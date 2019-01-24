Опубликованы адреса домов, куда газовщики придут с проверками

В четверг, 24 января, в Калуге начнутся массовые рейды по проверке технического состояния и подключения газового оборудования в квартирах жителей.
- Они проводятся с целью предупредить о возможной опасности отравления угарным газом при неправильном подключении или использовании газового оборудования, - сообщает городская управа. - К сожалению, как показывает практика, такие случаи были в региональном центре и в 2017, и в 2018 годах. Последний произошёл совсем недавно.
Пока составлен график проверок 701 дома. Они растянутся до мая. Список адресов публикуем в конце этой новости.
- Ввиду значимости данных проверок её организаторы призывают калужан быть бдительными, но не препятствовать работе общественных комиссий, а также быть внимательнее при обращении с газовым оборудованием и заключать необходимые договоры на его обслуживание в специализированной организации, - отмечают в городской администрации.
За разъяснениями калужанам предлагают обращаться в свою управляющую компанию или в «Единое окно» АО «Газпромгазораспределение Калуга» по адресу: ул. Инженерная, 10 или по тел.: 22-61-45; 22-61-46; 55-02-05; 55-46-10; 27-80-56.
При любом подозрении на утечку газа из-за возможной неисправности газового оборудования можно обращаться по телефону 04 или 112.
График проведения рейдов с 24.01.2019 по 14.05.2019. Улицы отсортированы по алфавиту.
|Дата
|Адрес
|№ дома
|корпус
|29.04.19
|1-й пер. Пестеля
|37
|29.04.19
|1-й пер. Пестеля
|16
|06.03.19
|5 Линия ул
|1
|2
|06.03.19
|5 Линия ул
|1
|1
|06.03.19
|5 Линия ул
|1
|3
|27.03.19
|Адмирала Унковского
|3
|28.03.19
|Адмирала Унковского
|1
|б
|15.02.19
|Аэропортовская ул
|12
|22.02.19
|Аэропортовская ул
|1
|10.04.19
|Аэропортовская ул
|2
|05.04.19
|Багговута
|12
|12.02.19
|Баррикад ул
|121
|12.02.19
|Баррикад ул
|123
|12.02.19
|Баррикад ул
|125
|14.02.19
|Баррикад ул
|125
|1
|14.02.19
|Баррикад ул
|125
|2
|21.02.19
|Баррикад ул
|127
|27.02.19
|Баррикад ул
|115
|12.03.19
|Баррикад ул
|137
|25.01.19
|Билибина
|54
|25.01.19
|Билибина
|48
|25.01.19
|Билибина
|50
|26.03.19
|Билибина
|52
|16.04.19
|Билибина
|26
|16.04.19
|Билибина
|28
|24.04.19
|Болдина ул
|2
|24.04.19
|Болдина ул
|6
|а
|24.04.19
|Болдина ул
|24
|11.03.19
|Болотникова ул
|5
|04.04.19
|Болотникова ул
|8
|04.04.19
|Болотникова ул
|14
|05.04.19
|Болотникова ул
|1
|09.04.19
|Болотникова ул
|2
|22.04.19
|Больничная ул
|11
|23.04.19
|Больничная ул
|13
|23.04.19
|Больничная ул
|15
|23.04.19
|Больничная ул
|17
|14.03.19
|Большевиков ул
|3
|17.04.19
|Бутомы ул
|7
|17.04.19
|Бутомы ул
|4
|17.04.19
|Бутомы ул
|8
|18.04.19
|Бутомы ул
|9
|18.04.19
|Бутомы ул
|3
|18.04.19
|Бутомы ул
|11
|18.02.19
|Валентины Никитиной ул
