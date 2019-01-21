12-летняя девочка и её родители насмерть отравились угарным газом

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник, 21 января, на улице Луначарского в Калуге в доме №63 погибли три человека. Подробности нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Первые сообщения об отравлении поступили около 1:30 ночи.

Погибла 12-летняя девочка и её родители. 22-летний сын попал в больницу. Отравление также получили сотрудники «Скорой помощи», прибывшие по вызову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- По предварительным данным, на кухне квартиры имелись нарушения фиксации гофрированной трубы газового водонагревателя, - отмечают в СК. - На месте происшествия сотрудниками газовой службы была осуществлена проверка тяги дымохода, нарушений не обнаружено.

Расследование уголовного дела продолжается.

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