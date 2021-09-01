Идём в школу: стресс родителей передается ребенку

Как семья влияет на отношение детей к учебе, что делать с плохими друзьями и как снизить психологическую нагрузку.

В преддверии Дня знаний о школьных проблемах мы поговорили с клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Раньше или позже?

- Андрей, почему дети идут в 7 лет, в чем психологическая особенность этого возраста?

- 7 лет – это золотой эталон. Обычно у детей к этому времени увеличивается объем внимания, формируется усидчивость. Урок в школе длится 40 минут, в течение этого времени ребенок может усидеть на месте и его внимание не будет переключаться с учебного процесса.

Но на практике происходит по-разному. Всё зависит от воспитания, домашней обстановки, насколько ребенок перегружен гаджетами. Надо учитывать погрешность среды.

- Некоторые родители хотят, чтобы ребенок пошёл с 6 лет в школу…

- Важно понимать, что помимо хотелок родителей есть объективные факторы. Раньше в школу отдать ребенка можно, если он усидчивый, стабильный, с спокойный, сформированы базовые навыки. Важно ещё учитывать, что разница в возрасте может быть дополнительным стрессом для ребенка.

В классе может быть сформирована такая среда, что дети будут стараться сделать такого одноклассника изгоем.

- Некоторые родители, наоборот, не спешат вести ребенка в школу, говорят: пусть у него ещё годик детство продлится.

- Очень часто мы проецируем на ребёнка свои потребности, отыгрываем то, чего нам недоставало в детстве. Дети становятся полем для исправление наших ошибок. Здесь надо оценивать более объективно, делать всё в первую очередь во благо ребенка, а не своих фантазий.

Капризы или проблемы

- С 1 сентября ребенку надо привыкать к новому режиму, новому месту, коллективу. Школа всегда стресс?

- Стресс и тревожность во многом зависит от семьи. Если родители тревожные, волнуются, собирая ребёнка в школу, стали нервные, бледные, то, конечно, ребёнок будет заражен этим состоянием. Тревожность берётся из той среды, в которой ребёнок формируется.

Если бабушки, дедушки тревожны, родители тревожны, то и ребёнок будет сильно тревожным. И у него период адаптации пройдёт с определёнными сложностями, переживаниями, может быть даже простудами, которые чётко откликаются на напряжение и тревогу.

При этом мы не всегда сами можем отследить свое состояние, нам кажется, что мы спокойны стабильны, а по факту – нет. Ребенок всё это внимательно оценивает, поэтому он тревожен.

- Сколько занимает период адаптации к школе?

- У всех по-разному. Здесь очень много нюансов, начиная от перинатального периода, в каком состоянии была мама, когда у неё протекала беременность. Влияет и семейная среда – какая обстановка дома, и детский сад – как ребёнок там себя вёл, насколько хорошо у него выстраивалась контакты со сверстниками.

- Если ребёнку не нравится в школе, он не хочет туда ходить, это просто капризы или показатель каких-то проблем?

- Может быть и показатель проблемы. Но может быть и отражение реакций взрослых. Взрослые часто капризничают, говорят: «Ох, опять понедельник, быстрей бы пятница!» Это поддерживают и популярные радиостанции: «Всё живем, выходные»!

Люди создают эмоциональный ажиотаж вокруг рабочей недели. Ребёнок это улавливает. Потому что школа, это, по сути, тоже работа. И если мы позволяем капризничать, негативно оценивать рабочую неделю, то и ребёнок будет так же вести себя.

- Но ведь ребёнку может быть некомфортно и из-за обстановки в школе, в классе.

- Может. Я часто слышу от родителей, что школа невыносимая, учителя не замотивированные, они просто начитывают свои уроки, не включаясь в процесс педагогического воспитания. Надо понимать, что выбор школы – это рулетка. Даже если о школе много хороших отзывов, класс на класс не приходится.

Сложно предугадать, какие дети придут, какие у них могут быть психологические, а возможно, и психические, проблемы и нарушения. Да, бывает складывается достаточно враждебная, агрессивная среда. И ребенку надо будет сформировать навыки социализации, чтобы он умел отстаивать свои права, интересы. Это важно.

Мы часто формируем ребёнка удобного для нас, послушного. И когда он оказывается в среде, где нужно проявлять какие-то качества, характер, то не способен это сделать, потому что родители его подавили на первом этапе развития. В рамках взаимодействия со сверстниками он становиться жертвой булинга, насмешек.

Да, взрослые тоже могут проявлять агрессию, но у них более развит волевой механизм, они могут себя контролировать, соответствовать правилам поведения. Дети больше проявляют свои тёмные стороны.

- Откуда в детях агрессия? Почему они начинают травить одноклассников?

- Это всегда совокупность множества факторов. Может быть, ребёнок рождался с обвитием пуповины, кислородное голодание повлияло на работу нервной системы. А возможно, у него есть неврологическая проблематика или психические нарушения.

Или же ребёнок сам часто сталкивался с агрессией со стороны родителей. Если отец самоутверждается, унижая маму ребенка, то и ребёнок, видя это, может вести себя также по отношению к другим детям. Вариантов много. Но обычно, одной причины не бывает, это совокупность факторов, которые переплетаются, и формируется картина поведения.

О гаджетах и друзьях

- Сейчас дети больше времени проводят с гаджетами, чем со сверстниками.

- Недавно прочитал новость, что Китай начал сильно ограничивать свои айти-компании, которые, по сути, сейчас занимаю 70-80% рынка гаджетов. На игровые приложения на законодательном уровне установили ограничения: в будние дни – час, в выходные, каникулы, праздники – 2 часа.

