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Опубликованы адреса домов, куда газовщики придут с проверками

24.01.2019 09:21 19 7319 Дмитрий Ивьев
Опубликованы адреса домов, куда газовщики придут с проверками

В четверг, 24 января, в Калуге начнутся массовые рейды по проверке технического состояния и подключения газового оборудования в квартирах жителей.

- Они проводятся с целью предупредить о возможной опасности отравления угарным газом при неправильном подключении или использовании газового оборудования, - сообщает городская управа. - К сожалению, как показывает практика, такие случаи были в региональном центре и в 2017, и в 2018 годах. Последний произошёл совсем недавно.

Пока составлен график проверок 701 дома. Они растянутся до мая. Список адресов публикуем в конце этой новости.

- Ввиду значимости данных проверок её организаторы призывают калужан быть бдительными, но не препятствовать работе общественных комиссий, а также быть внимательнее при обращении с газовым оборудованием и заключать необходимые договоры на его обслуживание в специализированной организации, - отмечают в городской администрации.

За разъяснениями калужанам предлагают обращаться в свою управляющую компанию или в «Единое окно» АО «Газпромгазораспределение Калуга» по адресу: ул. Инженерная, 10 или по тел.: 22-61-45; 22-61-46; 55-02-05; 55-46-10; 27-80-56.

При любом подозрении на утечку газа из-за возможной неисправности газового оборудования можно обращаться по телефону 04 или 112.

График  проведения рейдов с 24.01.2019 по 14.05.2019. Улицы отсортированы по алфавиту.

Дата      Адрес № дома корпус
29.04.19 1-й пер. Пестеля 37  
29.04.19 1-й пер. Пестеля 16  
06.03.19 5 Линия ул 1 2
06.03.19 5 Линия ул 1 1
06.03.19 5 Линия ул 1 3
27.03.19 Адмирала Унковского 3  
28.03.19 Адмирала Унковского 1 б
15.02.19 Аэропортовская ул 12  
22.02.19 Аэропортовская ул 1  
10.04.19 Аэропортовская ул 2  
05.04.19 Багговута 12  
12.02.19 Баррикад ул 121  
12.02.19 Баррикад ул 123  
12.02.19 Баррикад ул 125  
14.02.19 Баррикад ул 125 1
14.02.19 Баррикад ул 125 2
21.02.19 Баррикад ул 127  
27.02.19 Баррикад ул 115  
12.03.19 Баррикад ул 137  
25.01.19 Билибина 54  
25.01.19 Билибина 48  
25.01.19 Билибина 50  
26.03.19 Билибина 52  
16.04.19 Билибина 26  
16.04.19 Билибина 28  
24.04.19 Болдина ул 2  
24.04.19 Болдина ул 6 а
24.04.19 Болдина ул 24  
11.03.19 Болотникова ул 5  
04.04.19 Болотникова ул 8  
04.04.19 Болотникова ул 14  
05.04.19 Болотникова ул 1  
09.04.19 Болотникова ул 2  
22.04.19 Больничная ул 11  
23.04.19 Больничная ул 13  
23.04.19 Больничная ул 15  
23.04.19 Больничная ул 17  
