Людиново останется без воды

Отключение запланировано на четверг, 25 апреля. Воды из-за ремонтных работ не будет с 8:00 до 17:00.

Их нужно провести, чтобы вернуть воду жителям домов Ленина 40 и Урицкого 14 и 16.

- Я понимаю всю сложность ситуации, в которой уже вторую неделю находятся жители, - заявил глава районной администрации Стефан Перевалов. - Авария сложная. Прошу еще немного потерпеть.