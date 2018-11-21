Узаконенная ошибка: власти признали, что «свечка» на Воронина испортила облик Калуги

Во вторник, 21 ноября, на градостроительном совете обсудили строительство медцентра на улице Воронина в районе дома № 12. Напомним, что облик 8-этажной новостройки-башни возмутил многих калужан.
Городские власти вновь напомнили, что поликлиника, хотя на паспорте объекта указан офисный центр, строится без нарушения градостроительных норм.
- По данной зоне никаких строительных ограничений нет, - сказала начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.
- Вся необходимая документация изготовлена. Было техзадание, на его основание разработан проект, он прошел экспертизу, заключение положительное, получено разрешение на строительство, - пояснил Сергей СИНИЦЫН, заместитель технического директора компании, представляющей интересы застройщика. - Разрешено строительство до 8 этажей. Сейчас здание запроектировано 7-этажное с лифтом, общая площадь – 950,5 кв. м. В районе улицы Воронина выявленных объектов [культурного наследия] нет. Все колористические решения проработаны. Первые два этажа будут отштукатурены и сделаны в тон тех зданий, которые рядом: первые этажи - в тёмном цвете, выше - колористка более светлая, чтобы не бросалось в глаза. По этажности: сзади существует пятиэтажный дом, недалеко бывший институт Пи-8. Ещё хочу отметить, что в этом районе, на расстоянии 800-900 метров отсутствуют поликлиники. Поликлиника будет с полным функционалом, со всеми кабинетами и со всем медперсоналом.
Хотя представитель застройщика подчеркивает, что поликлиника 7-этажная, по факту этажей 8. На 8 – машинное отделение лифта.
Представители застройщика подчеркнули, что в этом здании будет только поликлиника и ничего другого.
Через год запланировано завершение всех строительных работ.
- Исторически эта улица Тележная, и до последнего времени она фактически имела исторический вид. И даже новые строения вписались в облик этой старинной улицы, - отметила историк, краевед Валентина ФРИДГЕЛЬМ. – Но появляется это строение, которое, как башня, просто смехотворно торчит на этом месте в окружении вообще-то старых построек.
Краевед напомнила, что Калуга уникальный город в том плане, что здесь удалось сохранить практически в первозданном виде целые улицы.
- Когда появляются высотки, вы же сами понимаете, насколько они бросаются в глаза. И мне очень грустно, что такие объекты разрешены вообще. Каким образом в этой исторической зоне разрешено такое этажное строительство? Даже если разрешено, почему оно появляется? Вы архитекторы, вы же видите прекрасно, как этот объект на этой улице смотрится, даже если он и называется поликлиникой! – сказала Фридгельм.
Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ повторил, что всё сделано по закону. Но при этом напомнил, что теперь все проекты в историческом центре должны выноситься на обсуждение градсовета:
- Конечно, это здание даже на мой взгляд, не очень большого специалиста в архитектуре, не совсем вписывается в ландшафт этой части города.
Разумовский предложил подумать колористическое решение поликлиники, чтобы хоть как-то вписать её в облик улицы, добавив, если это вообще возможно.
- Мы готовы выслушать любые предложение, - отметил представитель застройщика. – Готовы на любое сотрудничество, которое было бы технически возможно и устраивало всех.
- На начальном этапе заказчик ко мне обращался, я его консультировал, мне и самому это здание не нравится, - отметил архитектор Александр ФОКИН. - Мне ситуация напоминает анекдот: русский читает инструкцию после того, как аппарат сломался. Если были в правила землепользования и застройки были включены все возможные механизмы, которые законодательство предусматривает, то, возможно, таких ошибок мы больше не будем допускать.
Фокин напомнил, что ещё в 2011 году с этой жилой зоны были сняты ограничения по этажности. После этого всем стало понятно, что дома на Воронина начнут расти ввысь.
- Но возможны варианты исправления по фасадной части, - считает Александр Фокин.
Одни предложили верхние этажи полностью застеклить, другие – подумать над кровлей, третьи – покрасить здание в нейтральный цвет без ярких акцентов.
У представителя МЧС возник ряд вопросов к застройщику. Однако он сразу же сказал, что комментировать негосударственное заключение экспертизы не будет. Напомнил, что в паспорте объекта написано, что это поликлиническое отделение для детей и взрослых. Но для детей разрешено строить больницы не выше шести этажей, максимальная высота здания – 18 метров, а высота этого здания – 30.
Застройщик заверил, что детей принимать там не будут.
- Требования к зданию: пожарные проезды должны быть с двух продольных сторон, зона для проезда должна составлять 9,5 метра, - подчеркнул спасатель.
Разумовский ответил за представителей застройщика, что экспертиза пройдена, а значит все эти нормы учитывались.
На следующем градсовете застройщик должен представить новые фасадные решения.
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Фото автора и Кирилла Гизетдинова.
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