14.03.19 Большевиков ул 3  
17.04.19 Бутомы ул 7  
17.04.19 Бутомы ул 4  
17.04.19 Бутомы ул 8  
18.04.19 Бутомы ул 9  
18.04.19 Бутомы ул 3  
18.04.19 Бутомы ул 11  
18.02.19 Валентины Никитиной ул   41  
18.02.19 Валентины Никитиной ул   49  
11.03.19 Валентины Никитиной ул   33 1
11.03.19 Валентины Никитиной ул   45  
03.04.19 Валентины Никитиной ул   51  
09.04.19 Валентины Никитиной ул   24  
09.04.19 Валентины Никитиной ул   43  
30.01.19 Веры Андриановой ул 20  
01.02.19 Веры Андриановой ул 30  
01.02.19 Веры Андриановой ул 62  
01.02.19 Веры Андриановой ул 68  
13.03.19 Веры Андриановой ул 22  
13.03.19 Веры Андриановой ул 28  
28.02.19 Взлетная ул 44  
10.04.19 Взлетная ул 42  
05.04.19 Вилонова ул 31  
05.04.19 Вилонова ул 38  
21.02.19 Воскресенская ул 23 а  
14.03.19 Воскресенская ул 7  
12.04.19 Воскресенская ул 12  
13.03.19 Врубовая ул 14  
10.04.19 Врубовой пер 19/12  
15.04.19 Высокая 4  
13.02.19 Гвардейская 1  
13.02.19 Гвардейская 2  
13.02.19 Гвардейская 3  
14.02.19 Гвардейская 4  
14.03.19 Гвардейская ул 11  
20.02.19 Герцена ул 31  
06.03.19 Герцена ул 29  
11.03.19 Глаголева ул 4  
11.03.19 Глаголева ул 11  
14.03.19 Глаголева ул 7  
03.04.19 Глаголева ул 34  
19.04.19 Глаголева ул 15  
19.04.19 Глаголева ул 2  
19.04.19 Глаголева ул 5  
22.04.19 Глаголева ул 6  
22.04.19 Глаголева ул 8  
22.04.19 Глаголева ул 9  
19.02.19 Грабцевское шоссе 60  
19.02.19 Грабцевское шоссе 83  
26.02.19 Грабцевское шоссе 88  
26.02.19 Грабцевское шоссе 42/2  
27.02.19 Грабцевское шоссе 54  
27.02.19 Грабцевское шоссе 56  
14.03.19 Грабцевское шоссе 78  
14.03.19 Грабцевское шоссе 46  
15.03.19 Грабцевское шоссе 36/1  
04.04.19 Грабцевское шоссе 81  
12.04.19 Грабцевское шоссе 32  
12.04.19 Грабцевское шоссе 74  
12.04.19 Грабцевское шоссе 64  
15.04.19 Грабцевское шоссе 66  
15.04.19 Грабцевское шоссе 76  
15.04.19 Грабцевское шоссе 84  
16.04.19 Грабцевское шоссе 24а  
16.04.19 Грабцевское шоссе 48  
16.04.19 Грабцевское шоссе 50  
23.04.19 Грабцевское шоссе 34  
24.04.19 Грабцевское шоссе 35  
24.04.19 Грабцевское шоссе 68  
24.04.19 Грабцевское шоссе 72  
29.04.19 Грабцевское шоссе 90  
29.04.19 Грабцевское шоссе 92  
17.04.19 Дальняя ул 21  
19.02.19 Дарвина 17  
25.02.19 Дарвина 17 а  
12.03.19 Дарвина 19  
13.03.19 Дарвина 18  
15.03.19 Добровольского 14  
04.02.19 Дорожная 13  
05.02.19 Дорожная 8  
07.02.19 Дорожная 17  
08.02.19 Дорожная 10  
15.03.19 Дорожная ул 9  
15.03.19 Дорожная ул 11  
19.02.19 Достоевского 46 корп.1  
28.02.19 Дубрава 13  
02.04.19 Железнодорожная ул.п.Муратовка 2  
29.04.19 Заводская ул 19  
18.03.19 Зерновая ул 20  
02.04.19 Знаменская ул 3  