|41
|18.02.19
|Валентины Никитиной ул
|49
|11.03.19
|Валентины Никитиной ул
|33
|1
|11.03.19
|Валентины Никитиной ул
|45
|03.04.19
|Валентины Никитиной ул
|51
|09.04.19
|Валентины Никитиной ул
|24
|09.04.19
|Валентины Никитиной ул
|43
|30.01.19
|Веры Андриановой ул
|20
|01.02.19
|Веры Андриановой ул
|30
|01.02.19
|Веры Андриановой ул
|62
|01.02.19
|Веры Андриановой ул
|68
|13.03.19
|Веры Андриановой ул
|22
|13.03.19
|Веры Андриановой ул
|28
|28.02.19
|Взлетная ул
|44
|10.04.19
|Взлетная ул
|42
|05.04.19
|Вилонова ул
|31
|05.04.19
|Вилонова ул
|38
|21.02.19
|Воскресенская ул
|23 а
|14.03.19
|Воскресенская ул
|7
|12.04.19
|Воскресенская ул
|12
|13.03.19
|Врубовая ул
|14
|10.04.19
|Врубовой пер
|19/12
|15.04.19
|Высокая
|4
|13.02.19
|Гвардейская
|1
|13.02.19
|Гвардейская
|2
|13.02.19
|Гвардейская
|3
|14.02.19
|Гвардейская
|4
|14.03.19
|Гвардейская ул
|11
|20.02.19
|Герцена ул
|31
|06.03.19
|Герцена ул
|29
|11.03.19
|Глаголева ул
|4
|11.03.19
|Глаголева ул
|11
|14.03.19
|Глаголева ул
|7
|03.04.19
|Глаголева ул
|34
|19.04.19
|Глаголева ул
|15
|19.04.19
|Глаголева ул
|2
|19.04.19
|Глаголева ул
|5
|22.04.19
|Глаголева ул
|6
|22.04.19
|Глаголева ул
|8
|22.04.19
|Глаголева ул
|9
|19.02.19
|Грабцевское шоссе
|60
|19.02.19
|Грабцевское шоссе
|83
|26.02.19
|Грабцевское шоссе
|88
|26.02.19
|Грабцевское шоссе
|42/2
|27.02.19
|Грабцевское шоссе
|54
|27.02.19
|Грабцевское шоссе
|56
|14.03.19
|Грабцевское шоссе
|78
|14.03.19
|Грабцевское шоссе
|46
|15.03.19
|Грабцевское шоссе
|36/1
|04.04.19
|Грабцевское шоссе
|81
|12.04.19
|Грабцевское шоссе
|32
|12.04.19
|Грабцевское шоссе
|74
|12.04.19
|Грабцевское шоссе
|64
|15.04.19
|Грабцевское шоссе
|66
|15.04.19
|Грабцевское шоссе
|76
|15.04.19
|Грабцевское шоссе
|84
|16.04.19
|Грабцевское шоссе
|24а
|16.04.19
|Грабцевское шоссе
|48
|16.04.19
|Грабцевское шоссе
|50
|23.04.19
|Грабцевское шоссе
|34
|24.04.19
|Грабцевское шоссе
|35
|24.04.19
|Грабцевское шоссе
|68
|24.04.19
|Грабцевское шоссе
|72
|29.04.19
|Грабцевское шоссе
|90
|29.04.19
|Грабцевское шоссе
|92
|17.04.19
|Дальняя ул
|21
|19.02.19
|Дарвина
|17
|25.02.19
|Дарвина
|17 а
|12.03.19
|Дарвина
|19
|13.03.19
|Дарвина
|18
|15.03.19
|Добровольского
|14
|04.02.19
|Дорожная
|13
|05.02.19
|Дорожная
|8
|07.02.19
|Дорожная
|17
|08.02.19
|Дорожная
|10
|15.03.19
|Дорожная ул
|9
|15.03.19
|Дорожная ул
|11
|19.02.19
|Достоевского
|46 корп.1
|28.02.19
|Дубрава
|13
|02.04.19
|Железнодорожная ул.п.Муратовка
|2
|29.04.19
|Заводская ул
|19
|18.03.19
|Зерновая ул
|20
|02.04.19
|Знаменская ул
|3
|02.04.19
|Знаменская ул
|4
|02.04.19
|Знаменская ул
|6
|03.04.19
|Знаменская ул
|7
|03.04.19
|Знаменская ул
|19
|03.04.19
|Знаменская ул
|19
|1
|04.04.19
|Знаменская ул
|21
|04.04.19
|Знаменская ул
|23
|08.04.19
|Калинина
|12
|09.04.19
|Калинина
|23
|09.04.19
|Калинина
|18
|18.02.19
|Калинина пер.
