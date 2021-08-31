Чем живёт город? Важное от горголовы Денисова о дорогах, сквере Волкова и вырубке деревьев

В понедельник, 30 августа, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Праздник удался

После трех недель гуляний, настала пора подвести итоги празднования юбилея Калуги. 650 лет областная столица встретила масштабно и разнообразно. 28 августа жители города вновь получили зрелища на любой вкус. Космический марафон, лазерное пиротехническое шоу, парад дронов, выступление Полины Гагариной, великолепный салют – вряд ли кто-то из калужан остался равнодушным от такого праздника.

- Спасибо коллективам домов культуры, организациям дополнительного образования, которые были задействованы в дни празднования юбилея нашего города. Очень хорошо, что местные певцы, музыканты, танцоры включаются в такие важные события для Калуги, - отметил Дмитрий Денисов.

Но оказалось, что и на этом праздничный год в городе не завершен. В сентябре для калужан подготовили еще несколько сюрпризов.

- Праздник продолжается. Уже 3 сентября Агентство развития бизнеса приглашает горожан на площадку «Гостиный двор» на калужскую ярмарку, - сообщила начальник управления культуры Яна ВАСИНА. - На ярмарке в течение месяца пройдут три интересных мероприятия. Это первый гастрономический фестиваль уличной еды, шестой фестиваль сыра и ярмарка «Калужская осень.

Доступный спорт

В дни празднования юбилея Калуги в городе было как никогда много спорта. Второй космический марафон только подчеркнул, что в областной столице жители дружат с физкультурой. Ведь на старт вышли порядка 3000 человек. Впервые прошли детские забеги, также соревновались люди с ограниченными возможностями. 28 августа состоялись всероссийские соревнования по самолетному спорту. А несколькими днями ранее открыли первый бетонный скейт-парк в Калуге. На площади Маяковского соревновались порядка 50 спортсменов.

- В период празднования Дня города у нас появились качественные спортивные объекты. Памп-трек, скейт-парк, воркаут-площадка. Все это делает спортивную инфраструктуру доступной. Она находится в шаговой доступности от калужан. Это одна из наших основных задач, - рассказал городской голова. - Также нам удалось провести переговоры с федерацией баскетбола. Решено обустроить площадку для этого вида спорта в сквере Волкова. Эти работы в полном объеме завершим в 2022 году.

Сквер Волкова – особая спортивная территория. За перевоплощением этого объекта сейчас наблюдают многие калужане. О нормальном футбольном поле в сквере мечтали многие поколения спортсменов. Сейчас уже подготовлено основание для беговых дорожек вокруг поля. Идет подсыпка гранитной крошки для футбольного поля. В ближайшее время специалисты выйдут для работ по укладке синтетического газона. Продолжается и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. На планерке отметили, что осталось завезти 250 кубометров щебня для начала формирования беговых дорожек. Появится в сквере Волкова и волейбольная площадка, о которой просили калужане. В 2021 году будет сделано много дополнительных работ, поэтому стоимость работ будет увеличена приблизительно на 10%.

- Реконструкция сквера Волкова производится в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Поэтому мы и не планировали завершить работы ко Дню города, - продолжил Дмитрий Денисов. - Это обычный плановый объект, который формировался, исходя из сроков реализации национального проекта. Закупка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа состоялась недавно. Так что весь спортивный центр будет передан калужанам в 2022 году. Площадки продолжат находиться в свободном доступе для горожан.

Дорожные работы продолжаются

По еще одному национальному проекту – «Безопасные качественные дороги» - работы в Калуге в 2021 году уже завершены. Но городские власти решили на этом не останавливаться. Естественно, продолжаются работы по содержанию улично-дорожной сети. Также городские власти решили обратить внимание на межквартальные проезды.

- Посмотрим на реакцию калужан. Понятно, что необходимо выполнить огромный объем работы. Но в этом году мы начнем. Это очень важные работы, - отметил Дмитрий Денисов.

Обо всех тонкостях приведения в надлежащий вид межквартальных проездов рассказала директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН.

- Мы находимся на этапе заключения контракта. Работа предстоит кропотливая. Пока мы определили порядка 80 межквартальных проездов. Уже провели подготовительную работу, произвели замеры, составили схемы для удобства и быстроты подрядчика, - пояснила Татьяна Арен. – Начнем с улиц Московской и Карла Либкнехта, там находятся порядка шести объектов. Дальше будем продвигаться по городу. Произведем работы по улицам Хрустальной, Болотникова… У нас начнут работать четыре бригады, которые будут действовать независимо друг от друга. Срок завершения контракта – 15 октября.

В завершении планерки Дмитрий Денисов успокоил калужан по нескольким вопросам. Ликвидированные из-за болезни деревья в центре города постепенно заменят новыми. Также продолжится переформатирование системы уличного освещения. В 2021 году уже завершены работы на 57 объектах.

Начиная с 30 августа, новый фонтан в парке на улице Марата откроет сезон вечерних представлений. Лазерное шоу смогут увидеть все желающие дважды в день - в 20:00 и 22:00.

- Подсветка у памятника 600-летию Калуги включается автоматически вместе с системой уличного освещения каждый вечер. Проекция на «шарике» работает до 22:00 в будние дни и до 23:00 в выходные, - уже после окончания планерки написал Дмитрий Денисов в своих социальных сетях.