02.04.19 Знаменская ул 4  
02.04.19 Знаменская ул 6  
03.04.19 Знаменская ул 7  
03.04.19 Знаменская ул 19  
03.04.19 Знаменская ул 19 1
04.04.19 Знаменская ул 21  
04.04.19 Знаменская ул 23  
08.04.19 Калинина 12  
09.04.19 Калинина 23  
09.04.19 Калинина   18  
18.02.19 Калинина пер. 5  
30.04.19 Калужская ул 48  
14.05.19 Карачевская 1  
14.05.19 Карачевская 3  
14.05.19 Карачевская 5  
07.02.19 Карла Либкнехта 17  
08.02.19 Карла Либкнехта 2/75  
14.02.19 Карла Либкнехта 11  
15.02.19 Карла Либкнехта 14  
27.02.19 Карла Либкнехта 10  
15.03.19 Карла Либкнехта 16  
15.03.19 Карла Либкнехта 8  
27.03.19 Карла Либкнехта 11 а  
27.03.19 Карла Либкнехта 15  
27.03.19 Карла Либкнехта 15 а  
11.04.19 Карла Либкнехта 34  
11.04.19 Карла Либкнехта 38  
11.04.19 Карла Либкнехта 21  
17.04.19 Карла Либкнехта 42 а
14.02.19 Кирова 25  
19.02.19 Кирова 23 а  
20.02.19 Кирова 43  
21.02.19 Кирова 25 е  
21.02.19 Кирова 25 а  
28.02.19 Кирова 54  
01.03.19 Кирова 56  
01.03.19 Кирова 32  
01.03.19 Кирова 32 корп 1  
04.03.19 Кирова 32 корп 2  
04.03.19 Кирова 32 корп 3  
04.03.19 Кирова 32 корп 4  
05.03.19 Кирова 26  
11.04.19 Кирова 68  
18.04.19 Кирпичный з-д МПС ул 2  
18.04.19 Кирпичный з-д МПС ул 4  
18.04.19 Кирпичный з-д МПС ул 10  
17.04.19 Клюквина ул 27  
30.04.19 Клюквина ул 1  
30.04.19 Клюквина ул 19  
13.05.19 Колюпаново д  1 1
14.05.19 Колюпаново д  2 1
19.04.19 Коммунальная ул 9  
19.02.19 Константиновых 9  
18.03.19 Константиновых ул 15  
19.04.19 Константиновых ул 13  
15.02.19 Красная Гора 25  
05.03.19 Красная Гора 29 а  
08.04.19 Краснопивцева ул 1  
08.04.19 Краснопивцева ул 3  
09.04.19 Куровская 1  
10.04.19 Куровская 3  
18.02.19 Курсантов 7  
18.03.19 Курсантов ул  5  
19.03.19 Курсантов ул  6  
19.03.19 Кутузова ул 11  
08.04.19 Кутузова ул 35/46  
24.01.19 Ленина 28  
24.01.19 Ленина 26  
24.01.19 Ленина 30  
24.01.19 Ленина 32  
24.01.19 Ленина 69  
24.01.19 Ленина 73 корп.1  
25.01.19 Ленина 15  
25.01.19 Ленина 16  
28.01.19 Ленина 27  
28.01.19 Ленина 27 1
29.01.19 Ленина 63\10  
29.01.19 Ленина 37  
29.01.19 Ленина 37 а
30.01.19 Ленина 59  
30.01.19 Ленина 53  
01.02.19 Ленина 46  
05.02.19 Ленина 44  
08.02.19 Ленина 38  
14.02.19 Ленина 33  
22.02.19 Ленина 54  
26.02.19 Ленина 80  
26.02.19 Ленина 82  
27.02.19 Ленина 40  
27.02.19 Ленина 85  
28.02.19 Ленина 42  
28.02.19 Ленина 48  
28.02.19 Ленина 52  
01.03.19 Ленина 56  
01.03.19 Ленина 62  
01.03.19 Ленина 56 а  
04.03.19 Ленина 58 к.1  
05.03.19 Ленина 55  
12.03.19 Ленина 49  
12.03.19 Ленина 53 корп.2  
14.03.19 Ленина 99  
28.03.19 Ленина 22  
05.04.19 Ленина 41  
16.04.19 Ленина 67  