Это большой удар по игровой индустрии, но делается это в интересах детей, страны. Сейчас телефон есть в каждой семье, и там можно посмотреть, сколько ребёнок использует ютуб, соцсети, игры. И установить ограничения. Нужен контроль. И важно не просто запрещать ребенку, а своим примером показывать.

Если родители уткнулись в телефон, а у него отбирают гаджеты, ребенок чувствует несправедливость и, конечно, это будет еще больше формировать обиду, что в подростковом возрасте проявится в агрессии к взрослым, уходах из дома.

Особенно часто это встречается в семьях, где растёт только один ребенок, который передавлен вниманием, требованиями. У него формируется способность обороняться. И он начинает делать это таким неадекватным способом. Но и в многодетных семьях такое встречается.

Дети всегда учатся не на словах, не на том, что мы объясняем, внушаем, запрещаем, а на примере. Если мы ничего не читаем, не изучаем, то и ребенок начинает проявлять нежелание присутствовать на уроке, мотивация снижается до минимума.

- В окружении ребёнка часто появляются плохие друзья, начинают проскальзывать матерные слова, враньё. Как нейтрализовать их влияние?

- К сожалению, даже разговор с родителями на школьном собрании проблему не решит. У всех людей разный уровень интеллекта, культуры, мировосприятия. Есть люди, которые живут в таком мире, где, как они считают, нецензурные слова допустимы.

Мы все находимся в своих мультивселенных в зависимости от своего уровня интеллектуального развития, ценностей, культуры, духовности.

Здесь надо, насколько это возможно, объяснить ребенку, разницу. И не говорить, что Петя - дурак, поэтому он такое говорит. Это не работает. А рассказать, что все мы разные, это вопрос воспитания, привести в пример, как раньше в царское время детей воспитывали в гимназиях, чтобы ребёнку стало интересно.

- Как объяснить это?

- Надо общаться с ребёнком, чувствовать, знать, что он понимает, какими категориями он мыслит. И постепенно доносить. Не должно быть, что вы живёте в своей комнате, а он - в своей. Вы работаете, он учится. Вот пусть идёт занимается и приносит хорошие оценки.

Он должен видеть в учёбе не только требования, но и какой-то интерес к своему развитию, чтобы было понимание, что он не только ради оценок ходит в школу и не ради того, чтобы сказать: «Я умнее Пети, лучше Маши», а потому что школа - это тренировка интеллекта.

Развитый интеллектуально, воспитанный человек воспринимает мир по-другому, и жизнь свою может организовать глубже и интересней, в обществе добиться большего и на материальном уровне.

Психика перегружена

- Школа - стресс и для родителей. Каждый хочет, чтобы его ребенок хорошо учился.

- Адекватный взрослый понимает, что все дети - разные. У кого-то больше развита аудиальная сторона восприятия, у кого – то визуальная или кинестетическая. Один ребенок более творческий и менее рациональный. Другой - более технически, сложно мыслит. Поэтому ругать ребенка, что он в каких-то предметах не успешен, это все равно что ругать рыб, что они не умеют лазить по деревьям, они для этого и не созданы.

В некоторых странах оценивают задатки ребёнка, чтобы под него адоптировать систему образования и прокачать его таланты. У нас система уравнивания, стандартизирования иногда травмирует детей. И, зачатую, ребенок, который на тройки закончил учебу, может быть счастливым и успешным, нежели отличник, умеющий только учиться и не обладающий коммуникативными навыками.

Я в своей практике очень много видел детей – отличников (больше, кстати, девочек), которые учатся для того, чтобы быть лучше всех. Да, можно быть лучшим в школе, в вузе. Но потом человека оценивают по другим качествам. Важно уметь в каких-то ситуациях не линейно мыслить, проявить смекалку, которая не всегда формируется у ребенка, заточенного на хорошую оценку.

Конечно, так бывает не всегда. Есть и троечники, которые плохо заканчивают, бывают и отличники гармоничные. Не нужно излишнего перфекционизма, тогда человек спокойно переносит ситуацию, без стресса.

- Помимо школы, у ребенка начинаются секции, кружки, репетиторы. Такая нагрузка влияет на психику?

- Здесь очень показателен французский мультик «Маленький принц», где мама для дочери на большой доске составила график учебы, занятий аж до совершеннолетия, вплоть до того, с кем дружить и на какой праздник идти.

Зачастую психика ребёнка перегружена, он не получает навыков самоорганизации. За него всё расписали. И, работая с детьми, у которых по 5 секций, видно, что они испытывают жуткий стресс, потому что не успевают, у них всё усложняется в школе, им надо готовится к концерту, к соревнованию.

Они сталкиваются с паническими, тревожными состояниями. И это большая беда.

- Как снизить психологическую нагрузку?

- Не забывать отдыхать. Часто ко мне приходят люди, которые хотят решить какую-то проблему. Я им начинаю объяснять, что надо высыпаться, отдыхать. Они говорят: «Нет, надо проблему выключить, а в жизни я менять ничего не хочу, буду жить в стрессе, мне нравиться, что я из последних сил, в последний момент успевают отчёт сдать, счёт оплатить, кредит закрыть..» Люди сами создают себе стресс, и дети в этом отражаются.

Из своего примера могу сказать, что у меня остались тёплые воспоминания из детства, как ходили с родителями в бор, весной – смотреть, на ледоход на Оке, с дедушкой - за грибами. Ездили на дачу, гуляли. Такие моменты создают спокойствие, тепло, ощущение, что есть место, где ты не испытываешь стресс, где не надо ни с кем конкурировать, что-то доказывать. И близкие не находятся в стрессе. Для ребенка это будет поддержкой и опорой. Тогда адаптация проходит легче.

Чтобы ребёнок стремился к чему- то хорошему, надо показывать на своем примере. Это очень простая формула.