Четвертый заплыв Анастасии Фесиковой: калужанка едет на Олимпиаду в Токио за новыми медалями

Капитан женской сборной России по плаванию Анастасия Фесикова - жена призера Олимпиады Сергея Фесикова из Обнинска - отобралась уже на четвертую для себя Олимпиаду. Спортсменка на Играх будет представлять Калужскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В преддверии главного спортивного события года призер олимпийских игр рассказала КП40 о своей травме, выступлении на чемпионате России в Казани и о планах подготовки к соревнованиям в Токио.

Анастасия Фесикова преодолела все преграды и готова выступить на четвертых Олимпийских играх

Коронавирус и травма

- Новость о переносе Олимпийских игр с 2020 на 2021 год была для вас не самой приятной?

- Конечно, это было не самое хорошее известие. Ведь мы собирались провести подготовку по совершенно другим планам. Карантин и самоизоляция внесли коррективы. Этот перенос несколько выбил многих спортсменов из колеи. Меня в том числе.

- Для многих не секрет, что в конце 2020 года у вас были сложности со здоровьем. Что беспокоило?

- Когда проводила тренировки на карантине, усугубилась травма плеча. Нужна была даже операция. Но от нее в итоге мы отказались. Ведь тогда бы мне не хватило времени для восстановления к летнему чемпионату России. А там происходил отбор на Олимпийские игры. Поэтому пришлось пропустить весь зимний сезон. Я выступила лишь на национальном чемпионате на короткой воде. Там, кстати, тоже многое не получилось из того, что я хотела.

- Травма по-прежнему беспокоит?

- Да, повреждение никуда не делось. Но я уже научилась справляться с этой травмой. Принимаю противовоспалительные средства. Делаю физиопроцедуры. Как-то живу с этими проблемами и продолжаю тренироваться.

Анастасия и Сергей Фесиковы всегда вместе.

Обнинск

- В калужском плавании очень давно не было сильных девушек-спортсменок. Которые могли бы бороться за медали не только на всероссийском уровне, но и на международных соревнованиях. В «Олимпе» с вами бок о бок тренируются и молодые обнинские пловчихи. Есть ли среди них перспективные девушки?

- Детей очень много. Все зависит только от спортсмена и его работы с тренером. Я знаю много перспективных пловцов, которые просто теряются в возрасте 12 лет. У них не получается дальше прогрессировать, приходится уходить из спорта.

Сейчас ведь еще и поколение совершенно другое. Все внимание занимают телефоны и гаджеты. Тренировочный процесс не так интересен. Естественно, это касается не всех пловцов. Если система подготовки работает, то, конечно, перспективные дети проявят себя. А дальше при должном желании и самоотдаче у них есть все шансы стать профессиональными спортсменами.

Анастасия Фесикова сияет как в бассейне, так и за его пределами

Отбор в Токио

- Как вы себя чувствовали на отборочном к Олимпийским играм в Токио чемпионате России? Какие цели ставили в Казани?

- Не могу сказать, что я ожидала отобраться на Олимпиаду. Конечно, хотелось это сделать. Но такое желание было у всех участников чемпионата России. Я понимала, что смогу проплыть по результату выше олимпийского норматива и при этом оказаться вне первой двойки. Но звезды сошлись. Я проплыла по лучшему своему результату за несколько последних лет. А девчонки, которые в прошлом году были готовы лучше, выступили не самым удачным образом. Так что все сошлось.

- Сначала в Казани вы стали чемпионкой России на дистанции 50 метров на спине. Показав при этом результат 28 секунд ровно. Это хорошее время?

- Результат неплохой, учитывая состояние моего плеча. Но в 2020 году я 4 раза плыла 27,8-27,9. Понимаю, что могу быстрее. 28 секунд – это не мой результат. Но, к сожалению, из-за травмы плеча я просто не могу давать ту нагрузку, которая нужна для спринтерских дистанций.

Конечно, была рада, что выиграла «полтинник». Даже, может быть, в отсутствии большой конкуренции. Это мне придало дополнительную уверенность и спокойствие.

На дистанции 100 метров на спине я уже не так сильно переживала, что мне кровь из носа надо отобраться на Олимпиаду.

- В итоге на 100-метровке вы заняли второе место и выполнили олимпийский норматив. Какие эмоции были после финиша?

- Я не переживала за результат. По нормативу выступила еще в полуфинале. Когда в решающем заплыве на финише коснулась бортика второй, я была просто счастлива.

- Вы выступите уже на четвертых для себя Олимпийских играх, при этом являетесь капитаном женской сборной России. Насколько сильная команда у нас едет в Токио?

- Мужчины сейчас выглядят более сильно, чем женщины. У них сложился очень мощный костяк кролистов. Подросли результаты и в других видах. У женщин не так много новеньких девушек, которые выстрелили на чемпионате России. Но сборная будет продолжать готовиться, к Олимпийским играм результаты вырастут.

- По итогам чемпионата России вы можете выступить на чемпионате Европы. Собираетесь поехать в Венгрию?

- Да, я поеду. Чемпионат Европы будет, конечно, не основным турниром, а проходящим. Стартов в этом году мало, поэтому поедем за соревновательным опытом.

В Токио Анастасия Фесикова выступит на дистанции 100 метров на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров

Олимпийский Токио

- Анастасия, вы также выступите в Токио в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. На что там может рассчитывать сборная России?

- Команда у нас сильная. Конечно, всегда хочется рассчитывать на медаль, мы будем бороться, но в других странах также сильные эстафеты. В США и Австралии вообще еще не было отбора на Игры, так что не знаем, как готовы спортсменки этих стран.

Комбинированная эстафета всегда очень непредсказуема. Думаю, что сможем побороться за медаль.

- Если все-таки поговорить об индивидуальных соревнованиях в Токио. На что можно претендовать в Японии с вашим результатом на чемпионате России?

- Я всегда реально смотрю на вещи. Не строю каких-то иллюзий. Понимаю, что с этим результатом максимум можно попасть в полуфинал. И, конечно, помочь команде проплыть в эстафете.

Бороться за медаль с этим результатом невозможно, нужно плыть на секунду быстрее. Но у меня еще есть три месяца, чтобы подготовиться и выступить лучше. Я бы очень хотела это сделать.

- Сейчас уже есть четкое понимание, как вы будете готовиться к Играм в Токио?

- Да. На данный момент мы находимся на тренировочном сборе в Волгограде. Должны были поехать со сборной в Турцию, но границы закрыли.

Потом выступим на чемпионате Европы и немного отдохнем дома. После еще одного сбора выступим на Кубке России в Обнинске. Всех жителей Калужской области приглашаю на эти соревнования. Вы сможете своими глазами увидеть всю олимпийскую сборную России по плаванию.

И заключительный этап подготовки пройдет во Владивостоке и японском городе Осака.

- После отбора на Олимпийские игры в Токио вас многие поздравляли. Получили заряд положительных эмоций?

- Да, было очень много поздравлений. Родные, близкие, друзья. Весь тренерский штаб, который находился в Казани. Именно ради этого мы тренируемся, а кто-то возвращается в спорт.

В свою очередь я хочу поблагодарить свою семью, мужа. Я вообще не знаю, как он меня терпит, мои отъезды и сборы. Но он понимает, что я решилась дойти до конца, до этой Олимпиады. Дороги назад нет.

Конечно, я благодарна Сереже за то, что он рядом. Родители очень поддерживают. Ребенок мой также терпит, что мамы совсем нет рядом. И очень благодарна своему тренеру, моей второй маме Наталье Андреевне Козловой. Мы с ней идем рука об руку уже много лет.