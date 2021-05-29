Догрести до медалей: еще один калужанин выступит на Олимпиаде в Токио

Ранее мы уже писали, что Калужскую область на Олимпийских играх в Токио представят пловцы Михаил Вековищев и Анастасия Фесикова. Третьим в список премиум-спортсменов региона вошел гребец Илья Кондратьев.

Калужанин в парной двойке с москвичом Андреем Потапкиным выиграл финальную олимпийскую квалификационную регату. Таким образом, Илья Кондратьев в швейцарском Люцерне получил путевку в Токио.

Калужский гребец рассказал о начале своей карьеры, отборе на Игры, своем тренере Валерии Захарове и об олимпийских планах.

Калужанин Илья Кондратьев шел к Олимпийским играм 17 лет

Семейный тренер

- Твои друзья говорят, что тебя очень сложно разговорить. Это так?

- Да. Незнакомому человеку мне тяжело открыться. Нахожу контакт только в процессе общения.

- Как бы это ни странно звучало, но Валерий Захаров – ваш семейный тренер. У него занимался и твой отец. Что дал тебе Валерий Ефимович?

- Я тренируюсь уже 17 лет. Все время тренер рядом. Можно сказать, что он мне как второй отец. Очень хорошо меня знает. Я ему, наверное, тоже как сын.

Валерий Ефимович сразу нашел ко мне подход. Хотя по началу он был очень строгим, держал нас в дисциплине. Может быть, поэтому и выросли мы хорошими спортсменами.

- Ты интересовался результатами своего отца? Чего с Валерием Ефимовичем они хотели добиться?

- Понятное дело, что тренировались для попадания на Олимпийские игры. Но тогда конкуренция была еще жестче. Это ведь все происходило в Советском Союзе. Мой отец в 1988 году пробовал отобраться на Олимпиаду в Сеуле, но не получилось.

- А как ты вообще пришел в греблю?

- Мой папа сначала привел меня на Оку, на базу. Туда было удобнее добираться. Потом отец встретил Валерия Ефимовича, который очень удивился, что я занимаюсь греблей и не у него. В итоге решили, что мне необходимо ходить на тренировки на Яченском водохранилище.

Илья Кондратьев и его напарник Андрей Потапкин - чемпионы России 2020 года

Терпение и нагрузки

- Какое твое главное сильное качество в гребле?

- Я могу до последнего терпеть. Когда мне тяжело, плохо, руки и ноги отключаются, голова все равно говорит, что надо довести дело до конца.

- У тебя было желание уйти из гребли? Посещали такие мысли в течение карьеры?

- Гребля – это большая часть моей жизни. Тяжело остаться без нее. Поэтому продолжаю тренироваться.

Такие мысли посещали в начале моей карьеры, когда только пришел в греблю. Хотелось, наверное, какой-то более свободной жизни. Погулять с друзьями, покататься на велосипеде, поиграть в мяч. А у тебя чуть ли не каждый день тренировка по гребле. Морально было тяжело отказаться от этих детских увлечений. Потом уже втянулся в тренировочный процесс и стало легче.

- Этот олимпийский цикл составил не четыре года, а пять лет. Из-за пандемии Игры в Токио были перенесены. Все эти пять лет ты готовился к отбору на Олимпиаду?

- На самом деле хотел попасть на Игры и отдавал все силы для этого я намного больше времени. Просто не получалось показать нужный результат.

В 2020 году в связи с коронавирусом планы всех спортсменов изменились. Для меня это плюс. Потому что вряд ли бы в 2020 году я получил олимпийскую лицензию. Мы показали не очень хороший результат на международном уровне.

- Что изменилось? Почему результаты в итоге пошли вверх?

- У нас в сборной поменялся тренер. С ноября месяца началась подготовка к отбору на Олимпийские игры. Увеличилось все: нагрузки, объемы. В день по восемь часов работали. Я так никогда в жизни не тренировался. Уже даже были мысли, зачем мне все это надо.

- Почему не остановился?

- Когда видишь, что твои результаты улучшаются, появляется азарт. Хочется тренироваться и соревноваться еще больше. Главное, чтобы был результат. Тогда можно выдержать любые нагрузки.