|5
|30.04.19
|Калужская ул
|48
|14.05.19
|Карачевская
|1
|14.05.19
|Карачевская
|3
|14.05.19
|Карачевская
|5
|07.02.19
|Карла Либкнехта
|17
|08.02.19
|Карла Либкнехта
|2/75
|14.02.19
|Карла Либкнехта
|11
|15.02.19
|Карла Либкнехта
|14
|27.02.19
|Карла Либкнехта
|10
|15.03.19
|Карла Либкнехта
|16
|15.03.19
|Карла Либкнехта
|8
|27.03.19
|Карла Либкнехта
|11 а
|27.03.19
|Карла Либкнехта
|15
|27.03.19
|Карла Либкнехта
|15 а
|11.04.19
|Карла Либкнехта
|34
|11.04.19
|Карла Либкнехта
|38
|11.04.19
|Карла Либкнехта
|21
|17.04.19
|Карла Либкнехта
|42
|а
|14.02.19
|Кирова
|25
|19.02.19
|Кирова
|23 а
|20.02.19
|Кирова
|43
|21.02.19
|Кирова
|25 е
|21.02.19
|Кирова
|25 а
|28.02.19
|Кирова
|54
|01.03.19
|Кирова
|56
|01.03.19
|Кирова
|32
|01.03.19
|Кирова
|32 корп 1
|04.03.19
|Кирова
|32 корп 2
|04.03.19
|Кирова
|32 корп 3
|04.03.19
|Кирова
|32 корп 4
|05.03.19
|Кирова
|26
|11.04.19
|Кирова
|68
|18.04.19
|Кирпичный з-д МПС ул
|2
|18.04.19
|Кирпичный з-д МПС ул
|4
|18.04.19
|Кирпичный з-д МПС ул
|10
|17.04.19
|Клюквина ул
|27
|30.04.19
|Клюквина ул
|1
|30.04.19
|Клюквина ул
|19
|13.05.19
|Колюпаново д
|1
|1
|14.05.19
|Колюпаново д
|2
|1
|19.04.19
|Коммунальная ул
|9
|19.02.19
|Константиновых
|9
|18.03.19
|Константиновых ул
|15
|19.04.19
|Константиновых ул
|13
|15.02.19
|Красная Гора
|25
|05.03.19
|Красная Гора
|29 а
|08.04.19
|Краснопивцева ул
|1
|08.04.19
|Краснопивцева ул
|3
|09.04.19
|Куровская
|1
|10.04.19
|Куровская
|3
|18.02.19
|Курсантов
|7
|18.03.19
|Курсантов ул
|5
|19.03.19
|Курсантов ул
|6
|19.03.19
|Кутузова ул
|11
|08.04.19
|Кутузова ул
|35/46
|24.01.19
|Ленина
|28
|24.01.19
|Ленина
|26
|24.01.19
|Ленина
|30
|24.01.19
|Ленина
|32
|24.01.19
|Ленина
|69
|24.01.19
|Ленина
|73 корп.1
|25.01.19
|Ленина
|15
|25.01.19
|Ленина
|16
|28.01.19
|Ленина
|27
|28.01.19
|Ленина
|27
|1
|29.01.19
|Ленина
|63\10
|29.01.19
|Ленина
|37
|29.01.19
|Ленина
|37
|а
|30.01.19
|Ленина
|59
|30.01.19
|Ленина
|53
|01.02.19
|Ленина
|46
|05.02.19
|Ленина
|44
|08.02.19
|Ленина
|38
|14.02.19
|Ленина
|33
|22.02.19
|Ленина
|54
|26.02.19
|Ленина
|80
|26.02.19
|Ленина
|82
|27.02.19
|Ленина
|40
|27.02.19
|Ленина
|85
|28.02.19
|Ленина
|42
|28.02.19
|Ленина
|48
|28.02.19
|Ленина
|52
|01.03.19
|Ленина
|56
|01.03.19
|Ленина
|62
|01.03.19
|Ленина
|56 а
|04.03.19
|Ленина
|58 к.1
|05.03.19
|Ленина
|55
|12.03.19
|Ленина
|49
|12.03.19
|Ленина
|53 корп.2
|14.03.19
|Ленина
|99
|28.03.19
|Ленина
|22
|05.04.19
|Ленина
|41
|16.04.19
|Ленина
|67
|25.01.19
|Ленина
|17
|28.01.19
|Ленина
|25
|19.03.19
|Ленина
|41
|19.03.19
|Ленина
|1
|20.03.19
|Ленина
|3
|25.04.19
|Лесная
|12
|04.03.19
|Линейная
|28
|12.03.19
|Луначарского
|6
|12.03.19
|Луначарского
|10\15
|18.03.19
|Луначарского
|45
|28.03.19
|Луначарского
|52
