Баженов Григорий Михайлович

Командир отделения 113 отдельного разведывательного артиллеристского дивизиона, воевал с 1942 г.: Ленинградский фронт (1942 г), Волховский фронт (1943 г), 1-й Украинский фронт. Западная Сандомира (январь 1945 г), форсировал р. Одер (февраль 1945 г), прорыв в районе Оппельн (март 1945 г), р. Нейсе (апрель 1945 г), взятие Берлина (2 мая 1945 г), освобождение Праги (9 мая 1945 г).Награжден медалью «За Отвагу», «За взятие Берлина», За Освобождение Праги», «За победу над Германией... 1941-1945 гг».

Внучка Андрексон (Баженова) Людмила Опубликовано: 23.04.2020 12:37 67