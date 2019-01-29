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134 квартиры в Калуге отключили от газа

29.01.2019 10:21 4 2406 Елена Французова
134 квартиры в Калуге отключили от газа

В понедельник, 28 января, на планерке в горуправе сообщили, что на прошлой неделе газовым службам удалось проверить 700 квартир. В 150 из них обнаружены нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В 134 квартирах газ пришлось отключить.

– Нарушения в основном связаны с неправильным подключением газового оборудования во время ремонта, – приводит слова представителя горуправы пресс-служба.

Как оказалось, зачастую калужане не впускают в свои квартиры специалистов, опасаясь стать жертвами мошенников. Городской голова распорядился повторно обойти такие квартиры.

Напомним, что массовые проверки начались после трагедии, которая произошла в ночь на 21 января в доме на улице Луначарского. В пятиэтажке угарным газом насмерть отравились трое калужан, среди них 12-летняя девочка. Газовщики проверяли оборудование и в этом доме. Но даже после трагедии им удалось попасть лишь в 15 квартир.

Опубликованы адреса домов, куда придут газовщики.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: жкх коммуналка газ
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