|29.03.19
|Луначарского
|53
|29.03.19
|Луначарского
|63
|29.03.19
|Луначарского
|65
|09.04.19
|Луначарского ул
|13
|05.02.19
|Майская
|6
|11.02.19
|Майская
|8
|25.01.19
|Максима Горького
|54
|25.01.19
|Максима Горького
|56
|25.01.19
|Максима Горького
|58
|28.01.19
|Максима Горького
|41
|28.01.19
|Максима Горького
|52
|28.01.19
|Максима Горького
|59
|07.05.19
|Максима Горького
|51
|13.05.19
|Максима Горького
|61
|07.05.19
|Максима Горького пер
|2
|07.05.19
|Максима Горького пер
|2
|1
|20.03.19
|Малинники пер
|6
|14.05.19
|Малинники пер.
|7
|1
|14.05.19
|Малинники пер.
|9
|14.05.19
|Малинники пер.
|17
|20.02.19
|Малинники пер.
|7
|11.03.19
|Марата
|1
|11.03.19
|Марата
|5
|29.01.19
|Маршала Жукова
|4
|29.01.19
|Маршала Жукова
|8
|29.01.19
|Маршала Жукова
|10
|30.01.19
|Маршала Жукова
|12
|30.01.19
|Маршала Жукова
|24
|20.02.19
|Маршала Жукова
|44
|20.02.19
|Маршала Жукова
|9
|21.02.19
|Маршала Жукова
|39
|22.02.19
|Маршала Жукова
|22
|28.02.19
|Маршала Жукова
|41
|20.03.19
|Маршала Жукова
|36
|21.03.19
|Маршала Жукова
|25
|21.03.19
|Маршала Жукова
|27
|21.03.19
|Маршала Жукова
|34
|22.03.19
|Маршала Жукова
|42
|22.03.19
|Маршала Жукова
|47
|22.03.19
|Маршала Жукова
|40
|25.03.19
|Маршала Жукова
|46
|05.04.19
|Маршала Жукова
|7
|08.04.19
|Маршала Жукова
|29
|25.03.19
|Машзавода тер
|2
|19.04.19
|Машзавода тер
|3
|14.02.19
|Маяковского
|9
|25.02.19
|Маяковского
|37
|28.01.19
|Мира ул (Куровской)
|1
|29.01.19
|Мира ул (Куровской)
|1
|а
|30.01.19
|Мира ул (Куровской)
|13
|31.01.19
|Мира ул (Куровской)
|14
|01.02.19
|Мира ул (Куровской)
|15
|04.02.19
|Мира ул (Куровской)
|16
|05.02.19
|Мира ул (Куровской)
|17
|06.02.19
|Мира ул (Куровской)
|20
|07.02.19
|Мира ул (Куровской)
|23
|08.02.19
|Мира ул (Куровской)
|24
|11.02.19
|Мира ул (Куровской)
|25
|12.02.19
|Мира ул (Куровской)
|27
|29.03.19
|Мира ул (Куровской)
|19
|01.04.19
|Мира ул (Куровской)
|21
|13.02.19
|Мира ул (Росва)
|2
|14.02.19
|Мира ул (Росва)
|4
|15.02.19
|Мира ул (Росва)
|5
|18.02.19
|Мира ул (Росва)
|6
|19.02.19
|Мира ул (Росва)
|9
|20.02.19
|Мира ул (Росва)
|10
|30.01.19
|Мичурина
|17
|01.02.19
|Мичурина
|28
|01.02.19
|Мичурина
|29
|01.02.19
|Мичурина
|30
|04.02.19
|Мичурина
|31
|04.02.19
|Мичурина
|34
|04.02.19
|Мичурина
|36
|06.05.19
|Мичурина ул
|40
|06.05.19
|Мичурина ул
|38
|23.04.19
|Молодежная ул
|20
|25.03.19
|Молодежная ул
|3
|21.02.19
|Молодежная ул (Росва)
|1
|22.02.19
|Молодежная ул (Росва)
|2
|25.02.19
|Молодежная ул (Росва)
|4
|26.04.19
|Молодежная ул (Шопино)
|11
|29.04.19
|Молодежная ул (Шопино)
|7
|30.04.19
|Молодежная ул (Шопино)
|5
|06.05.19
|Молодежная ул (Шопино)
|3
|04.04.19
|Монастырская ул
|1
|05.04.19
|Монастырская ул
|3
|28.01.19
|Московская
|180
|28.01.19
|Московская
|182