25.01.19 Ленина 17  
28.01.19 Ленина 25  
19.03.19 Ленина 41  
19.03.19 Ленина 1  
20.03.19 Ленина 3  
25.04.19 Лесная 12  
04.03.19 Линейная 28  
12.03.19 Луначарского 6  
12.03.19 Луначарского 10\15  
18.03.19 Луначарского 45  
28.03.19 Луначарского  52  
29.03.19 Луначарского  53  
29.03.19 Луначарского  63  
29.03.19 Луначарского  65  
09.04.19 Луначарского ул 13  
05.02.19 Майская 6  
11.02.19 Майская 8  
25.01.19 Максима Горького 54  
25.01.19 Максима Горького 56  
25.01.19 Максима Горького 58  
28.01.19 Максима Горького 41  
28.01.19 Максима Горького 52  
28.01.19 Максима Горького 59  
07.05.19 Максима Горького 51  
13.05.19 Максима Горького 61  
07.05.19 Максима Горького пер 2  
07.05.19 Максима Горького пер 2 1
20.03.19 Малинники пер 6  
14.05.19 Малинники пер. 7 1
14.05.19 Малинники пер. 9  
14.05.19 Малинники пер. 17  
20.02.19 Малинники пер.  7  
11.03.19 Марата 1  
11.03.19 Марата 5  
29.01.19 Маршала Жукова 4  
29.01.19 Маршала Жукова 8  
29.01.19 Маршала Жукова 10  
30.01.19 Маршала Жукова 12  
30.01.19 Маршала Жукова 24  
20.02.19 Маршала Жукова 44  
20.02.19 Маршала Жукова 9  
21.02.19 Маршала Жукова 39  
22.02.19 Маршала Жукова 22  
28.02.19 Маршала Жукова 41  
20.03.19 Маршала Жукова 36  
21.03.19 Маршала Жукова 25  
21.03.19 Маршала Жукова 27  
21.03.19 Маршала Жукова 34  
22.03.19 Маршала Жукова 42  
22.03.19 Маршала Жукова 47  
22.03.19 Маршала Жукова 40  
25.03.19 Маршала Жукова 46  
05.04.19 Маршала Жукова 7  
08.04.19 Маршала Жукова 29  
25.03.19 Машзавода тер  2  
19.04.19 Машзавода тер  3  
14.02.19 Маяковского 9  
25.02.19 Маяковского 37  
28.01.19 Мира ул (Куровской) 1  
29.01.19 Мира ул (Куровской) 1 а
30.01.19 Мира ул (Куровской) 13  
31.01.19 Мира ул (Куровской) 14  
01.02.19 Мира ул (Куровской) 15  
04.02.19 Мира ул (Куровской) 16  
05.02.19 Мира ул (Куровской) 17  
06.02.19 Мира ул (Куровской) 20  
07.02.19 Мира ул (Куровской) 23  
08.02.19 Мира ул (Куровской) 24  
11.02.19 Мира ул (Куровской) 25  
12.02.19 Мира ул (Куровской) 27  
29.03.19 Мира ул (Куровской) 19  
01.04.19 Мира ул (Куровской) 21  
13.02.19 Мира ул (Росва) 2  
14.02.19 Мира ул (Росва) 4  
15.02.19 Мира ул (Росва) 5  
18.02.19 Мира ул (Росва) 6  
19.02.19 Мира ул (Росва) 9  
20.02.19 Мира ул (Росва) 10  
30.01.19 Мичурина 17  
01.02.19 Мичурина 28  
01.02.19 Мичурина 29  
01.02.19 Мичурина 30  
04.02.19 Мичурина 31  
04.02.19 Мичурина 34  
04.02.19 Мичурина 36  
06.05.19 Мичурина ул 40  
06.05.19 Мичурина ул 38  
23.04.19 Молодежная ул 20  
25.03.19 Молодежная ул  3  
21.02.19 Молодежная ул (Росва) 1  
22.02.19 Молодежная ул (Росва) 2  
25.02.19 Молодежная ул (Росва) 4  