А вот когда много работаешь и нет результата - руки опускаются, ничего не хочется делать.

Калужанин Илья Кондратьев с золотой медалью регаты в Люцерне

Регата в Люцерне

- В Швейцарии вы выиграли квалификационную олимпийскую регату. За счет чего это удалось сделать? Понимали перед началом турнира, что у вас есть силы для победы?

- Еще за два месяца до соревнований я мало верил в это. Потом мы выступили на чемпионате Европы. Это, естественно, были для нас не основные соревнования. Просто на них можно было увидеть, на что наш экипаж готов. Тем более на уровне таких серьезных соперников, у которых к тому моменту уже были лицензии для выступления в Токио. Выступили мы хорошо.

А перед соревнованиями в Швейцарии уже верили в свои силы. Понимали, что можно побороться за победу.

- Соревнования в Люцерне получились крайне непростыми. Не только из-за давления, серьезности целей, которые перед вами стояли. Но и потому что времени для отдыха и восстановления в течение регаты у вас практически не было. Что произошло?

- В связи с плохой погодой организаторы соревнований назначили финалы и полуфиналы в один день. В итоге два старта у нас уместились буквально в два часа.

- Как удалось выдержать такое испытание физически?

- Опять-таки спасла нас подготовка. На тренировочных сборах в Греции тренер давал такие нагрузки в течение нескольких дней.

Я никогда так не делал. Не понимал, для чего мы столько тренируемся. Но видите, как это пригодилось в Швейцарии.

Для нас две решающие гонки в Люцерне дались относительно легко. Это точно не стало никаким шоком.

- Когда в финале у вас появились мысли о том, что вы в двух шагах от олимпийской лицензии?

- Наверное, метров за 200 до финиша. Мы лидировали с хорошим отрывом. Главное в этой ситуации было не потерять весло, ничего не зацепить, просто доплыть.

А после финиша я испытал эмоции, которые никогда в жизни не испытывал.

- Эйфория уже ушла?

- Да. Я давно успокоился. Только в первые дни трясло немного, даже не мог спать и есть нормально. Сейчас уже все успокоилось. Думаю только о дальнейшей подготовке. Нужно сосредоточиться, сконцентрироваться. Времени до Олимпийских игр осталось очень мало.

Гребец из Калуги Илья Кондратьев выступит на Олимпийских играх в Токио

Планы на Токио

- Какие планы по подготовке к Олимпиаде?

- 1 июня мы вылетаем в Грецию. Потом отправимся в Японию. Нужно адаптироваться к климату, привыкнуть к часовому поясу.

- Программа соревнований гребцов на Олимпийских играх в Токио еще не утверждена. Понимаете, когда будете соревноваться?

- Мы точно выступим в первые дни Олимпиады. Сразу после открытия. Это даже хорошо. Меньше будем волноваться.

- Ты гребешь в паре с Андреем Потапкиным, который представляет Москву. Как давно вы с ним знакомы и когда в первый раз сели в одну лодку вместе?

- С Андреем познакомился в 2016 году. В Люцерне мы также пытались отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Он в одиночке выступал, я – в двойке. Тогда не получилось.

В двойку с Андреем мы сели в 2019 году. Впоследствии стали победителями двух чемпионатов России.

- Вы только на тренировках вместе? Или есть еще какие-то общие интересы вне спорта?

- Большую часть жизни мы проводим на сборах. Живем вместе с Андреем, общаемся хорошо. Но свободного времени очень мало. На дискотеки ходить некогда.

- Как оцениваешь свои шансы на Олимпийских играх в Токио?

- Хорошо, что мы не в числе лидеров. Нет большого давления. Мы выглядим черной лошадкой.

В двойке парной основные претенденты на золотые медали – голландцы, французы и ирландцы. Я считаю, что мы 12-е на данный момент. В олимпийском Токио расклад может быть другой.

На чемпионате Европы мы ехали рядом с голландцами. Тогда я понял, что они не машины, такие же люди. Так что мы можем быть и лучше.

Осталось два месяца до Игр в Токио. Просто надо качественнее проделать свою подготовительную работу.

Главное, чтобы здоровье не подвело.