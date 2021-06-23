Прогулка по знойной Калуге: утомленные жарой калужане ринулись в фонтаны и за мороженым

Эта неделя для калужан выдалась аномально жаркой.

С 23 по 25 число синоптики в Калужской области прогнозируют +36 градусов. Но то ли еще будет? На выходных жара вроде как немного спадет, но так ли уж принципиально +36 или +34?

А вдруг это еще не конец и нас ожидает повторение лета 2010-го с горящими торфянниками, смогом и бешеными ценами на вентиляторы?

Но это все вопросы, предположения, вангования, а живем-то мы здесь и сейчас!

Вот мы и решили прогуляться по городу и понаблюдать, как калужане спасаются от жары сегодня. И спасаются ли?

У фонтана «Торнадо» в эти - сущий рай. Оазис свежести в раскаленной пустыне, который оккупировала детвора и молодежь.

Раскалены и лавки, и асфальт. При измерении температуры асфальта на солнце бесконтактный термометр показал +45 градусов.

Лето - это отдельный мир, в котором сушилкой для одежды может быть все, что угодно.

Еще мгновенье, и из-под ног ливанёт!

Более предусмотрительные приходят на «Торнадо» уже по-пляжному подготовленными.

Пекло в скейт-парке «шарика» не останавливает юных экстремалов.

На удивление, девочек на скейт-площадке нет. Хотя годами ранее отважных любительниц не совсем женского развлечения было немало.

А некоторые предпочитают купанию в фонтанах и загоранию на лавке укромные тенистые места.

Делу время... даже невзирая на 32 градуса жары и опасное солнце.

Вид из разбитого окошка подземного пешеходного перехода.

Одежда светлых тонов - отличный выбор для такой погоды. Темные оттенки наравне с насыщенными, яркими цветами эффективнее поглощают UV-излучение.

Водители берегут своих ласточкек, используя солнцезащитные шторки.

Творческие порывы музыкантов на Театралке не остановит никакой зной.

Вообще же Калуга - город контрастов. Одни в жару принимают ванны в фонтане, другие в жару рассекают на велобайках, самокатах и досках, а третьи пьют в жару из рюмок. :)

Скверопарку не повезло. В жаркую погоду его никто не посещает банально из-за отсутствия тени.

Территория скверопарка значительно сократилась из-за строительства фонтана.

Кстати, мы приходили сюда полтора месяца назад и должны сказать, что произошли изменения в лучшую сторону. Тут убрано, чистенько, зелено. Правда, безлюдно.

Сквер Мира треснул пополам, разделившись на две стороны - темную и светлую. На светлой стороне не найти никого.

На темной - кипит жизнь.

Как же жалко было продавцов мороженого 9 Мая, когда в промозглую сырую, холодную погоду их ларьки смотрелись чуждо. Зато на этой неделе мороженщики уж точно отобьют все майские убытки и даже, глядишь, заработают себе на строчку в "Форбс"!))

На автовокзале на улице Гагарина пассажиры терпеливо ждут свой транспорт. Но здесь хотя бы есть тень.

В эти дни в общественном транспорте стоячее место у форточки ценится больше любого сидячего не у форточки.

Фонтаны, палатки с мороженым, бутылки с водой и тенек - вот спасение для жителей областной столицы в то время, когда столбики термометров подскакивают до +33...36 градусов в тени и +45 на асфальте под солнцем.

Но жизнь продолжается, несмотря на жару, и она прекрасна, если помнить, что у природы нет плохой погоды.

& ;