26.04.19 Молодежная ул (Шопино) 11  
29.04.19 Молодежная ул (Шопино) 7  
30.04.19 Молодежная ул (Шопино) 5  
06.05.19 Молодежная ул (Шопино) 3  
04.04.19 Монастырская ул 1  
05.04.19 Монастырская ул 3  
28.01.19 Московская 180  
28.01.19 Московская 182  
28.01.19 Московская 184  
29.01.19 Московская 126  
29.01.19 Московская 128  
29.01.19 Московская 130  
30.01.19 Московская 176/4  
04.02.19 Московская 333  
08.02.19 Московская 331  
08.02.19 Московская 321  
08.02.19 Московская 82  
11.02.19 Московская 111  
11.02.19 Московская 113  
11.02.19 Московская 117  
13.02.19 Московская 293  
13.02.19 Московская 295  
13.02.19 Московская 295 1
15.02.19 Московская 291  
15.02.19 Московская 291 1
15.02.19 Московская 291 2
18.02.19 Московская 291 3
18.02.19 Московская 123  
18.02.19 Московская 17  
18.02.19 Московская 20  
18.02.19 Московская 31  
19.02.19 Московская 125  
19.02.19 Московская 127  
19.02.19 Московская 121 1
22.02.19 Московская 109  
22.02.19 Московская 191  
25.02.19 Московская 218  
25.02.19 Московская 230  
06.03.19 Московская 7  
12.03.19 Московская 115  
12.03.19 Московская 214  
13.03.19 Московская 129  
15.03.19 Московская 131  
28.03.19 Московская 178  
28.03.19 Московская 195  
29.03.19 Московская 197  
25.04.19 Московская 211  
26.04.19 Московская 213  
26.04.19 Московская 215  
26.04.19 Московская 217  
29.04.19 Московская 219  
29.04.19 Московская 228  
29.04.19 Московская 234  
30.04.19 Московская 236  
30.04.19 Московская 238  
30.04.19 Московская 240  
06.05.19 Московская 240 корп.1  
06.05.19 Московская 242  
26.03.19 Московская 335  
26.03.19 Московская 337  
25.04.19 Московская 299  
26.04.19 Московская 301  
26.04.19 Московская 303  
26.04.19 Московская 309  
25.04.19 Московская  299 а
26.02.19 Московская ул (Росва) 2  
27.02.19 Московская ул (Росва) 3  
28.02.19 Московская ул (Росва)  
01.03.19 Московская ул (Росва) 4  
04.03.19 Московская ул (Росва) 5  
05.03.19 Московская ул (Росва) 5 а
06.03.19 Московская ул (Росва) 5 б
25.02.19 Моторная 36/15  
26.03.19 Моторная 11/10  
06.05.19 Моторная 17  
06.05.19 Моторная 34/16  
06.05.19 Моторная 38  
07.05.19 Моторная 44  
07.05.19 Моторная 19  
11.03.19 Муратовский щебзавод пос. 22  
12.03.19 Муратовский щебзавод пос. 12 а  
13.03.19 Муратовский щебзавод пос. 23  
14.03.19 Муратовский щебзавод пос. 8 а  
15.03.19 Муратовский щебзавод пос. 24  
18.03.19 Муратовский щебзавод пос. 26  
19.03.19 Муратовский щебзавод пос. 27  
20.03.19 Муратовский щебзавод пос. 7  
21.03.19 Муратовский щебзавод пос. 6  
22.03.19 Муратовский щебзавод пос. 10а  
25.03.19 Муратовский щебзавод пос. 25  
