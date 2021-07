Поголовная фестивализация Калужской области: чем занять себя в эти выходные

Сегодня пятница, а значит самое время рассказать об интересных культурных событиях ближайших выходных 24-25 июля. Нас ждет сонм фестивалей на любой вкус.

В пятницу вечером, в 19:30 в открытом кинотеатре ИКЦ стартует фестиваль уличного кино. В амфитеатре покажут короткометражные фильмы с участием известных актеров. Он продлится до вечера воскресенья.

Подробнее о мероприятиях фестиваля, смотрите в нашей афише

В центральном парке культуры и отдыха в полдень субботы начнется еще один фестиваль – «Калуга ремесленная». Подробности для участников и зрителей – на странице мероприятия в афише kp40.ru. Кстати, первым необходимо зарегистрироваться, чтобы принять участие в фестивале.

SlaughterHouse Concert Club and Bar в субботу, 24 июля, побалует поклонников тяжелой музыки концертом с участием сразу трех исполнителей. На сцену концерт холла выйдут легендарный «Черный обелиск», пауэ-метал-банда «Харизма», а зубодробительный тяжеляк обещает группа B.A.A.D | Between Angels And Demons. Подробности



А вот в Обнинске в выходные пройдут торжества, связанные с Днем города. Программа заявлена довольно обширная с концертами и праздничными салютами в разных частях города. Подробнее обо всех мероприятиях – на странице празника в афише.



Сегодня в 18.30 начинается один из главных летних фестивалей в Калужской области - Архстояние. Традиционно он пройдет в Никола-Ленивце в выходные.

Поклонников классической музыки в субботу ждут в Тарусе. Там состоится фестиваль фонда Святослава Рихтера. Он стартовал еще 10 июля и продлится до 1 августа. Подробнее – на странице фестиваля в афише

А в Боровске в воскресенье пройдет военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж». Организаторы обещают участие в фестивале более 100 солдат. Подробности – в афише