|28.01.19
|Московская
|184
|29.01.19
|Московская
|126
|29.01.19
|Московская
|128
|29.01.19
|Московская
|130
|30.01.19
|Московская
|176/4
|04.02.19
|Московская
|333
|08.02.19
|Московская
|331
|08.02.19
|Московская
|321
|08.02.19
|Московская
|82
|11.02.19
|Московская
|111
|11.02.19
|Московская
|113
|11.02.19
|Московская
|117
|13.02.19
|Московская
|293
|13.02.19
|Московская
|295
|13.02.19
|Московская
|295
|1
|15.02.19
|Московская
|291
|15.02.19
|Московская
|291
|1
|15.02.19
|Московская
|291
|2
|18.02.19
|Московская
|291
|3
|18.02.19
|Московская
|123
|18.02.19
|Московская
|17
|18.02.19
|Московская
|20
|18.02.19
|Московская
|31
|19.02.19
|Московская
|125
|19.02.19
|Московская
|127
|19.02.19
|Московская
|121
|1
|22.02.19
|Московская
|109
|22.02.19
|Московская
|191
|25.02.19
|Московская
|218
|25.02.19
|Московская
|230
|06.03.19
|Московская
|7
|12.03.19
|Московская
|115
|12.03.19
|Московская
|214
|13.03.19
|Московская
|129
|15.03.19
|Московская
|131
|28.03.19
|Московская
|178
|28.03.19
|Московская
|195
|29.03.19
|Московская
|197
|25.04.19
|Московская
|211
|26.04.19
|Московская
|213
|26.04.19
|Московская
|215
|26.04.19
|Московская
|217
|29.04.19
|Московская
|219
|29.04.19
|Московская
|228
|29.04.19
|Московская
|234
|30.04.19
|Московская
|236
|30.04.19
|Московская
|238
|30.04.19
|Московская
|240
|06.05.19
|Московская
|240 корп.1
|06.05.19
|Московская
|242
|26.03.19
|Московская
|335
|26.03.19
|Московская
|337
|25.04.19
|Московская
|299
|26.04.19
|Московская
|301
|26.04.19
|Московская
|303
|26.04.19
|Московская
|309
|25.04.19
|Московская
|299
|а
|26.02.19
|Московская ул (Росва)
|2
|27.02.19
|Московская ул (Росва)
|3
|28.02.19
|Московская ул (Росва)
|3а
|01.03.19
|Московская ул (Росва)
|4
|04.03.19
|Московская ул (Росва)
|5
|05.03.19
|Московская ул (Росва)
|5
|а
|06.03.19
|Московская ул (Росва)
|5
|б
|25.02.19
|Моторная
|36/15
|26.03.19
|Моторная
|11/10
|06.05.19
|Моторная
|17
|06.05.19
|Моторная
|34/16
|06.05.19
|Моторная
|38
|07.05.19
|Моторная
|44
|07.05.19
|Моторная
|19
|11.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|22
|12.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|12 а
|13.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|23
|14.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|8 а
|15.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|24
|18.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|26
|19.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|27
|20.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|7
|21.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|6
|22.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|10а
|25.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|25
|26.03.19
|Муратовский щебзавод пос.
