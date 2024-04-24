В Калуге с 25 апреля отключат отопление

Напомним, тепло собирались отключить еще в первой половине апреля, однако потом передумали из-за похолодания.

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