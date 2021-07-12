Фоторепортаж из калужского пекла: как горожане спасаются от невыносимой жары
Первый летний месяц в этом году выдался аномально жарким. Но и июль ему ничуть не уступает.
Температура воздуха с отметкой выше 30 градусов продержится еще неделю. Как минимум.
Ранее мы уже публиковали фоторепортаж с улиц знойной Калуги, а в июле решили прогуляться по водоемам и посмотреть, как калужане спасаются от жары спустя месяц с ее начала.
Начали с незабвенного "Торнадо" у "шарика", который стал настоящим спасением для местной детворы. Да и взрослых тоже.
Фонтан "Торнадо" на "шарике" облепили со всех сторон.
Не только мы пришли сюда за красивыми кадрами.
Раскаленная набережная Яченского водохранилища в часы пекла пустует.
...Чего не скажешь о прибрежной части водоема.
В нескольких метрах от пыльных ремонтных работ калужане отдыхают на пляже и пирсах.
Раз... два...
Три!
К слову, Роспотребнадзор не признал Яченское водохранилище чистым.
А вот в парке "Мир" снимать нам почему-то не разрешили. Есть что скрывать? Но мы все равно пощелкали через забор.
Парковка возле парка у водохранилища забита битком. Жара победила рекомендации Роспотребнадзора.
С Яченкой всё понятно. Отправляемся дальше!
Понтонный мост на Воробьёвской переправе так же одинок в часы активного солнцепека, как и набережная Яченки.
А на том берегу - купаются.
И катаются по Оке с ветерком!
Левый берег также облюбовали отдыхающие.
Нами не было замечено купающихся в фонтанах ни на площади Победы, ни на Театральной площади, ни у сквера Медсестер.
То ли люди становятся осознаннее и ответственнее, то ли мы в неудачное время туда заглянули, но как бы то ни было, а вот мест, пригодных для купания, хочется побольше.
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