26.03.19 Муратовский щебзавод пос. 29  
06.05.19 Н.Стройка 1  
07.05.19 Н.Стройка 2  
07.05.19 Н.Стройка 3  
08.04.19 Нефтебаза 4  
08.02.19 Никитина 65  
08.02.19 Никитина 67 а
25.04.19 Никитина 83  
25.04.19 Никитина 85  
25.04.19 Никитина 85 а
26.04.19 Никитина 91  
26.04.19 Никитина 93  
26.04.19 Никитина 93 а
29.04.19 Никитина 95  
13.05.19 Никитина 58  
13.05.19 Никитина 67  
14.05.19 Никитина 53  
14.05.19 Никитина 49  
14.05.19 Никитина 47  
18.03.19 Николо-Козинская  114  
18.03.19 Николо-Козинская  114 1
15.04.19 Николо-Козинская  116  
24.04.19 Новая ул (Шопино) 3  
07.05.19 Новождамировская 1  
13.05.19 Окружная 10  
13.05.19 Окружная 6  
13.05.19 Окружная 8  
15.02.19 Октябрьская 20  
15.03.19 Октябрьская 13 корп.1  
15.03.19 Октябрьская 13 корп.2  
13.03.19 Первомайская 27  
01.04.19 Первомайская 14  
01.04.19 Первомайская 16 а
01.04.19 Первомайская 18  
01.04.19 Первомайская 18 пристройка
13.03.19 Переходная 7  
14.03.19 Переходная 9  
14.03.19 Переходная 11\1  
11.02.19 Пестеля 32  
06.05.19 Пестеля 62  
08.04.19 Песчаная 2  
05.04.19 Пионерская 13\18  
05.04.19 Пионерская 18  
08.04.19 Пионерская 16  
08.04.19 Пионерская 15  
22.02.19 Платова 17  
26.02.19 Платова 15  
04.03.19 Платова 1\44  
27.03.19 Платова 6  
27.03.19 Платова 8  
10.04.19 Победы 3  
10.04.19 Победы 4  
11.04.19 Победы 7  
12.02.19 Победы пл. 9  
25.02.19 Победы пл. 11\2  
14.02.19 Подвойского 27  
15.02.19 Подвойского 33  
05.03.19 Подвойского 31  
13.03.19 Подвойского 35  
04.02.19 Поле Свободы 12  
04.02.19 Поле Свободы 26  
04.02.19 Поле Свободы 28  
25.02.19 Поле Свободы 79  
04.03.19 Поле Свободы 81  
05.03.19 Поле Свободы 83  
12.03.19 Поле Свободы 24 а  
18.03.19 Поле Свободы 32  
18.03.19 Поле Свободы 34  
19.03.19 Поле Свободы 36  
19.03.19 Поле Свободы 77  
29.03.19 Поле Свободы 4  
01.04.19 Поле Свободы 6  
21.02.19 Проезжая 23  
25.02.19 Проезжая 18  
04.02.19 Пролетарская 157  
11.04.19 Пролетарская ул (Росва) 1  
12.04.19 Пролетарская ул (Росва) 2  
15.04.19 Пролетарская ул (Росва) 3  
30.01.19 Пухова 43 1
30.01.19 Пухова 43 3
05.02.19 Пухова 49  
20.02.19 Пухова 41  
20.02.19 Пухова 27/25  
20.02.19 Пухова 50/27  
19.03.19 Пухова 45  
20.03.19 Пухова 51  
21.03.19 Пухова 5  
22.03.19 Пухова 9  
22.03.19 Пухова 11  
22.03.19 Пухова 48\24  
29.03.19 Пухова 43 корп.2  
15.04.19 Пухова 17  
15.02.19 Радищева 6  
20.02.19 Рылеева 41  
06.03.19 Рылеева 34  
11.03.19 Рылеева 34 а  
25.03.19 Рылеева 21  
19.03.19 Салтыкова-Щедрина 2/61  
19.03.19 Салтыкова-Щедрина 16  
20.03.19 Салтыкова-Щедрина 24 1
20.03.19 Салтыкова-Щедрина 25 а
20.03.19 Салтыкова-Щедрина 26  
21.03.19 Салтыкова-Щедрина 27  
