Эксклюзивное интервью: обнинский пловец готовится к медали на Олимпиаде, но сдал физкультуру на четверку

Обнинский пловец Михаил Вековищев выступит на Олимпийских играх в Токио. Это право наш спортсмен заслужил на прошедшем в Казани чемпионате России.

Пообщаться с Михаилом Вековищевым удалось в Калужском государственном университете, где Заслуженный мастер спорта получает образование. Интервью будущий участник Олимпиады в Японии дал после экзамена. Что интересно, никаких скидок на спортивные успехи в вузе не делают. Да, пловца поздравили, но сдавал физическую культуру Михаил Вековищев на общих основаниях. Причем, на четверку.

В плавательном бассейне в Казани воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» экзамен также сдал. Пусть и после пересдачи. Вековищев не отобрался на Игры на своих профильных дисциплинах – 100 и 200 метров вольным стилем. Зато в заключительный день соревнований Михаил выиграл «серебро» на 100-метровке баттерфляем и обеспечил себе право выступить на Олимпиаде в Токио.

Подготовка

- Михаил, как ты готовился к чемпионату России? Было в тренировочном процессе что-то необычное?

- Подготовка кардинально поменялась. Потому что во второй половине 2020 года я постоянно участвовал в соревнованиях. Практически не тренировался. Участвовал в Международной плавательной лиге.

Но с января у меня все поменялось. Сначала сделал аэробную базу, затем занялся общефизической работой. А потом планомерно подводился к чемпионату России.

- Ты постоянно тренировался в Обнинске?

- Нет. Начали тренироваться в Олимпийском центре «Озеро Круглое» в Московской области. В феврале улетели на высокогорье в Армению. И в марте вновь вернулись на Круглое.

- С какими задачами ехал на чемпионат России в Казань?

- Конечно, главную ставку делал на дистанции 100 и 200 метров кролем. Все-таки вольный стилем для меня основной. Больший акцент, конечно, делал на «двухсотку». Но не сложилось. Предполагаю, что в первые дни чемпионата России не попал в свою форму. Немного загруженным вышел на дистанции 100 и 200 метров кролем. Не смог показать те результаты, на которые рассчитывал. Но руки не опустил и ждал своего шансы.

Михаил Вековищев в личных соревнованиях на Олимпиаде в Токио летом 2021 года поборется за медали на дистанции 100 метров баттерфляем.

Неудачный кроль, олимпийский бат

- Какие мысли были в голове после неудачного выступления на 200 метров вольным стилем?

- Расстроился, конечно. Все-таки на протяжении всего олимпийского цикла, все четыре года я отбирался на международные старты в эстафету 4 по 200 метров кролем. Хорошо, что в Казань смогла поехать моя мама. Она взяла отпуск на работе. Мы сняли отдельную квартиру. На протяжении всего чемпионата мама была рядом. Благодаря ее поддержки, тренерам и друзьям удалось как-то отпустить ситуацию с 200-метровкой вольным стилем. Понимал, что будут шансы еще.

Финальный заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России в Казани.

- В заключительный день чемпионата России у тебя был последний шанс попасть на твою первую Олимпиаду. Причем, на непрофильной для тебя дистанции 100 метров баттерфляем. Что творилось в твоей голове?

- Перед самим финалом я уже особо не волновался. Переживал больше на старте предварительного заплыва. Потому что я просто не знал, на что готов «дельфином». После того, как проплыл по олимпийскому нормативу, появилась уверенность в своих силах. В полуфинале улучшил результат на полсекунды. Мы с Андреем Минаковым были явными лидерами. Понимал, что если в финале просто повторю свой результат, то отберусь на Олимпийские игры в Токио.

- Показалось, что в финале на 100-метровке баттерфляем первый бассейн у тебя получился не очень удачным. Или так и было задумано?

- Я начал, отталкиваясь от своей тактики. Перед стартом мой тренер Сергей Загацкий подошел и сказал, что все ребята пойдут ва-банк, первую половину начнут очень быстро. Так и получилось. А я не стал обращать ни на кого внимания, плыл своим темпом. На втором «полтиннике» конкуренты остановились, а я продолжил ускорение и выполнил задачу.

- Призер Олимпийских игр обнинец Сергей Фесиков в интервью сказал, что всю жизнь российские пловцы играют в отбор. И он иногда даже важнее, чем Олимпийские игры. Что ты почувствовал сразу после финиша на 100-метровке баттерфляем?

