6 вопросов и ответов о новых правилах вывоза твёрдых коммунальных отходов

В Калужской области с 1 января начнёт действовать региональный оператор по обращению с ТКО.

1. Что это значит?

Это реализация реформы, разработанной федеральным правительством. Среди основных задач нововведения — ликвидация несанкционированных свалок и своевременный вывоз мусора. На данный момент тарифицируется только размещение отходов на полигонах. При этом нет единого тарифа на вывоз и сбор мусора на контейнерных площадках. Сейчас это чисто коммерческая услуга, и заключением договоров с организациями занимаются в основном управляющие компании по схеме «кто дешевле предложил, тот и вывозит». В результате в стремлении занять больше места на рынке некоторые фирмы берут на себя обязательств больше, чем могут выполнить, мусор накапливается и возникают стихийные свалки.

С нового года этот вопрос переходит в ведение единого регионального оператора, который возьмёт на себя заключение договоров с подрядчиками, контроль за исполнением работ и прочую организационную и финансовую деятельность. По задумке властей, такой шаг сделает систему обращения с ТКО более прозрачной, удобной и понятной для населения.

2. Уже известно, кто конкретно займётся этой проблемой?

Да, по результатам конкурса ещё в апреле 2018 года победителем стало государственное предприятие «Калужский региональный экологический оператор». Фирма работает с 2005 года, и, по информации с её официального сайта, уже сегодня услугами предприятия охвачено 80% жилых домов в Калуге. Также у неё есть собственные полигоны ТКО в районах области. Компания будет заниматься сбором, транспортировкой, сортировкой и размещением отходов.

3. Это значит, что придётся оплачивать новый сбор?

Не совсем так. Новая платёжка, действительно, появится. Однако фактически это будет перевод платежа с одной квитанции на другую. По сути, это бюрократический момент, поскольку услуга по вывозу и утилизации мусора переходит из жилищной в коммунальную. Кроме того, готовится выпуск объединенной платёжки, куда войдут счета фонда капремонта, водоканала и оплата услуг единого экологического оператора. Что касается тарифа, то его размер пока только обсуждается, его определит министерство конкурентной политики до 20 декабря. Но уже сейчас можно сказать, что платить придётся больше. Кроме того, выросла плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая также будет включена в тариф.

4. Всё это касается многоквартирных домов. А что с частным сектором?

По оценке регионального министерства строительства и ЖКХ, сегодня порядка 40% частных домовладений вообще не оплачивает вывоз ТКО. В области есть сельские поселения, главы которых сами организуют эти работы: заказывают и оплачивают телегу, которая собирает мусор по домам. Подобной практики больше не будет. С 1 января квитанция с обязательным платежом будет приходить собственникам жилья и в частном секторе. При этом никакого отдельного договора на утилизацию отходов не потребуется.

5. А хватит ли полигонов? Ведь наверняка потребуется целая инфраструктура в связи с введением новых правил.

Действительно, ёмкости нынешних полигонов ограничены, и их хватит буквально на несколько лет. Кроме того, сейчас они используются по устаревшим методикам, а отходы по-прежнему утилизируются траншейным способом. Для решения этой проблемы ещё в 2016 году была утверждена территориальная схема обращения с отходами. Сейчас она актуализируется, в неё будут включены все организации-образователи отходов, все места сбора, перегрузочные и сортировочные станции, места захоронений. Более того, есть глобальная задача — сделать так, чтобы объём размещаемых на полигонах отходов сократился с нынешних 80–85% до 15–20%. Это значит, что большая часть ТКО должна не закапываться, а перерабатываться.

6. Будет ли наконец введён раздельный сбор мусора?

Решение вопроса раздельного сбора отнесено как раз к полномочиям нового единого оператора. Однако пока до конца не ясно, по какому принципу следует разделять, но большинство экспертов склоняется к варианту «органические/неорганические отходы». Если такую сортировку внедрят, то, возможно, в дальнейшем тарифы будут дифференцированы.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекресток» от 17.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.