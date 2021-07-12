Фоторепортаж из калужского пекла: как горожане спасаются от невыносимой жары

Первый летний месяц в этом году выдался аномально жарким. Но и июль ему ничуть не уступает.

Температура воздуха с отметкой выше 30 градусов продержится еще неделю. Как минимум.

Ранее мы уже публиковали фоторепортаж с улиц знойной Калуги, а в июле решили прогуляться по водоемам и посмотреть, как калужане спасаются от жары спустя месяц с ее начала.

Начали с незабвенного "Торнадо" у "шарика", который стал настоящим спасением для местной детворы. Да и взрослых тоже.

Фонтан "Торнадо" на "шарике" облепили со всех сторон.

Не только мы пришли сюда за красивыми кадрами.

Раскаленная набережная Яченского водохранилища в часы пекла пустует.

...Чего не скажешь о прибрежной части водоема.

В нескольких метрах от пыльных ремонтных работ калужане отдыхают на пляже и пирсах.

Раз... два...

Три!

К слову, Роспотребнадзор не признал Яченское водохранилище чистым.

А вот в парке "Мир" снимать нам почему-то не разрешили. Есть что скрывать? Но мы все равно пощелкали через забор.

Парковка возле парка у водохранилища забита битком. Жара победила рекомендации Роспотребнадзора.

С Яченкой всё понятно. Отправляемся дальше!

Понтонный мост на Воробьёвской переправе так же одинок в часы активного солнцепека, как и набережная Яченки.

А на том берегу - купаются.

И катаются по Оке с ветерком!

Левый берег также облюбовали отдыхающие.

Нами не было замечено купающихся в фонтанах ни на площади Победы, ни на Театральной площади, ни у сквера Медсестер.

То ли люди становятся осознаннее и ответственнее, то ли мы в неудачное время туда заглянули, но как бы то ни было, а вот мест, пригодных для купания, хочется побольше.