- Мечта каждого спортсмена – попадание на Олимпиаду. Действительно, пловцы прикладывают временами даже большие усилия для отбора на Игры, чем в тот момент, когда выходят на олимпийские старты. Но в моем конкретном случае будет иначе. Я, конечно, нацеливаюсь на Игры в Токио, на летнюю Олимпиаду. Если посмотреть мои результаты, в течение года я обычно расплываюсь, улучшаю свои «секунды» по сравнению с весной. В апреле я никогда не показывал лучшую форму.

- Еще год назад ты мог предположить, что поедешь на Олимпийские игры, участвуя в личных соревнованиях на дистанции 100 метров баттерфляем?

- Нет, конечно. О таком раскладе я даже не думал. Целенаправленно готовился на вольный стиль. Но хорошо, что получилось именно так. Удалось ведь отобраться не только в эстафету, но и в личные соревнования.

- Помимо 100-метровки баттерфляем ты выступишь и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

- Есть еще шансы попасть и в эстафету 4 по 200 метров вольным стилем. В мае пройдет чемпионат Европы в Венгрии. 100-процентов там выступлю. Сейчас обсуждается возможность, чтобы в Будапеште я проплыл дистанцию 200 метров кролем. Если улучшу свой результат по сравнению с чемпионатом России, то появится шанс. В регламенте отбора на Олимпийские игры прописано четко, что главный тренер сборной будет определять состав на эстафеты, исходя из тренировок, чемпионата Европы, Кубка России, который пройдет в начале июля. Если я покажу, что готов быстро плыть 200 метров кролем, то все будет зависеть от решения тренеров. Сделаю все, что от меня зависит.

Медальные планы на Токио

- Между чемпионатом России и Олимпийскими играми очень большой временной промежуток. Это хорошо или плохо?

- Мне кажется, что хорошо. Потому что есть 3,5 месяца. Можно провести полноценный тренировочный блок, сделать большую работу.

- Тот результат, который ты показал на дистанции 100 метров баттерфляем в Казани, на что позволяет рассчитывать на Олимпийских играх в Токио?

- Если честно, я пока об этом немного думал. Главное было пройти отбор. Но задачи ставлю перед собой высокие. Надо как минимум попадать в финал на личной дистанции. Тогда можно считать, что я не просто так приехал в Токио.

- В комбинированной эстафете 4 по 100 метров сборная России на последнем чемпионате мира выиграла серебряные награды. Ты же понимаешь, что это твой реальный шанс на медаль Олимпиады?

- Конечно. Даже если только поплыву утром. Как это сделал Сергей Фесиков в 2012 году, когда он стал бронзовым призером Игр. Я рад, что в эту эстафету попал.

Но не факт, что выступлю только в предварительных заплывах. Тренеры будут смотреть на ту форму, которая будет у меня и у Андрея Минакова.

Михаил Вековищев и тренер Сергей Загацкий.

- Какие ближайшие планы у Михаила Вековищева?

- С 18 апреля по 7 мая мы будем на тренировочных сборах. Потом выступление на чемпионате Европы в Венгрии. Думаю, после Будапешта будет ясно, дадут мне шанс на 200 метров кролем или нет.

- Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Для тебя это важный фактор? Или ты привык выступать на Международной плавательной лиги без поддержки зрителей?

- Для меня большой разницы нет. Когда выхожу в бассейн, концентрируюсь на заплыве, а не на количестве болельщиков на трибунах. Я буду знать, что родители, близкие, все друзья смотрят на меня по телевизору, поддерживают и желают успехов. Этого мне в принципе достаточно.

- После успешного отбора на Олимпийские игры, наверное, ты получил миллион сообщений, поздравлений.

- Первыми поздравили мама и тренер. А сообщений было очень много. Даже когда выигрывал две золотых медали на чемпионате мира, столько не писали. Такое ощущение было, что я не отобрался на Олимпиаду, а выиграл ее.

- Кого ты хочешь поблагодарить после получения места в сборной России на поездку в Токио?

- Всем благодарен. В первую очередь, конечно, спасибо тренерам – Михаилу Владимировичу Горелику и Сергею Рудольфичу Загацкому. Благодарю всех специалистов, которые со мной работали. Врачи, массажисты, психологи сборной России. Конечно, родители внесли большой вклад в мой успех. Они постоянно рядом, поддерживают. Самое главное – верят в меня. Это вдохновляет и придает уверенности.