Пловец из Обнинска Михаил Вековищев отобрался на Олимпийские игры

В Казани в пятницу, 9 апреля, завершился чемпионат России по плаванию. Стали известные все обладатели олимпийских лицензий от нашей страны.

В заключительный день задачу выполнил заслуженный мастер спорта из Обнинска Михаил Вековищев. Воспитанник школы олимпийского резерва «Олимп» завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсмен из Калужской области показал результат 51,46 секунды, который превышает олимпийский норматив «А».

Михаил Вековищев выступит на Олимпийских играх в Токио, который пройдут летом 2021 года. Также Калужскую область в плавании представит Анастасия Фесикова.

- Миша – красавец. Отобрался на Олимпийские игры. Мы все тренерским составом очень рады за него. Парень заслужил это право. Возможно, начало чемпионата сложилось для него не так, как он рассчитывал, но в конечном итоге на 100-метровке баттерфляем Миша показал свой класс. Надеемся, что это не предел, и на Играх он порадует нас очередным личным рекордом и обязательно медалью, - прокомментировал выступление Михаила Вековищева на чемпионате России участник Олимпийских игр, тренер СШОР «Олимп» Максим Кузнецов.