21.03.19 Салтыкова-Щедрина 28  
21.03.19 Салтыкова-Щедрина 29  
22.03.19 Салтыкова-Щедрина 29 а
22.03.19 Салтыкова-Щедрина 31  
22.03.19 Салтыкова-Щедрина 37  
25.03.19 Салтыкова-Щедрина 44  
25.03.19 Салтыкова-Щедрина 50  
25.03.19 Салтыкова-Щедрина 51  
26.03.19 Салтыкова-Щедрина 52  
26.03.19 Салтыкова-Щедрина 54  
26.03.19 Салтыкова-Щедрина 62  
27.03.19 Салтыкова-Щедрина 64  
27.03.19 Салтыкова-Щедрина 71  
27.03.19 Салтыкова-Щедрина 81  
28.03.19 Салтыкова-Щедрина 89  
28.03.19 Салтыкова-Щедрина 93  
10.04.19 Салтыкова-Щедрина 68  
12.02.19 Советская 6  
01.04.19 Советская  
01.04.19 Советская  
01.04.19 Советская 4  
07.05.19 Советская (Росва) 15  
25.03.19 Социалистическая 8  
04.04.19 Социалистическая 3  
04.04.19 Социалистическая 4  
04.04.19 Социалистическая 6  
12.04.19 Социалистическая 9  
11.02.19 Стеклянников Сад 1  
11.02.19 Стеклянников Сад 2  
12.02.19 Стеклянников Сад 44  
05.03.19 Стекольная 36  
13.05.19 Стекольная 2  
13.05.19 Стекольная 4  
12.02.19 Степана Разина 43  
13.02.19 Степана Разина 47  
15.04.19 Степана Разина 65  
15.04.19 Степана Разина 67  
16.04.19 Степана Разина 71  
16.04.19 Степана Разина 73  
16.04.19 Степана Разина 69  
17.04.19 Степана Разина 75  
17.04.19 Степана Разина 77  
17.04.19 Степана Разина 79  
18.04.19 Степана Разина 81  
18.04.19 Степана Разина 83  
18.04.19 Степана Разина 85  
19.04.19 Степана Разина 87  
19.04.19 Степана Разина 89  
19.04.19 Степана Разина 95  
22.04.19 Степана Разина 97  
22.04.19 Степана Разина 99  
03.04.19 Строительная  
04.04.19 Строительная  
05.04.19 Строительная  
08.04.19 Строительная 5  
16.04.19 Строительная ул (Куровской) 1 а
17.04.19 Строительная ул (Куровской) 1 в
18.04.19 Строительная ул (Куровской) 9  
19.04.19 Строительная ул (Куровской) 19  
22.04.19 Строительная ул (Куровской) 24  
01.02.19 Строительный пер. 15  
02.04.19 Строительный пер. 19  
03.04.19 Строительный пер. 11  
03.04.19 Строительный пер. 17  
24.01.19 Суворова 153 5
24.01.19 Суворова 142  
24.01.19 Суворова 153 4
24.01.19 Суворова 153 3
14.02.19 Суворова 144  
22.02.19 Суворова 48  
22.02.19 Суворова 50  
25.02.19 Суворова 56  
26.02.19 Суворова 120  
04.03.19 Суворова 155  
04.03.19 Суворова 159  
25.03.19 Суворова 7  
27.03.19 Суворова 153  
09.04.19 Суворова 116  
09.04.19 Суворова 118  
11.04.19 Суворова 174  
01.03.19 Тарутинская 231 корп.2  
01.03.19 Тарутинская 232  
05.03.19 Тарутинская 231 корп.1  
28.03.19 Тарутинская 231 3
27.02.19 Театральная 22  
27.02.19 Театральная 25  
28.02.19 Театральная 29  
28.02.19 Театральная 27  
01.02.19 Телевизионная 14 1
05.02.19 Телевизионная 13  