|29
|06.05.19
|Н.Стройка
|1
|07.05.19
|Н.Стройка
|2
|07.05.19
|Н.Стройка
|3
|08.04.19
|Нефтебаза
|4
|08.02.19
|Никитина
|65
|08.02.19
|Никитина
|67
|а
|25.04.19
|Никитина
|83
|25.04.19
|Никитина
|85
|25.04.19
|Никитина
|85
|а
|26.04.19
|Никитина
|91
|26.04.19
|Никитина
|93
|26.04.19
|Никитина
|93
|а
|29.04.19
|Никитина
|95
|13.05.19
|Никитина
|58
|13.05.19
|Никитина
|67
|14.05.19
|Никитина
|53
|14.05.19
|Никитина
|49
|14.05.19
|Никитина
|47
|18.03.19
|Николо-Козинская
|114
|18.03.19
|Николо-Козинская
|114
|1
|15.04.19
|Николо-Козинская
|116
|24.04.19
|Новая ул (Шопино)
|3
|07.05.19
|Новождамировская
|1
|13.05.19
|Окружная
|10
|13.05.19
|Окружная
|6
|13.05.19
|Окружная
|8
|15.02.19
|Октябрьская
|20
|15.03.19
|Октябрьская
|13 корп.1
|15.03.19
|Октябрьская
|13 корп.2
|13.03.19
|Первомайская
|27
|01.04.19
|Первомайская
|14
|01.04.19
|Первомайская
|16
|а
|01.04.19
|Первомайская
|18
|01.04.19
|Первомайская
|18
|пристройка
|13.03.19
|Переходная
|7
|14.03.19
|Переходная
|9
|14.03.19
|Переходная
|11\1
|11.02.19
|Пестеля
|32
|06.05.19
|Пестеля
|62
|08.04.19
|Песчаная
|2
|05.04.19
|Пионерская
|13\18
|05.04.19
|Пионерская
|18
|08.04.19
|Пионерская
|16
|08.04.19
|Пионерская
|15
|22.02.19
|Платова
|17
|26.02.19
|Платова
|15
|04.03.19
|Платова
|1\44
|27.03.19
|Платова
|6
|27.03.19
|Платова
|8
|10.04.19
|Победы
|3
|10.04.19
|Победы
|4
|11.04.19
|Победы
|7
|12.02.19
|Победы пл.
|9
|25.02.19
|Победы пл.
|11\2
|14.02.19
|Подвойского
|27
|15.02.19
|Подвойского
|33
|05.03.19
|Подвойского
|31
|13.03.19
|Подвойского
|35
|04.02.19
|Поле Свободы
|12
|04.02.19
|Поле Свободы
|26
|04.02.19
|Поле Свободы
|28
|25.02.19
|Поле Свободы
|79
|04.03.19
|Поле Свободы
|81
|05.03.19
|Поле Свободы
|83
|12.03.19
|Поле Свободы
|24 а
|18.03.19
|Поле Свободы
|32
|18.03.19
|Поле Свободы
|34
|19.03.19
|Поле Свободы
|36
|19.03.19
|Поле Свободы
|77
|29.03.19
|Поле Свободы
|4
|01.04.19
|Поле Свободы
|6
|21.02.19
|Проезжая
|23
|25.02.19
|Проезжая
|18
|04.02.19
|Пролетарская
|157
|11.04.19
|Пролетарская ул (Росва)
|1
|12.04.19
|Пролетарская ул (Росва)
|2
|15.04.19
|Пролетарская ул (Росва)
|3
|30.01.19
|Пухова
|43
|1
|30.01.19
|Пухова
|43
|3
|05.02.19
|Пухова
|49
|20.02.19
|Пухова
|41
|20.02.19
|Пухова
|27/25
|20.02.19
|Пухова
|50/27
|19.03.19
|Пухова
|45
|20.03.19
|Пухова
|51
|21.03.19
|Пухова
|5
|22.03.19
|Пухова
|9
|22.03.19
|Пухова
|11
|22.03.19
|Пухова
|48\24
|29.03.19
|Пухова
|43 корп.2
|15.04.19
|Пухова
|17
|15.02.19
|Радищева
|6
|20.02.19
|Рылеева
|41
|06.03.19
|Рылеева
|34
|11.03.19
|Рылеева
|34 а
|25.03.19
|Рылеева
|21
|19.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|2/61
|19.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|16
|20.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|24
|1
|20.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|25
|а
|20.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|26
|21.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|27
