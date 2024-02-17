Новые очистные сооружения строят в Барятино

Строительство ведется за счет казначейского кредита, который наш регион по итогам конкурса получил в конце прошлого года.

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