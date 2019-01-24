Опубликованы адреса домов, куда газовщики придут с проверками

В четверг, 24 января, в Калуге начнутся массовые рейды по проверке технического состояния и подключения газового оборудования в квартирах жителей.

- Они проводятся с целью предупредить о возможной опасности отравления угарным газом при неправильном подключении или использовании газового оборудования, - сообщает городская управа. - К сожалению, как показывает практика, такие случаи были в региональном центре и в 2017, и в 2018 годах. Последний произошёл совсем недавно.

Пока составлен график проверок 701 дома. Они растянутся до мая. Список адресов публикуем в конце этой новости.

- Ввиду значимости данных проверок её организаторы призывают калужан быть бдительными, но не препятствовать работе общественных комиссий, а также быть внимательнее при обращении с газовым оборудованием и заключать необходимые договоры на его обслуживание в специализированной организации, - отмечают в городской администрации.

За разъяснениями калужанам предлагают обращаться в свою управляющую компанию или в «Единое окно» АО «Газпромгазораспределение Калуга» по адресу: ул. Инженерная, 10 или по тел.: 22-61-45; 22-61-46; 55-02-05; 55-46-10; 27-80-56.

При любом подозрении на утечку газа из-за возможной неисправности газового оборудования можно обращаться по телефону 04 или 112.

График проведения рейдов с 24.01.2019 по 14.05.2019. Улицы отсортированы по алфавиту.