|21.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|28
|21.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|29
|22.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|29
|а
|22.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|31
|22.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|37
|25.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|44
|25.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|50
|25.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|51
|26.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|52
|26.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|54
|26.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|62
|27.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|64
|27.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|71
|27.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|81
|28.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|89
|28.03.19
|Салтыкова-Щедрина
|93
|10.04.19
|Салтыкова-Щедрина
|68
|12.02.19
|Советская
|6
|01.04.19
|Советская
|4а
|01.04.19
|Советская
|3а
|01.04.19
|Советская
|4
|07.05.19
|Советская (Росва)
|15
|25.03.19
|Социалистическая
|8
|04.04.19
|Социалистическая
|3
|04.04.19
|Социалистическая
|4
|04.04.19
|Социалистическая
|6
|12.04.19
|Социалистическая
|9
|11.02.19
|Стеклянников Сад
|1
|11.02.19
|Стеклянников Сад
|2
|12.02.19
|Стеклянников Сад
|44
|05.03.19
|Стекольная
|36
|13.05.19
|Стекольная
|2
|13.05.19
|Стекольная
|4
|12.02.19
|Степана Разина
|43
|13.02.19
|Степана Разина
|47
|15.04.19
|Степана Разина
|65
|15.04.19
|Степана Разина
|67
|16.04.19
|Степана Разина
|71
|16.04.19
|Степана Разина
|73
|16.04.19
|Степана Разина
|69
|17.04.19
|Степана Разина
|75
|17.04.19
|Степана Разина
|77
|17.04.19
|Степана Разина
|79
|18.04.19
|Степана Разина
|81
|18.04.19
|Степана Разина
|83
|18.04.19
|Степана Разина
|85
|19.04.19
|Степана Разина
|87
|19.04.19
|Степана Разина
|89
|19.04.19
|Степана Разина
|95
|22.04.19
|Степана Разина
|97
|22.04.19
|Степана Разина
|99
|03.04.19
|Строительная
|1г
|04.04.19
|Строительная
|2д
|05.04.19
|Строительная
|1б
|08.04.19
|Строительная
|5
|16.04.19
|Строительная ул (Куровской)
|1
|а
|17.04.19
|Строительная ул (Куровской)
|1
|в
|18.04.19
|Строительная ул (Куровской)
|9
|19.04.19
|Строительная ул (Куровской)
|19
|22.04.19
|Строительная ул (Куровской)
|24
|01.02.19
|Строительный пер.
|15
|02.04.19
|Строительный пер.
|19
|03.04.19
|Строительный пер.
|11
|03.04.19
|Строительный пер.
|17
|24.01.19
|Суворова
|153
|5
|24.01.19
|Суворова
|142
|24.01.19
|Суворова
|153
|4
|24.01.19
|Суворова
|153
|3
|14.02.19
|Суворова
|144
|22.02.19
|Суворова
|48
|22.02.19
|Суворова
|50
|25.02.19
|Суворова
|56
|26.02.19
|Суворова
|120
|04.03.19
|Суворова
|155
|04.03.19
|Суворова
|159
|25.03.19
|Суворова
|7
|27.03.19
|Суворова
|153
|09.04.19
|Суворова
|116
|09.04.19
|Суворова
|118
|11.04.19
|Суворова
|174
|01.03.19
|Тарутинская
|231 корп.2
|01.03.19
|Тарутинская
|232
