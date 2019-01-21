12-летняя девочка и её родители насмерть отравились угарным газом

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник, 21 января, на улице Луначарского в Калуге в доме №63 погибли три человека. Подробности нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Первые сообщения об отравлении поступили около 1:30 ночи.
Погибла 12-летняя девочка и её родители. 22-летний сын попал в больницу. Отравление также получили сотрудники «Скорой помощи», прибывшие по вызову.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
- По предварительным данным, на кухне квартиры имелись нарушения фиксации гофрированной трубы газового водонагревателя, - отмечают в СК. - На месте происшествия сотрудниками газовой службы была осуществлена проверка тяги дымохода, нарушений не обнаружено.
Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Форд» с заклинившим рулём протаранил автобус 21.01.2019 15:37
9-летний мальчик пострадал в автобусе, который врезался в фуру 21.01.2019 11:59
После калужской трагедии газ проверят по всей области 21.01.2019 11:39
Двое взрослых и ребёнок погибли из-за отравления угарным газом 21.01.2019 09:36
46-летняя женщина пропала в Калуге 21.01.2019 09:06
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: