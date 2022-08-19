Юрий Дубровин: Хочу, чтобы футбольный клуб «Калуга» выиграл турнир Второй лиги

Футбольный клуб «Калуга» начал писать новую страницу в своей истории. С приходом тренерского штаба во главе с Дмитрием Хомухи изменилось многое. Самое главное – пришел результат.

После первых шести туров ФК «Калуга» возглавляет турнирную таблицу Второй лиги. Команда набрала 16 очков из 18 возможных.

В клубе также появился новый исполнительный директор. Им стал экс-капитан ФК «Калуга» Юрий Дубровин. Он и рассказал нашему корреспонденту об изменениях не только внутри команды, но и в работе самого клуба.

Завершение карьеры

- Юрий, ты завершил свою славную профессиональную карьеру в этом году. Уже успел убить в себе футболиста? Если да, то насколько это было тяжело?

- Думал, что этот процесс затянется. Но оказалось все легче. Потому что последние 3-4 года мысли о завершении карьеры были.

5 июня, в день заключительного поединка прошлого сезона, я уже точно понимал, что это мой последний профессиональный матч в качестве футболиста.

- Но наверняка ты с генеральным директором ФК «Калуга» Олегом Митрофановым обсуждал свое будущее в структуре клуба?

- Конечно, после возвращения в Калугу мы часто с ним разговаривали. Я все-таки поиграл в хороших клубах, видел многое. Поэтому речь о моей работе в структуре «Калуги» после завершения карьеры велась.

По окончанию сезона принял решение продолжить развитие нашего футбольного клуба.

Капитан ФК «Калуга» Юрий Дубровин завершил профессиональную карьеру в 2022 году.

- На семейном совете вы обсуждали этот вопрос?

- Конечно. Мы с супругой обсуждаем все наши дела. Она меня поддержала. Сказала, таких шансов в жизни бывает не так много. Тем более, она знает, что я мечтал о такой работе, даже когда был игроком.

- На твое решение стать исполнительным директором ФК «Калуга» повлиял приход тренерского штаба во главе с Дмитрием Хомухой.

- Думаю, что да. Понимал, что приезд такого специалиста – это большой шаг в развитии футбольного клуба «Калуга». Хотелось принять участие в большом проекте.

Теперь Юрий Дубровин решает все спортивные вопросы клуба и наблюдает за футболом вне поля.

Новый вызов

- Большинство болельщиков, наверное, не понимают, чем занимается исполнительный директор футбольного клуба. Можешь обрисовать фронт твоей работы?

- Он очень обширен. Я вот только что приехал с тренировки молодежного состава. Естественно, постоянно нахожусь с основной командой. Но главное – это коммуникация тренерского штаба и команды с генеральным директором. Дмитрий Хомуха при первой встрече об этом меня попросил.

Я возглавляю спортивный отдел нашего клуба. Конечно, занимаюсь и спортивным хозяйством, тренировочной базой, организацией выездных матчей, проживанием ребят. Координирую работу сотрудников администрации и отдела развития.

Также буду отвечать за привлечение в клуб молодых игроков из Калуги и области.

- Будучи футболистом ты понимал, что такое количество проблем в клубе надо решать?

- По другую сторону увидел гораздо больше трудностей. Но, честно говоря, последние сезоны я присматривался ко всей этой работе.

Должности исполнительного директора в нашем клубе не было до этого сезона. Поэтому понимал, что меня ждет большой объем работы и был к этому готов.

К тому же, у меня в мире спорта много друзей. Некоторые футболисты, с кем я играл, сейчас занимают аналогичные должности. Так что мы созваниваемся, делимся опытом.

- Еще один из фронтов твоей работы – взаимодействие клуба со спортивными школами города. Какова ситуация в этом плане сейчас?

- Вы же помните, что Дмитрий Хомуха с самого начала попросил о встречах с руководством и тренерами спортивных школ. Мы их организовали. Диалог получился конструктивным.

Многие тренеры все эти годы не верили в проект ФК «Калуга». Да, они сейчас понимают, что Дмитрий Хомуха – это серьезная фигура. Но убеждать, что у школ появятся новые возможности с приходом тренерского штаба, который работал в РФС, все равно приходится.

Я же продолжаю общаться с Дмитрием Головачевым и Николаем Сидоровым и ребятами 2006 года рождения из их команды. Это перспективные воспитанники спортивной школы «Калуга».

Объясняю тренерам и футболистам, что именно в нашем клубе игроков ждет рост. Воспитанники наших спортивных школ сейчас имеют возможность пройти все этапы становления. Сначала набраться опыта в молодежной команде, после этого пробиться в основной состав. В системе клуба из родного города у футболистов будет больше времени на адаптацию. А потом уже можно заявить о себе на всю страну.

Кстати, на этой неделе прошла первая тренировка молодежной команды, где впервые участвовали восемь спортсменов 2006 года рождения.

- Но ходили разговоры, что эти молодые футболисты даже будут привлекаться к занятиям с основой.

- Так и будет. Есть такая договоренность. По два человека каждую неделю будем стараться встраивать в тренировочный процесс главной команды. Это была инициатива моя и Евгения Лосева, которую поддержал Дмитрий Хомуха.

Молодые калужане смогут понять интенсивность тренировочного процесса, какие нагрузки их ожидают.

Но пока мы хотим привлекать футболистов 2006 года рождения в матчах Третьего дивизиона. Там они смогут получить опыт. А это поможет им более плавно перейти во взрослый футбол.

В ближайшее время постараемся заявить ребят для участия в турнире Третьего дивизиона.

Юрий Дубровин стал лицом телеграм-канала футбольного клуба.

Телеграм и футбольные чудеса

- Ты стал лицом недавно созданного телеграм-канала ФК «Калуга». Насколько тебе интересно доносить информацию до болельщиков?

- Вы поймите, я очень хочу, чтобы футбольный клуб «Калуга» развивался и как минимум выиграл турнир Второй лиги. Поэтому мне интересна любая деятельность, которая приносит пользу и дает развитие нашей команде.

- Мы общались перед началом сезона и сошлись на мнении, что чудес в футболе не бывает. Оказывается, они все-таки есть. Созданный буквально за месяц коллектив набрал в первых шести матчах 16 очков и идет на первом месте. За счет чего удалось добиться таких результатов?

- Сейчас все структуры клуба работают на максимальный результат. У нас ни один механизм в системе не может фальшивить, мы должны все наладить.

Я очень хочу сделать так, чтобы игроки ни в чем не нуждались. Они должны думать только о футболе и тренироваться. А комфорт обязаны обеспечивать все сотрудники клуба. Это очень важно. Мне было приятно, когда меня как футболиста ценили в клубах. Тогда результат будет.

- Дмитрий Хомуха говорил, что поставил ряд условий бытового и спортивного характера перед началом работы с ФК «Калуга». Они тебя удивили?

- Нет, потому что я и сам прекрасно видел, что у нас много проблем в организации нашей клубной структуры. Не было четкого регламента по работе и функционалу каждого сотрудника.

Генеральный директор Олег Митрофанов занимался колоссальным объёмом работы в клубе. Он просто физически что-то не успевал. В том числе и для этого появилась должность исполнительного директора.

Новый тренерский штаб попросил все, что необходимо для работы профессионального клуба. Понятно ведь, что команде нужно в полном доступе поле для тренировочного процесса. Есть необходимость в восстановительных процедурах, тренажерном зале. Много тонкостей, которые помогают работать, снизить риск травматизма.

- Ты взаимодействуешь с работниками министерства спорта Калужской области, городским управлением спорта, физической культуры и молодежной политики. Клубу с радостью помогают?

- Конечно, никто за секунду не решит наших проблем. Мы общаемся, обсуждаем сложности. На данный момент все вопросы решаются.

Стадион и ожидание нового матча

- Общая задача руководства, тренерского штаба, футболистов и работников клуба – вернуть калужских болельщиков на стадион. По первым домашним матчам видно, что на тренировочной площадке «Спутник» яблоку некуда упасть, создана прекрасная семейная обстановка. Хотели бы здесь остаться?

- Атмосфера, действительно, великолепная. Но есть и очевидная проблема. Зрительских мест просто не хватает. Это с одной стороны хорошо. Вспомните, в конце прошлого сезона в Анненках на команду ходили человек 200-300. Сейчас ситуация изменилась. Думаю, что любителей футбола приходило бы на «Спутник» еще больше, но попросту нет лишних трибун.

Честно говоря, для меня сквер Волкова – идеальное место для городского стадиона. Там обустроили отличную набережную, рядом располагается музей космонавтики. Въезд в Калугу был бы красивейший.

Мы ведь не говорим о каких-то фундаментальных строениях. Можно сделать вокруг трибуны из металлоконструкций. Получится уютный футбольный стадион.

Уверен, если в сквере Волкова появилась бы такая арена, у нас стало больше бы болельщиков. К тому же, получился бы отличный парк, уменьшенная версия стадиона в Краснодаре.

- Видел, как ты переживаешь, находясь возле футбольного поля во время матчей. Это другие эмоции, нежели ты испытывал, когда был игроком?

- Разница очень большая. Думал, что буду смотреть футбол более спокойно. Но настолько проникся работой, поставленными задачами перед клубом и создавшейся определенной химии в нашем коллективе, что эмоциям нет предела во время официального матча.

- Мы говорили о великолепном старте ФК «Калуга». Такого результата не добиться без правильной атмосферы в раздевалке. Что за коллектив сейчас подобрался в команде?

- Очень интересный. Молодые ребята, которые пришли в межсезонье, показывают себя настоящими профессионалами. Им по 18-20 лет, а они думают только о футболе, о своем развитии. Опытные игроки заслуживают авторитета среди молодежи своим правильным поведением в быту и лидерством на поле.

Калужские ребята тоже стали относиться к делу более профессионально. С Николаем Сухановым я много беседовал будучи еще игроком, говорил, что если он хочет попасть в более сильный клуб, надо от многого лишнего отказаться. Сейчас он прогрессирует, понимает, как надо работать над собой.

- А как проходят тренировки?

- Большая работа ведется. Тренерский штаб многое изменил. На занятиях ставятся определенные задачи. Футболисты каждый день в 15.30 приезжают на тренировку. 40-45 минут у них идет теоретическое занятие. Только потом выходят на поле.

- На тренировке, которую я видел месяц назад, буквально искры летели при единоборствах. Такая же ситуация и сейчас?

- Ничего не изменилось. Это хорошо. Скорость и интенсивность тренировок сохраняется. Это дает положительный результат в официальных матчах.

- Как изменилась команда с первого тура?

- Видно, что повышается сыгранность. Сейчас было два тура на Дальнем Востоке. Там команда проявила еще и характер. Был тяжелый перелет, сложные условия, сил могло не хватить.

Еще в одном поединке больше тайма играли в меньшинстве. Но выполнили задачу, набрали важные четыре очка. Они нам помогут в дальнейшей турнирной борьбе.

- В субботу, 20 августа, на тренировочной площадке «Спутник» ФК «Калуга» сыграет с ногинским «Знаменем». Что ты ожидаешь от этого матча?

- Конечно, хочется вновь увидеть аншлаг на трибунах. Надеюсь, болельщики продолжат нас поддерживать, ведь команда радует результатами. И, конечно, хочется увидеть от наших футболистов еще более содержательной игры. Уже седьмой тур. Я знаю, что наша команда способна на многое, и они должны это показать.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.