|05.03.19
|Тарутинская
|231 корп.1
|28.03.19
|Тарутинская
|231
|3
|27.02.19
|Театральная
|22
|27.02.19
|Театральная
|25
|28.02.19
|Театральная
|29
|28.02.19
|Театральная
|27
|01.02.19
|Телевизионная
|14
|1
|05.02.19
|Телевизионная
|13
|06.02.19
|Телевизионная
|14
|06.02.19
|Телевизионная
|17
|06.02.19
|Телевизионная
|23
|07.02.19
|Телевизионная
|25
|05.03.19
|Телевизионная
|33
|05.03.19
|Телевизионная
|39
|06.03.19
|Телевизионная
|41
|06.03.19
|Телевизионная
|45
|06.03.19
|Телевизионная
|53
|18.03.19
|Телевизионная
|12
|26.03.19
|Телевизионная
|16
|01.04.19
|Телевизионная
|11
|01.04.19
|Телевизионная
|15
|10.04.19
|Телевизионная
|6 корп.1
|11.04.19
|Телевизионная
|4
|12.04.19
|Телевизионная
|2
|07.05.19
|Телевизионная
|9
|23.04.19
|Тельмана
|10
|23.04.19
|Тельмана
|11
|23.04.19
|Тельмана
|13
|24.04.19
|Тельмана
|15
|24.04.19
|Тельмана
|37
|24.04.19
|Тельмана
|39
|25.04.19
|Тельмана
|41
|25.04.19
|Тельмана
|18
|06.02.19
|Тепличная
|4
|06.02.19
|Тепличная
|2
|07.02.19
|Тепличная
|6
|07.02.19
|Тепличная
|3
|27.02.19
|Территория психиатрической больницы
|26
|13.05.19
|Тракторная
|22
|11.03.19
|Труда
|5 б
|13.02.19
|Тульская
|67
|13.02.19
|Тульская
|137
|12.04.19
|Тульская
|6
|30.04.19
|Тульская
|92
|30.04.19
|Тульская
|84
|30.04.19
|Тульская
|88/36
|11.02.19
|Турынинская
|2
|11.02.19
|Турынинская
|4
|12.02.19
|Турынинская
|8
|12.02.19
|Турынинская
|9
|22.02.19
|Турынинская
|10
|28.03.19
|Турынинская
|3
|28.03.19
|Турынинская
|5
|29.03.19
|Турынинская
|6
|29.03.19
|Турынинская
|7
|29.03.19
|Турынинская
|1
|05.02.19
|Фридриха Энгельса
|38
|05.02.19
|Фридриха Энгельса
|40
|05.02.19
|Фридриха Энгельса
|61
|06.02.19
|Фридриха Энгельса
|63
|06.02.19
|Фридриха Энгельса
|66
|06.02.19
|Фридриха Энгельса
|68
|07.02.19
|Фридриха Энгельса
|78
|07.02.19
|Фридриха Энгельса
|80
|07.02.19
|Фридриха Энгельса
|89
|08.02.19
|Фридриха Энгельса
|91
|12.04.19
|Фридриха Энгельса
|20
|23.04.19
|Хрустальная
|5
|03.04.19
|Хрустальный пер
|5
|22.04.19
|Хрустальный пер
|1
|22.04.19
|Хрустальный пер
|9
|22.04.19
|Хрустальный пер
|11
|05.02.19
|Центральная
|20
|06.02.19
|Центральная
|13
|02.04.19
|Центральная
|14
|02.04.19
|Центральная
|16
|02.04.19
|Центральная
|18
|25.04.19
|Центральная (Шопино)
|12
|21.02.19
|Чехова
|1
|03.04.19
|Чехова
|19
|01.03.19
|Чижевского
|12
|07.02.19
|Чичерина
|31
|21.02.19
|Чичерина
|2/7
|26.02.19
|Чичерина
|12
|26.02.19
|Чичерина
|14
|26.02.19
|Чичерина
|16 а
|13.03.19
|Чичерина
|20
|20.03.19
|Чичерина
|11
|20.03.19
|Чичерина
|21
|21.03.19
|Чичерина
|23
|21.03.19
|Чичерина
|1\5
|26.03.19
|Чичерина
|13
|02.04.19
|Чичерина
|10
|02.04.19
|Чичерина
|18
|09.04.19
|Чичерина
|7 а
|10.04.19
|Чичерина
|22
|11.04.19
|Чичерина
|16 корп.1
|12.04.19
|Чичерина
|16
|15.04.19
|Чичерина
|8
|21.02.19
|Чичерина пер.
|11
|10.04.19
|Чичерина пер.
|24
|11.04.19
|Чичерина пер.
|28
|23.04.19
|Шахтерская ул (Куровской)
|3
|а
|
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