06.02.19 Телевизионная 14  
06.02.19 Телевизионная 17  
06.02.19 Телевизионная 23  
07.02.19 Телевизионная 25  
05.03.19 Телевизионная 33  
05.03.19 Телевизионная 39  
06.03.19 Телевизионная 41  
06.03.19 Телевизионная 45  
06.03.19 Телевизионная 53  
18.03.19 Телевизионная 12  
26.03.19 Телевизионная 16  
01.04.19 Телевизионная 11  
01.04.19 Телевизионная 15  
10.04.19 Телевизионная 6 корп.1  
11.04.19 Телевизионная 4  
12.04.19 Телевизионная 2  
07.05.19 Телевизионная 9  
23.04.19 Тельмана 10  
23.04.19 Тельмана 11  
23.04.19 Тельмана 13  
24.04.19 Тельмана 15  
24.04.19 Тельмана 37  
24.04.19 Тельмана 39  
25.04.19 Тельмана 41  
25.04.19 Тельмана 18  
06.02.19 Тепличная 4  
06.02.19 Тепличная 2  
07.02.19 Тепличная 6  
07.02.19 Тепличная 3  
27.02.19 Территория психиатрической больницы 26  
13.05.19 Тракторная 22  
11.03.19 Труда 5 б  
13.02.19 Тульская 67  
13.02.19 Тульская 137  
12.04.19 Тульская 6  
30.04.19 Тульская 92  
30.04.19 Тульская 84  
30.04.19 Тульская 88/36  
11.02.19 Турынинская 2  
11.02.19 Турынинская 4  
12.02.19 Турынинская 8  
12.02.19 Турынинская 9  
22.02.19 Турынинская 10  
28.03.19 Турынинская 3  
28.03.19 Турынинская 5  
29.03.19 Турынинская 6  
29.03.19 Турынинская 7  
29.03.19 Турынинская 1  
05.02.19 Фридриха Энгельса 38  
05.02.19 Фридриха Энгельса 40  
05.02.19 Фридриха Энгельса 61  
06.02.19 Фридриха Энгельса 63  
06.02.19 Фридриха Энгельса 66  
06.02.19 Фридриха Энгельса 68  
07.02.19 Фридриха Энгельса 78  
07.02.19 Фридриха Энгельса 80  
07.02.19 Фридриха Энгельса 89  
08.02.19 Фридриха Энгельса 91  
12.04.19 Фридриха Энгельса 20  
23.04.19 Хрустальная 5  
03.04.19 Хрустальный пер  5  
22.04.19 Хрустальный пер  1  
22.04.19 Хрустальный пер  9  
22.04.19 Хрустальный пер  11  
05.02.19 Центральная 20  
06.02.19 Центральная 13  
02.04.19 Центральная 14  
02.04.19 Центральная 16  
02.04.19 Центральная 18  
25.04.19 Центральная (Шопино) 12  
21.02.19 Чехова 1  
03.04.19 Чехова 19  
01.03.19 Чижевского 12  
07.02.19 Чичерина 31  
21.02.19 Чичерина 2/7  
26.02.19 Чичерина 12  
26.02.19 Чичерина 14  
26.02.19 Чичерина 16 а  
13.03.19 Чичерина 20  
20.03.19 Чичерина 11  
20.03.19 Чичерина 21  
21.03.19 Чичерина 23  
21.03.19 Чичерина 1\5  
26.03.19 Чичерина 13  
02.04.19 Чичерина 10  
02.04.19 Чичерина 18  
09.04.19 Чичерина 7 а  
10.04.19 Чичерина 22  
11.04.19 Чичерина 16 корп.1  
12.04.19 Чичерина 16  
15.04.19 Чичерина 8  
21.02.19 Чичерина пер. 11  
10.04.19 Чичерина пер. 24  
11.04.19 Чичерина пер. 28  
23.04.19 Шахтерская ул (Куровской) 3 а

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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