители посёлка.

За комментариями мы обратились в администрацию Товарково.

- Когда я подъехал на место, два самосвала стояли в метрах 500-600 от полигона, в сторону населённого пункта Рудня, - рассказал заместитель Главы Поселковой Управы ГП «Поселок Товарково» Роман ФРОЛИКОВ. – В одной машине был снег с какими-то ветками, вторая – пустая. Охранник полигона пояснил, что машины на свалку подъезжали, но он им объяснил, что полигон не работает, и они поехали дальше. Когда я спросил у жителей, кто-нибудь видел своими глазами, как эти машины выезжали со свалки, все промолчали. Я попросил сотрудников полиции допросить всех свидетелей происшествия.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Калужской области, нам рассказали, что на автодороге Товарково - Рудня были задержаны две фуры. По предварительной информации, у водителей отсутствовали документы на перевозимый груз. Водители доставлены в территориальное отделение полиции, где и находятся по настоящее время. Пока на них составлены 4 административных материала.

Мы будем следить за тем, как развивается ситуация.