Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 21 ноября
$ 65.59 0.42
75.18 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Узаконенная ошибка: власти признали, что «свечка» на Воронина испортила облик Калуги

21.11.2018 14:41 23 2432 Елена Французова
Узаконенная ошибка: власти признали, что «свечка» на Воронина испортила облик Калуги

Во вторник, 21 ноября, на градостроительном совете обсудили строительство медцентра на улице Воронина в районе дома № 12. Напомним, что облик 8-этажной новостройки-башни возмутил многих калужан.

Городские власти вновь напомнили, что поликлиника, хотя на паспорте объекта указан офисный центр, строится без нарушения градостроительных норм.

- По данной зоне никаких строительных ограничений нет, - сказала начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.

- Вся необходимая документация изготовлена. Было техзадание, на его основание разработан проект, он прошел экспертизу, заключение положительное, получено разрешение на строительство, - пояснил Сергей СИНИЦЫН, заместитель технического директора компании, представляющей интересы застройщика. - Разрешено строительство до 8 этажей. Сейчас здание запроектировано 7-этажное с лифтом, общая площадь – 950,5 кв. м. В районе улицы Воронина выявленных объектов [культурного наследия] нет. Все колористические решения проработаны. Первые два этажа будут отштукатурены и сделаны в тон тех зданий, которые рядом: первые этажи - в тёмном цвете, выше - колористка более светлая, чтобы не бросалось в глаза. По этажности: сзади существует пятиэтажный дом, недалеко бывший институт Пи-8. Ещё хочу отметить, что в этом районе, на расстоянии 800-900 метров отсутствуют поликлиники. Поликлиника будет с полным функционалом, со всеми кабинетами и со всем медперсоналом.

Хотя представитель застройщика подчеркивает, что поликлиника 7-этажная, по факту этажей 8. На 8 – машинное отделение лифта.

Представители застройщика подчеркнули, что в этом здании будет только поликлиника и ничего другого.

Через год запланировано завершение всех строительных работ.

- Исторически эта улица Тележная, и до последнего времени она фактически имела исторический вид. И даже новые строения вписались в облик этой старинной улицы, - отметила историк, краевед Валентина ФРИДГЕЛЬМ. – Но появляется это строение, которое, как башня, просто смехотворно торчит на этом месте в окружении вообще-то старых построек.

Краевед напомнила, что Калуга уникальный город в том плане, что здесь удалось сохранить практически в первозданном виде целые улицы.

- Когда появляются высотки, вы же сами понимаете, насколько они бросаются в глаза. И мне очень грустно, что такие объекты разрешены вообще. Каким образом в этой исторической зоне разрешено такое этажное строительство? Даже если разрешено, почему оно появляется? Вы архитекторы, вы же видите прекрасно, как этот объект на этой улице смотрится, даже если он и называется поликлиникой! – сказала Фридгельм.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ повторил, что всё сделано по закону. Но при этом напомнил, что теперь все проекты в историческом центре должны выноситься на обсуждение градсовета:

- Конечно, это здание даже на мой взгляд, не очень большого специалиста в архитектуре, не совсем вписывается в ландшафт этой части города.

Разумовский предложил подумать колористическое решение поликлиники, чтобы хоть как-то вписать её в облик улицы, добавив, если это вообще возможно.

- Мы готовы выслушать любые предложение, - отметил представитель застройщика. – Готовы на любое сотрудничество, которое было бы технически возможно и устраивало всех.

- На начальном этапе заказчик ко мне обращался, я его консультировал, мне и самому это здание не нравится, - отметил архитектор Александр ФОКИН. - Мне ситуация напоминает анекдот: русский читает инструкцию после того, как аппарат сломался. Если были в правила землепользования и застройки были включены все возможные механизмы, которые законодательство предусматривает, то, возможно, таких ошибок мы больше не будем допускать.

Фокин напомнил, что ещё в 2011 году с этой жилой зоны были сняты ограничения по этажности. После этого всем стало понятно, что дома на Воронина начнут расти ввысь.

- Но возможны варианты исправления по фасадной части, - считает Александр Фокин.

Одни предложили верхние этажи полностью застеклить, другие – подумать над кровлей, третьи – покрасить здание в нейтральный цвет без ярких акцентов.

У представителя МЧС возник ряд вопросов к застройщику. Однако он сразу же сказал, что комментировать негосударственное заключение экспертизы не будет. Напомнил, что в паспорте объекта написано, что это поликлиническое отделение для детей и взрослых. Но для детей разрешено строить больницы не выше шести этажей, максимальная высота здания – 18 метров, а высота этого здания – 30.

Застройщик заверил, что детей принимать там не будут.

- Требования к зданию: пожарные проезды должны быть с двух продольных сторон, зона для проезда должна составлять 9,5 метра, - подчеркнул спасатель.

Разумовский ответил за представителей застройщика, что экспертиза пройдена, а значит все эти нормы учитывались.

На следующем градсовете застройщик должен представить новые фасадные решения.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этоу поводу? Пишите в комментариях!

Фото автора и Кирилла Гизетдинова.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: недвижимость юлия ковтун сергей синицын валентина фридгельм дмитрий разумовский александр фокин
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Прокуратура не нашла нарушений при сносе дома Яковлева 15.11.2018 15:32

Калужанам квартиру снять проще, чем жителям большей части России 12.11.2018 17:31

Калужан возмутила новая офисная башня в центре города 04.11.2018 10:27

Калужане не спешат покупать жильё в Москве 30.10.2018 14:45

Остался один: рядом со стройкой Дворца спорта снесли дома 23.10.2018 11:52


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 23 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр
сб 24 ноября, 08:00
Суббота доноров
Калуга
сб 24 ноября, 12:00
Праздник ко Дню матери
Обнинск
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь

Для детей

пт 23 ноября, 18:00
Чемоданный - кукольный театр "Карусель"! Афиша на ноябрь
Калуга
пт 23 ноября, 18:30
Мастер классы в "День матери"
Силикатный, ДК
сб 24 ноября, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 24 ноября, 14:00
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

пт 23 ноября, 18:00
Шоу-балет ALEXANDER. Юбилейный концерт
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки
пт 23 ноября, 19:00
Концерт джазовой музыки
Дом музыки
пт 23 ноября, 20:00
 Tabasco band
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Смолфут
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Девушка, которая застряла в паутине
Богемская рапсодия
Блоги компаний

Новый председатель Среднерусского банка познакомился с губернатором Тверской области

Вчера 14:44
Новости компаний

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр

Более 3000 калужских компаний выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 Вчера 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.